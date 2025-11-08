https://uz.sputniknews.ru/20251108/sem-voprosov-letchiku-kosmonavtu-geroyu-rossii-andreyu-borisenko-53309546.html

Семь вопросов летчику-космонавту, Герою России Андрею Борисенко

О философии полетов, международном сотрудничестве в космической сфере и многом другом смотрите и читайте в интервью Sputnik.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Космос по-прежнему остается сферой, вызывающей неизменный интерес у человечества. За каждым космическим полетом стоят годы подготовки, тысячи часов тренировок и десятки принятых решений. И каждый полет меняет человека, считает летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко.Андрей Иванович, как и многие мальчишки, с детства мечтал стать космонавтом.В профессию Борисенко пришел по меркам космонавтики, действительно, довольно поздно — в 39 лет. Но дважды побывал на Международной космической станции, провел 337 суток 9 часов 6 минут на орбите и работал над десятками научных экспериментов.А на земле Андрея Ивановича всегда ждала супруга Наталья, которая всегда и во всем его поддерживала.В настоящее время Борисенко является ведущим специалистом методического отдела отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Кроме того, работает доцентом кафедры ракетостроения Балтийского государственного технического университета.А самые интересные ответы на космические вопросы смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

