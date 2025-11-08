https://uz.sputniknews.ru/20251108/mpts-sputnik-uzbekistan-obsudyat-tsifrovye-proekty-eaes-53317735.html
В МПЦ Sputnik Узбекистан обсудят цифровые проекты ЕАЭС
В МПЦ Sputnik Узбекистан обсудят цифровые проекты ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Участники обсудят направления, которые могут стать драйверами цифровой трансформации промышленности в странах ЕАЭС, а также инициативы Евразийского банка развития, нацеленные на укрепление взаимосвязей государств-участников ЕАБР.
2025-11-08T11:05+0500
2025-11-08T11:05+0500
2025-11-08T11:05+0500
пресс-конференция
общество
международные отношения
пресс-центр
еаэс
цифровизация
еабр
искусственный интеллект
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46347026_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_090c00d6984fb41b2120deb9751ce852.jpg
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 12 ноября в 13.00 по ташкентскому времени состоится видеомост Москва — Минск — Астана — Бишкек — Ереван — Ташкент на тему: "Цифровые проекты ЕАЭС".В мероприятии примет участие заместитель председателя правления Евразийского банка развития, куратор Фонда цифровых инициатив ЕАБР Тигран САРКИСЯН.Эксперты обсудят ряд вопросов, в том числе:К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46347026_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_543bfbf93dab110ec0d30b42ebbc429a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видеомост еаэс цифровые проекты пресс-центр еабр
видеомост еаэс цифровые проекты пресс-центр еабр
В МПЦ Sputnik Узбекистан обсудят цифровые проекты ЕАЭС
Эксперты рассмотрят направления, которые могут стать драйверами цифровой трансформации промышленности в странах ЕАЭС, а также инициативы Евразийского банка развития, нацеленные на укрепление взаимосвязей государств-участников ЕАБР.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 12 ноября в 13.00 по ташкентскому времени состоится видеомост Москва — Минск — Астана — Бишкек — Ереван — Ташкент на тему: "Цифровые проекты ЕАЭС".
В мероприятии примет участие заместитель председателя правления Евразийского банка развития, куратор Фонда цифровых инициатив ЕАБР Тигран САРКИСЯН.
Эксперты обсудят ряд вопросов, в том числе:
Какие направления могут стать драйверами цифровой трансформации промышленности в странах ЕАЭС?
Какие обновления появились в платформе "Работа в ЕАЭС"?
Насколько успешно развиваются проекты в сфере искусственного интеллекта?
Какие инициативы Евразийского банка развития нацелены на укрепление взаимосвязей государств-участников ЕАБР?
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.