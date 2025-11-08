Семь вопросов летчику-космонавту, Герою России Андрею Борисенко
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Космос по-прежнему остается сферой, вызывающей неизменный интерес у человечества. За каждым космическим полетом стоят годы подготовки, тысячи часов тренировок и десятки принятых решений. И каждый полет меняет человека, считает летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко.
"Когда ты смотришь на планету с космоса, видишь все рукотворные и нерукотворные катаклизмы, которые происходят с ней, ты понимаешь, что она действительно, во-первых, очень хрупкая, а во-вторых, очень-очень маленькая", — говорит он.
Андрей Иванович, как и многие мальчишки, с детства мечтал стать космонавтом.
"В девять лет посмотрел фильм "Укрощение огня". Оглядываясь назад, понимаю, что это была точка отсчета на пути к профессии. Ну, правда, потом потребовалось 30 лет, чтобы пройти отбор в отряд космонавтов", — рассказал он в интервью Sputnik.
В профессию Борисенко пришел по меркам космонавтики, действительно, довольно поздно — в 39 лет. Но дважды побывал на Международной космической станции, провел 337 суток 9 часов 6 минут на орбите и работал над десятками научных экспериментов.
"Чтобы человечество развивалось и жило, чтобы, несмотря ни на какие космические угрозы, наши дети, внуки и правнуки жили, нужно уметь летать в космос и жить в космосе. Это — единственный путь развития человечества", — считает он.
А на земле Андрея Ивановича всегда ждала супруга Наталья, которая всегда и во всем его поддерживала.
"Любая профессия подразумевает, что у тебя всегда должен быть крепкий тыл. Тыл, где тебя ждут, любят, и, собственно говоря, к которому мы и стремимся вернуться с нашей работы", — говорит космонавт.
В настоящее время Борисенко является ведущим специалистом методического отдела отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Кроме того, работает доцентом кафедры ракетостроения Балтийского государственного технического университета.
"Подготовка у космонавтов очень серьезная, она длится много лет: от момента зачисления в отряд космонавтов до выполнения первого полета. И для подготовки профессионального космонавта требуется порядка шести-семи лет", — говорит он.
А самые интересные ответы на космические вопросы смотрите в видео Sputnik Узбекистан.