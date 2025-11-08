https://uz.sputniknews.ru/20251108/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-s-eaes-prevysil-14-mlrd-53316911.html
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС за 9 месяцев превысил $14 млрд
Национальный комитет Узбекистана по статистике опубликовал данные о внешнеторговом обороте республики с государствами-членами Союза за 9 месяцев 2025-го.
Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС за январь – сентябрь текущего года составил $14,3 млрд (23,9% от общего объема), из них:Основным партнером в Союзе по итогам девяти месяцев продолжает оставаться Россия. С РФ товарооборот составил $9,4 млрд.Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.
