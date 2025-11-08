https://uz.sputniknews.ru/20251108/mpts-sputnik-uzbekistan-obsudyat-tsifrovye-proekty-eaes-53317735.html

В МПЦ Sputnik Узбекистан обсудят цифровые проекты ЕАЭС

Участники обсудят направления, которые могут стать драйверами цифровой трансформации промышленности в странах ЕАЭС, а также инициативы Евразийского банка развития, нацеленные на укрепление взаимосвязей государств-участников ЕАБР.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 12 ноября в 13.00 по ташкентскому времени состоится видеомост Москва — Минск — Астана — Бишкек — Ереван — Ташкент на тему: "Цифровые проекты ЕАЭС".В мероприятии примет участие заместитель председателя правления Евразийского банка развития, куратор Фонда цифровых инициатив ЕАБР Тигран САРКИСЯН.Эксперты обсудят ряд вопросов, в том числе:К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

