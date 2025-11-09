Узбекистан
МИПТ Узбекистана обсуждает с КНР перспективы сотрудничества в сфере цифровых технологий
МИПТ Узбекистана обсуждает с КНР перспективы сотрудничества в сфере цифровых технологий
В Шанхае состоялась встреча заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Ильзата Касимова с заместителем министра промышленности и информатизации КНР Сюн Цзицзюнем
2025-11-09T10:45+0500
2025-11-09T10:49+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/05/48253757_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_66b177b9d41c6838e16b0fe61d91f3b7.jpg
ТАШКЕНТ, 9 ноября — Sputnik. Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Ильзат Касимов во время визита в Шанхай встретился с заместителем министра промышленности и информатизации Китая Сюн Цзицзюнем. В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере цифровых технологий, в том числе вопросы цифровой трансформации, внедрения искусственного интеллекта и промышленной модернизации, сообщает пресс-служба МИПТ.Речь также шла об "умных" решениях, обработке больших данных и облачных вычислений. Узбекская сторона представила инициативы в рамках стратегии "Цифровой Узбекистан - 2030", направленные на развитие ИТ-инфраструктуры, поддержку стартапов и подготовку квалифицированных кадров. Ильзат Касимов отметил, что в республике активно реализуются проекты с участием китайских компаний, включая создание интеллектуально-вычислительных центров и развитие промышленного Интернета вещей. По итогам переговоров стороны подтвердили готовность подписать Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и информатизации КНР и ведомствами стран Центральной Азии. Это станет важным шагом к формированию единого цифрового пространства региона, добавили в ведомстве.
10:45 09.11.2025 (обновлено: 10:49 09.11.2025)
Подписаться
В Шанхае состоялась встреча заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Ильзата Касимова с заместителем министра промышленности и информатизации КНР Сюн Цзицзюнем.
ТАШКЕНТ, 9 ноября — Sputnik. Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Ильзат Касимов во время визита в Шанхай встретился с заместителем министра промышленности и информатизации Китая Сюн Цзицзюнем.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере цифровых технологий, в том числе вопросы цифровой трансформации, внедрения искусственного интеллекта и промышленной модернизации, сообщает пресс-служба МИПТ.
Речь также шла об "умных" решениях, обработке больших данных и облачных вычислений.
"Особое внимание уделено вопросам цифровизации промышленности, обмену опытом в области промышленной автоматизации и созданию совместных технологических платформ", — отметили в министерстве.
Узбекская сторона представила инициативы в рамках стратегии "Цифровой Узбекистан - 2030", направленные на развитие ИТ-инфраструктуры, поддержку стартапов и подготовку квалифицированных кадров.
Ильзат Касимов отметил, что в республике активно реализуются проекты с участием китайских компаний, включая создание интеллектуально-вычислительных центров и развитие промышленного Интернета вещей.
По итогам переговоров стороны подтвердили готовность подписать Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и информатизации КНР и ведомствами стран Центральной Азии.
Это станет важным шагом к формированию единого цифрового пространства региона, добавили в ведомстве.
