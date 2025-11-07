Узбекистан представил национальный стенд на выставке импортных товаров в Шанхае
15:50 07.11.2025 (обновлено: 16:14 07.11.2025)
© ИА "Дунё"Национальный стенд Узбекистана на Международной выставке импортных товаров в Шанхае
© ИА "Дунё"
Узбекистан представил около 200 видов продукции отечественных предприятий горнодобывающей, сельскохозяйственной, текстильной, шелковой, кожевенно-обувной и химической промышленности, экспортируемой на китайский рынок.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Узбекистан представил национальный стенд на международной выставке импортных товаров в Шанхае, сообщает ИА "Дунё".
"Национальный стенд Узбекистана на 8-й международной выставке "China International Import Expo-2025" стал ярким отражением экономического и экспортного потенциала страны, предлагая гостям и потенциальным партнерам уникальную возможность ознакомиться с широким спектром высококачественных товаров", — говорится в сообщении агентства.
Выставка, проходящая под девизом "Новая эра, общее будущее" в крупнейшем в мире Национальном выставочном и конференц-центре Шанхая, собрала более 3 тысяч компаний из 150 стран.
"Экспозиция Узбекистана в этом году была заметно расширена и включила продукцию горнодобывающей промышленности, демонстрирующую богатство недр страны — от разнообразных минералов и промышленного сырья до готовой продукции, что подчеркивает инвестиционную привлекательность данного сектора", — отмечает агентство.
Ассоциация "Узчармсаноат" представила образцы кожевенно-обувной и меховой отрасли — от стильной обуви и аксессуаров до качественных кожгалантерейных изделий, наглядно иллюстрирующие высокий уровень переработки и современные дизайнерские подходы.
"Особый колорит стенду придает текстильная продукция, сердцем которой является знаменитый узбекский шелк; легендарные ткани с уникальными узорами, современные хлопковые изделия и национальная одежда вызывают неизменный интерес участников выставки", — говорится в сообщении.
Широко представлена и химическая продукция — от минеральных удобрений до готовых продуктов, соответствующих международным стандартам. Отдельное внимание уделено богатству сельскохозяйственной продукции, где представлены солнечные дыни, сочные гранаты, изюм и орехи, а также экологически чистые сухофрукты, раскрывающие потенциал Узбекистана как надежного поставщика качественных продуктов питания.
Неотъемлемой частью экспозиции стали изделия народных ремесел, в том числе знаменитая узбекская керамика с ее яркими орнаментами, тончайшая ручная вышивка "сюзане", а также изделия из дерева и меди, где каждый предмет рассказывает многовековую историю и демонстрирует преемственность традиций узбекского народа.
В специально созданной дегустационной зоне представлены узбекские вина, изготовленные из аутентичных местных сортов винограда, что позволило международным гурманам, сомелье и дистрибьюторам открыть для себя новые возможности и оценить потенциал национального виноделия.
Участие Узбекистана в CIIE-2025 является важным шагом в укреплении торгово-экономических связей, диверсификации экспорта и продвижении бренда "Made in Uzbekistan" на одном из самых динамичных рынков мира, добавили в агентстве.