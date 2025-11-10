https://uz.sputniknews.ru/20251110/evropa-nakonets-nashla-na-kogo-povesit-vorovstvo-rossiyskix-aktivov-53359729.html

Европа наконец нашла, на кого повесить воровство российских активов

Европа наконец нашла, на кого повесить воровство российских активов

Sputnik Узбекистан

На днях британская The Times раструбила на весь мир радостную для Европы новость: нашелся тот безумец, который готов выступить гарантом так называемого репарационного кредита для Украины. Газета сообщила, что данная идея "нашла поддержку в норвежском парламенте.

2025-11-10T17:10+0500

2025-11-10T17:10+0500

2025-11-10T17:10+0500

аналитика

россия

украина

евросоюз

норвегия

бельгия

в мире

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0a/53360316_2:0:1280:719_1920x0_80_0_0_2ddc1fb4999831e75fda35ff92b64fa8.jpg

Европа выдохнула с облегчением! Наконец-то разрешается проблема, связанная с воровством российских зарубежных активов. Как известно, никто не хотел брать на себя риски. И как Евросоюз ни пытался убедить Бельгию повесить на себя всю ответственность за разграбление нашей собственности, в Брюсселе дураков не нашлось. Премьер Бельгии Барт де Вевер категорически отверг такой вариант, прекрасно понимая, что Россия всегда приходит за своим, пишет аналитик РИА Новости.И вот на днях британская The Times раструбила на весь мир радостную для Европы новость: нашелся тот безумец, который готов выступить гарантом так называемого репарационного кредита для Украины. Газета сообщила, что данная идея "нашла поддержку в норвежском парламенте, где ее уже одобрили четыре из девяти политических партий", включая левые партии, на которые опирается правительство меньшинства.И понеслось! Эту новость кинулись распространять чуть ли не все мировые агентства. Причем преподносят ее именно как будущее решение Осло полностью в единоличном порядке гарантировать те 140 миллиардов евро, которые Европа хочет украсть у России. На Украине это вообще преподносят как некое чудо. Даже заголовки звучат так: "Это удивительно! Норвегия, имеющая наибольший в ЕС суверенный фонд, хочет гарантировать кредит для Украины на 140 миллиардов".Самое поразительное, что норвежцы об этом практически ничего не знают! Нет, тема вхождения в число европейских гарантов этого самого "репарационного кредита" там с некоторых пор обсуждается. Причем инициировали ее датчане, постоянно стыдящие северных соседей за "недостаточную помощь Украине". Начала данную тему датская газета Politiken, которая очень гордится тем, что якобы именно она пристыдила норвежских политиков настолько, что они вынуждены были выделять помощь Украине. Теперь же шеф-редактор этой газеты Кристиан Йенсен заявил, что "моральный долг" Норвегии, якобы получающей газовые сверхприбыли на украинском конфликте, заключается в том, что именно она должна взять на себя бремя ответственности за воровство российских активов.В обоснование все ссылаются на работу двух норвежских экономистов — Хаварда Халланда и Кнута Морка — на ресурсе Project Syndicate, тесно связанном с Соросом. Те в последнее время только и пишут на украинскую тематику, являясь частью лоббистской схемы Киева. Вот и в этой статье они обвиняют свою страну в "циничной скупости в отношении Украины" (ссылаясь, кстати, на статью все той же датской Politiken) и призывают Осло "взять на себя все чрезвычайные обязательства напрямую".Логики в этой статье нет никакой. Она прямо признает "маловероятным" на самом деле совершенно невероятный вариант, при котором Россия с какого-то перепугу заплатила бы "репарации" Украине. Но тут же пытается убедить норвежцев, что они особо не рискуют, создавая "прецедент изъятия средств из Фонда национального благосостояния". То есть, по сути, Норвегию, если так можно выразиться, "берут на слабо": мол, покажите этим русским, на что вы способны!Тем поразительнее, что в самих норвежских СМИ данная тема освещается гораздо скромнее, нежели в общемировых и тем более украинских. То есть заявление The Times о поддержке со стороны четырех партий — это явная манипуляция, поскольку те в основном комментируют идею соучастия Норвегии в общеевропейских гарантиях по кредиту Украине, а не единоличные обязательства своей страны.К примеру, представители Консервативной партии заявили национальному телеканалу NTB: "Партия настроена позитивно, но это должно произойти совместно со странами ЕС". Социалисты тоже заявили, что "готовы выступить гарантом доли возможного кредита для Украины". Еще раз подчеркиваем: "доли"!По поводу же восторженных воплей "Норвегия заплатит за все!" в Осло царило неловкое молчание. Оно было прервано в эту субботу на съезде Прогрессивной партии (основной оппозиционной силы в парламенте). Ее руководительница Сильви Листхёуг громогласно обвинила те политические силы, которые без раздумий стали одобрять участие Норвегии в авантюрном кредите, относясь к своему Пенсионному фонду "как к игрушечным деньгам, при этом называя ошеломляющие суммы". "Прогрессивная партия не будет участвовать в этом. Мы поддерживаем Украину, но не для того, чтобы рисковать гигантскими суммами наших общих сбережений", — заявила она.При этом Листхёуг сказала, что направила депутатский запрос премьер-министру Норвегии Йонасу Стёре по поводу всех этих безумных планов, озвученных в прессе других стран. Ей обещали дать ответ на этой неделе, в ходе которой запланирована дискуссия по поводу бюджета страны на следующий год.Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: штатные лоббисты Украины на соросовских ресурсах, а также британские и датские СМИ запустили информационную кампанию, целью которой является стремление повлиять на решение Норвегии. Сами норвежцы при этом доселе и не подозревали, что их попытаются принудить взять на себя целиком все риски, связанные с авантюрными планами Евросоюза (в который, напоминаем, Норвегия вообще не входит!) относительно российских активов. И уж точно никто не удосужился спросить у норвежских избирателей, которые очень ревностно относятся к своему Пенсионному фонду. То есть бурная дискуссия по поводу норвежского участия в гигантской мошеннической схеме Европы ведется в основном за пределами самой Норвегии.

россия

украина

норвегия

бельгия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Владимир Корнилов https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/462/55/4625503_337:0:853:516_100x100_80_0_0_c9db7dd8df95fa8ab104c4ad8568339f.jpg

Владимир Корнилов https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/462/55/4625503_337:0:853:516_100x100_80_0_0_c9db7dd8df95fa8ab104c4ad8568339f.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Владимир Корнилов https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/462/55/4625503_337:0:853:516_100x100_80_0_0_c9db7dd8df95fa8ab104c4ad8568339f.jpg

европа российские активы европа норвегия бельгия