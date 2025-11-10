ЕЭК проводит опрос потребителей стран ЕАЭС об онлайн-покупках
Защита прав потребителей — одно из важных направлений совместной работы Евразийской экономической комиссии и стран ЕАЭС. Эта деятельность помогает формировать доверие покупателей и обеспечивать эффективную защиту их интересов, в том числе в сфере интернет-торговли.
ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия предлагает жителям государств-членов Евразийского экономического союза принять участие в специальном опросе, посвященном практике онлайн‑покупок.
Цель опроса — собрать актуальные данные о поведении и предпочтениях потребителей, узнать, что влияет на выбор интернет-магазина и какие товары приобретаются онлайн чаще всего.
Как отмечает начальник отдела по защите прав потребителей Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Лидия Осауленко, права потребителей защищаются не только в стране проживания, но и на всем пространстве ЕЭАС.
"Неважно, где вы находитесь. Вы приобрели товар в Беларуси или может ждете посылку из Казахстана, а может отдыхаете в Армении, вы — потребитель. И для того, чтобы защитить свои права, вы должны знать четкий алгоритм своих действий. Для помощи нашим потребителям на сайте Евразийской экономической комиссии создан удобный информационный портал. Он так и называется "Защита прав потребителей в ЕАЭС". Это ваш помощник и навигатор на трансграничном потребительском рынке", — сказала Осауленко.
Тут потребитель может получить информацию о своих правах и узнать инструкции, как их защитить. Также портал предоставляет контакты органов, которые при необходимости окажут помощь на территории Союза.
"Знайте ваши права, пользуйтесь проверенной информацией. И будьте уверены в том, что вы всегда можете защитить свои интересы", — сказала она.
Опрос можно пройти по ссылке.