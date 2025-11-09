https://uz.sputniknews.ru/20251109/riyad-2025-uzbekskiy-tyajeloatlet-zavoeval-tri-medali-53342337.html

Рияд-2025: узбекский тяжелоатлет завоевал три медали

Адхамжон Эргашев собрал полный комплект наград на VI Играх Исламской солидарности, которые проходят в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

ТАШКЕНТ, 9 ноября — Sputnik. В очередной соревновательный день VI Игр Исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде узбекский тяжелоатлет завоевал золотую, серебряную и бронзовую награды, сообщает пресс-служба НОК.В соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 65 кг Адхамжон Эргашев показал результат 134 кг в упражнении рывка и завоевал бронзовую медаль.По итогам следующего этапа соревнований копилка сборной Узбекистана пополнилась еще двумя медалями. Тяжелоатлет поднял 170 кг в упражнении толчка и завоевал золотую медаль, а по сумме двух упражнений с результатом 304 кг он стал серебряным призером.

