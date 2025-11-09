https://uz.sputniknews.ru/20251109/rossiyskiy-nauchnyy-tsentr-predstavil-samarkand-vystavka-globalnye-geoparki-yunesko-53323628.html

Российский научный центр представил в Самарканде выставку "Глобальные геопарки ЮНЕСКО"

Российский научный центр представил в Самарканде выставку "Глобальные геопарки ЮНЕСКО"

Sputnik Узбекистан

Более пятидесяти геопарков со всего мира ожили в кадрах фотографов: пустыни Азии, каньоны Америки, вулканы Европы и древние пласты Китаба, где когда-то плескалось море Тетис.

2025-11-09T13:55+0500

2025-11-09T13:55+0500

2025-11-09T13:55+0500

россия

выставка

самарканд

туризм

юнеско

геология

фотовыставка

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/09/53334299_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d949c1221fa5a72a5aee835d81048ac7.jpg

ТАШКЕНТ, 9 ноября — Sputnik. В экспоцентре Silk Road Samarkand в рамках проходящей 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО открылась фотовыставка, которая позволяет заглянуть в сердце планеты — туда, где миллионы лет камни хранят историю земли. Более пятидесяти геопарков со всего мира ожили в кадрах фотографов: пустыни Азии, каньоны Америки, вулканы Европы и древние пласты Китаба, где когда-то плескалось море Тетис. На выставке побывала корреспондент Sputnik Узбекистан.Инициатором выставки "Глобальные геопарки ЮНЕСКО" выступил Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А. П. Карпинского.Разглядывая фотографии со скальными образованиями, вулканическими и горными хребтами, пещерами, каньонами, месторождениями ископаемых и древними пустынными ландшафтами, понимаешь, насколько интересен наш мир, как представленные на выставке геопарки отражают историю, эволюцию и климат земли.К примеру, часами можно рассматривать фотографии китайского геопарка "Юньян", включенного в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО в текущем году. Этот геопарк известен богатыми залежами окаменелостей динозавров.О важности вовлечения местного населения и развития геологического туризма рассказал Павел Химченко.На фотовыставке представлены не только геопарки ЮНЕСКО, но и полевые фотографии российских и узбекских геологов. Например, Узбекистан представляет Китабский национальный геологический парк. Это место уникально тем, что около 370–470 миллионов лет назад здесь существовало море Тетис. Из-за столкновения тектонических плит море ушло, оставив после себя уникальные осадочные породы, содержащие множество окаменелых морских организмов — кораллов, головоногих и других, а также один из мировых стратиграфических эталонов — нижнюю границу эмского яруса девонской системы.Он также подчеркнул, что Узбекистан пока не входит в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО, но шаги в этом направлении предпринимаются. В настоящее время в сеть входят 229 геопарков из 50 стран, еще 12 находятся в статусе "стремящихся".На проходящей в Самарканде выставке представлена примерно четверть всех геопарков ЮНЕСКО. По словам Павла Химченко, который также является сопредседателем Российского комитета Международной программы ЮНЕСКО по геонаукам и геопаркам, во время церемонии открытия экспозиции к нему обратились делегаты из разных стран с желанием принять участие в проекте.Он выразил надежду, что к следующей сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО география участников расширится, а экспозиция станет еще масштабнее.О важности выставки, проходящей в Самарканде, на открытии говорила и помощник генерального директора по естественным наукам ЮНЕСКО Лидия Брито.Инициаторы мероприятия основательно подошли к организации фотовыставки, дополнив ее интерактивными элементами. Участникам предлагается поучаствовать в различных играх: собрать тектоническую карту мира в виде пазла или ознакомиться с геоазбукой, где на каждую из 32 букв представлен минерал, описанный в стихотворной форме.Кроме того, на выставке представлена небольшая коллекция пород и минералов.Словом, посетив фотовыставку, можно не только окунуться в красоты геопарков, но и ближе познакомиться с миром геологии.Выставка, которую может посетить любой желающий, продлится до 12 ноября.

россия

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

самарканд фотовыставка россия фотографии геопарк 43-я сессия генеральной конференции юнеско