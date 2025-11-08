https://uz.sputniknews.ru/20251108/exo-evrazii-tashkent-mejdunarodniy-forum-obedinyayuschiy-narody-cherez-kino-53321711.html

"Эхо Евразии" прозвучало в Ташкенте: международный форум, объединяющий народы через кино

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция, посвященная старту кинофорума "Эхо Евразия-Кинофест" в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В пресс-конференции приняли участие режиссер Джаник Файзиев, художественный руководитель Международного фестиваля кино стран Евразии "Евразия-Кинофест" Сергей Новожилов, а также руководитель Департамента межкультурных программ и международных проектов АНО "Евразия" Вячеслав Матвейчук.Как напомнил Вячеслав Матвейчук, первый Международный фестиваль кино стран Евразии "Евразия-Кинофест" состоялся в Москве в 2024 году по инициативе режиссёра Тиграна Киосаяна.По его словам, успех фестиваля показал, что это событие должно стать традиционным: интерес со стороны кинематографистов был настолько велик, что стало очевидно — площадка способна объединить братские народы постсоветского пространства через искусство кино, сохраняя традиционные ценности и историческую правду.Сегодня, отметил Матвейчук, проект развивается в новом формате — кинофорумов “Эхо Евразия-Кинофест”, которые проходят в разных странах. Подобные мероприятия уже состоялись в Кыргызстане, Абхазии, Армении, Белоруссии, Китае, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. Теперь эстафету принял Ташкент.Программа узбекского этапа рассчитана на три дня и включает показы лучших фильмов, мастер-классы, круглые столы, обучающие модули для студентов ВГИКа, заседание молодёжной ассоциации кинематографистов Евразии, а также встречи с известными актёрами театра и кино.Режиссер Джаник Файзиев рассказал, что для него участие в проекте имеет личное значение.Он вспоминал, что был лично знаком с Тиграном Киосаяном — их связывала многолетняя дружба и общие студенческие годы.По его словам, именно тогда он принял решение продолжить начатое другом дело.Художественный руководитель фестиваля Сергей Новожилов выразил уверенность, что бренд "Евразия-Кинофест" займет прочное место не только в евразийском, но и в мировом фестивальном сообществе.Он отметил, что особое внимание организаторы уделяют художественной программе и поблагодарил Министерство культуры Республики Узбекистан за содействие в проведении кинофорума.Руководитель Департамента межкультурных программ и международных проектов АНО "Евразия" Вячеслав Матвейчук также сообщил, что команда АНО "Евразия" реализует масштабные гуманитарные проекты не только в сфере кино, но и в образовании, культуре, здравоохранении, молодежной политике, поддержке русского языка и традиционных ценностей.Отдельное внимание спикер уделил грантовой программе, направленной на поддержку перспективных молодежных инициатив.Он рассказал, что недавно состоялась первая церемония вручения Международной премии "Евразия", и особенно приятно, что среди победителей и номинантов было много представителей Узбекистана, получивших финансовую поддержку для реализации своих идей."Эхо "Евразия-Кинофест"" — это продолжение большого фестиваля "Евразия-Кинофест", который прошел в Москве и Сочи и собрал больше 35 тысяч зрителей. В его конкурсную и внеконкурсную программу вошли фильмы из России, Армении, Индии, Сербии, Германии, Узбекистана, Казахстана, Турции, Бразилии, ЮАР и других стран.Кинофорум направлен на поддержку молодых талантов и развитие профессионального сообщества в странах ЕАЭС.

