От транспортных коридоров до инвестиций: новые направления сотрудничества РФ и РУз — видео

От транспортных коридоров до инвестиций: новые направления сотрудничества РФ и РУз — видео

Sputnik Узбекистан

В МПЦ Sputnik Узбекистан эксперты обсудили перспективы сотрудничества России и Центральной Азии.

В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся видеомост Астана – Москва – Бишкек – Ташкент на тему "Россия – Центральная Азия: каковы перспективы экономического сотрудничества?".Директор Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев отметил, что транспорт и логистика остаются одним из важнейших направлений взаимодействия стран региона с Россией. По его словам, сегодня в Евразии формируется интегрированная система транспортных коридоров — "Север–Юг", Трансафганский и Средний (Транскаспийский).Отдельное внимание Эргашев уделил созданию электротехнических и машиностроительных кластеров. Он отметил, что Узбекистан формирует производство продукции с высокой добавленной стоимостью, а этот опыт может быть распространен на другие страны региона. Развитие машиностроения и создание совместных предприятий с Россией, по его мнению, откроет выход не только на рынок Центральной Азии, но и на южные направления — включая Афганистан.Ведущий научный сотрудник Международного института Центральной Азии Бахтиёр Саломов подчеркнул значимость проекта "Агроэкспресс", который открывает новые возможности для узбекских экспортеров продовольствия в Россию, снижая транспортные издержки почти на 50%.Он также отметил, что Россия остается одним из ведущих инвесторов в экономику Узбекистана, а цифровизация становится новым направлением технологического сотрудничества между странами.

