Узбекистан представил национальный стенд на выставке импортных товаров в Шанхае

Узбекистан представил около 200 видов продукции отечественных предприятий горнодобывающей, сельскохозяйственной, текстильной, шелковой, кожевенно-обувной и химической промышленности, экспортируемой на китайский рынок.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Узбекистан представил национальный стенд на международной выставке импортных товаров в Шанхае, сообщает ИА "Дунё".Выставка, проходящая под девизом "Новая эра, общее будущее" в крупнейшем в мире Национальном выставочном и конференц-центре Шанхая, собрала более 3 тысяч компаний из 150 стран.Ассоциация "Узчармсаноат" представила образцы кожевенно-обувной и меховой отрасли — от стильной обуви и аксессуаров до качественных кожгалантерейных изделий, наглядно иллюстрирующие высокий уровень переработки и современные дизайнерские подходы.Широко представлена и химическая продукция — от минеральных удобрений до готовых продуктов, соответствующих международным стандартам. Отдельное внимание уделено богатству сельскохозяйственной продукции, где представлены солнечные дыни, сочные гранаты, изюм и орехи, а также экологически чистые сухофрукты, раскрывающие потенциал Узбекистана как надежного поставщика качественных продуктов питания.Неотъемлемой частью экспозиции стали изделия народных ремесел, в том числе знаменитая узбекская керамика с ее яркими орнаментами, тончайшая ручная вышивка "сюзане", а также изделия из дерева и меди, где каждый предмет рассказывает многовековую историю и демонстрирует преемственность традиций узбекского народа.В специально созданной дегустационной зоне представлены узбекские вина, изготовленные из аутентичных местных сортов винограда, что позволило международным гурманам, сомелье и дистрибьюторам открыть для себя новые возможности и оценить потенциал национального виноделия.Участие Узбекистана в CIIE-2025 является важным шагом в укреплении торгово-экономических связей, диверсификации экспорта и продвижении бренда "Made in Uzbekistan" на одном из самых динамичных рынков мира, добавили в агентстве.

