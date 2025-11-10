ЕЭК проводит опрос потребителей стран ЕАЭС об онлайн-покупках

https://uz.sputniknews.ru/20251110/eek-provodit-opros-potrebiteley-stran-eaes-ob-onlayn-pokupkax-53361042.html

Защита прав потребителей – одно из важных направлений совместной работы Евразийской экономической комиссии и стран ЕАЭС. Эта деятельность помогает формировать доверие покупателей и обеспечивать эффективную защиту их интересов, в том числе в сфере интернет-торговли.

ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия предлагает жителям государств-членов Евразийского экономического союза принять участие в специальном опросе, посвященном практике онлайн‑покупок. Цель опроса — собрать актуальные данные о поведении и предпочтениях потребителей, узнать, что влияет на выбор интернет-магазина и какие товары приобретаются онлайн чаще всего.Как отмечает начальник отдела по защите прав потребителей Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Лидия Осауленко, права потребителей защищаются не только в стране проживания, но и на всем пространстве ЕЭАС.Тут потребитель может получить информацию о своих правах и узнать инструкции, как их защитить. Также портал предоставляет контакты органов, которые при необходимости окажут помощь на территории Союза.В ЕЭК подчеркнули, что защита прав потребителей — одно из важных направлений совместной работы Евразийской экономической комиссии и стран ЕАЭС. Эта деятельность помогает формировать доверие покупателей и обеспечивать эффективную защиту их интересов, в том числе в сфере интернет-торговли.Опрос можно пройти по ссылке.

