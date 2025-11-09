МИПТ Узбекистана обсуждает с КНР перспективы сотрудничества в сфере цифровых технологий
10:45 09.11.2025 (обновлено: 10:49 09.11.2025)
Искусственный интеллект. Архивное фото
© iStock / champpixs
В Шанхае состоялась встреча заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Ильзата Касимова с заместителем министра промышленности и информатизации КНР Сюн Цзицзюнем.
ТАШКЕНТ, 9 ноября — Sputnik. Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Ильзат Касимов во время визита в Шанхай встретился с заместителем министра промышленности и информатизации Китая Сюн Цзицзюнем.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере цифровых технологий, в том числе вопросы цифровой трансформации, внедрения искусственного интеллекта и промышленной модернизации, сообщает пресс-служба МИПТ.
Встреча замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана с замминистра промышленности и информатизации КНР в Шанхае.
Встреча замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана с замминистра промышленности и информатизации КНР в Шанхае.
Речь также шла об "умных" решениях, обработке больших данных и облачных вычислений.
"Особое внимание уделено вопросам цифровизации промышленности, обмену опытом в области промышленной автоматизации и созданию совместных технологических платформ", — отметили в министерстве.
Узбекская сторона представила инициативы в рамках стратегии "Цифровой Узбекистан - 2030", направленные на развитие ИТ-инфраструктуры, поддержку стартапов и подготовку квалифицированных кадров.
Ильзат Касимов отметил, что в республике активно реализуются проекты с участием китайских компаний, включая создание интеллектуально-вычислительных центров и развитие промышленного Интернета вещей.
По итогам переговоров стороны подтвердили готовность подписать Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и информатизации КНР и ведомствами стран Центральной Азии.
Это станет важным шагом к формированию единого цифрового пространства региона, добавили в ведомстве.