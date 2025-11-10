Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251110/eek-provodit-opros-potrebiteley-stran-eaes-ob-onlayn-pokupkax-53361042.html
ЕЭК проводит опрос потребителей стран ЕАЭС об онлайн-покупках
ЕЭК проводит опрос потребителей стран ЕАЭС об онлайн-покупках
Sputnik Узбекистан
Защита прав потребителей – одно из важных направлений совместной работы Евразийской экономической комиссии и стран ЕАЭС. Эта деятельность помогает формировать доверие покупателей и обеспечивать эффективную защиту их интересов, в том числе в сфере интернет-торговли.
2025-11-10T16:40+0500
2025-11-10T16:40+0500
еаэс
опрос
еэк
торговля
экономика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0e/51231899_0:0:1187:668_1920x0_80_0_0_53d92e7d8d3377d59814b0f2b0ab0277.jpg
ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия предлагает жителям государств-членов Евразийского экономического союза принять участие в специальном опросе, посвященном практике онлайн‑покупок. Цель опроса — собрать актуальные данные о поведении и предпочтениях потребителей, узнать, что влияет на выбор интернет-магазина и какие товары приобретаются онлайн чаще всего.Как отмечает начальник отдела по защите прав потребителей Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Лидия Осауленко, права потребителей защищаются не только в стране проживания, но и на всем пространстве ЕЭАС.Тут потребитель может получить информацию о своих правах и узнать инструкции, как их защитить. Также портал предоставляет контакты органов, которые при необходимости окажут помощь на территории Союза.В ЕЭК подчеркнули, что защита прав потребителей — одно из важных направлений совместной работы Евразийской экономической комиссии и стран ЕАЭС. Эта деятельность помогает формировать доверие покупателей и обеспечивать эффективную защиту их интересов, в том числе в сфере интернет-торговли.Опрос можно пройти по ссылке.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0e/51231899_89:0:1077:741_1920x0_80_0_0_0a51042b20390c031c9ca794e1627e60.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еэк опрос потребители еаэс онлайн-покупки торговля
еэк опрос потребители еаэс онлайн-покупки торговля

ЕЭК проводит опрос потребителей стран ЕАЭС об онлайн-покупках

16:40 10.11.2025
© ShutterstockФлаги стран ЕАЭС
Флаги стран ЕАЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2025
© Shutterstock
Подписаться
Защита прав потребителей — одно из важных направлений совместной работы Евразийской экономической комиссии и стран ЕАЭС. Эта деятельность помогает формировать доверие покупателей и обеспечивать эффективную защиту их интересов, в том числе в сфере интернет-торговли.
ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия предлагает жителям государств-членов Евразийского экономического союза принять участие в специальном опросе, посвященном практике онлайн‑покупок.
Цель опроса — собрать актуальные данные о поведении и предпочтениях потребителей, узнать, что влияет на выбор интернет-магазина и какие товары приобретаются онлайн чаще всего.
Как отмечает начальник отдела по защите прав потребителей Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Лидия Осауленко, права потребителей защищаются не только в стране проживания, но и на всем пространстве ЕЭАС.
© Проект "Женщины за здоровое общество"Лидия Осауленко
Лидия Осауленко - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2025
Лидия Осауленко
© Проект "Женщины за здоровое общество"

"Неважно, где вы находитесь. Вы приобрели товар в Беларуси или может ждете посылку из Казахстана, а может отдыхаете в Армении, вы — потребитель. И для того, чтобы защитить свои права, вы должны знать четкий алгоритм своих действий. Для помощи нашим потребителям на сайте Евразийской экономической комиссии создан удобный информационный портал. Он так и называется "Защита прав потребителей в ЕАЭС". Это ваш помощник и навигатор на трансграничном потребительском рынке", — сказала Осауленко.

Тут потребитель может получить информацию о своих правах и узнать инструкции, как их защитить. Также портал предоставляет контакты органов, которые при необходимости окажут помощь на территории Союза.
"Знайте ваши права, пользуйтесь проверенной информацией. И будьте уверены в том, что вы всегда можете защитить свои интересы", — сказала она.
В ЕЭК подчеркнули, что защита прав потребителей — одно из важных направлений совместной работы Евразийской экономической комиссии и стран ЕАЭС. Эта деятельность помогает формировать доверие покупателей и обеспечивать эффективную защиту их интересов, в том числе в сфере интернет-торговли.
Опрос можно пройти по ссылке.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0