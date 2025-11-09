https://uz.sputniknews.ru/20251109/kak-podgotovit-mashinu-k-zime-uzbekistan-infografika-53332589.html
Как подготовить автомобиль к зиме в Узбекистане — инфографика
Эксплуатация автомобиля зимой гораздо сложнее, чем в любое другое время года и требует от владельца соответствующей подготовки.
Наступление холодов всегда требует более внимательного подхода к подготовке транспортных средств, чтобы зима не застала врасплох.В зимнее время автомобиль работает в сложных условиях. Это резкие перепады температур, обработка дорожного покрытия при помощи различных реагентов и солей, и т.д. Чтобы авто не подвело вас в самый неподходящий момент его надо подготовить к зимней эксплуатации. При этом, часть подготовки можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи автосервиса. Многие автовладельцы с наступлением холодов ограничиваются заменой резины и заливкой незамерзающей жидкости . Sputnik Узбекистан собрал чек-лист проверки готовности автомобиля к зимнему периоду.Что рекомендуется сделать в обязательном порядке:Колеса:Аккумулятор:Лучше сразу наполнить бак омывателя качественной "незамерзайкой". Если все-таки момент упущен, наступил холод, а в бачке осталась простая вода — залейте туда спирт или водку. Такой лайфхак также поможет избавиться от льда, но все же традиционной "незамерзайкой" лучше не пренебрегать.После покупки следует проверить "омывайку", поместив ее в морозильник. Кроме того, обдумайте вопрос перехода на зимнее масло.Не забудьте о дворниках: при необходимости замените их новыми.Желательно также провести тщательную диагностику автомобиля!Очень важно обратить внимание на состояние расширительного бачка и обновить антифриз. Обязательно проверьте свечи, топливный фильтр, печку, состояние обеих подвесок, а также двигателяОтполируйте фары и при необходимости замените сгоревший "ксенон".Напоминаем! В Узбекистане штрафуют водителей, устанавливающих Led-лампы, поэтому лучше не экспериментировать и пользоваться стандартными комплектующими.Полезные советыВо время мороза поднимайте дворники, чтобы они не примерзли к стеклу.После прекращения движения дайте автомобилю "остыть" изнутри и только затем блокируйте его. Это поможет избежать примерзания дверей. Используйте резиновые коврики с высокими бортиками.Обработайте замки водоотталкивающим, а резиновые уплотнители — смазочным силиконовым средствами.Проведите антикоррозийную обработку кузова.Зимний наборВнимательное отношение к автомобилю и предусмотрительность водителя позволят не только избежать неприятных ситуаций на дороге, но и помогут машине прослужить дольше.
Новости
ru_UZ
