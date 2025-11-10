https://uz.sputniknews.ru/20251110/kak-izmenitsya-sistema-upravleniya-transportom-uzbekistana-53355363.html
2025-11-10T16:00+0500
ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам совершенствования системы управления транспортными средствами в Узбекистане. В мероприятии приняли участие пресс-секретарь Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Республики Узбекистан Зоир Юлдашев и главный специалист — редактор Информационной службы СБДД Департамента общественной безопасности МВД РУз Рамиль Валатов.Спикеры рассказали о ключевых положениях Постановления Кабинета Министров № 676 от 25 октября 2025 года, направленного на повышение эффективности управления дорожным движением, обеспечение безопасности участников и внедрение современных цифровых решений в транспортной сфере.Особое внимание было уделено введению новой водительской категории А1, предназначенной для лиц, управляющих мопедами и скутерами.Как отметил начальник пресс-службы СБДД МВД Узбекистана Зоир Юлдашев, получение категории А1 не требует обязательного обучения в автошколе. Однако водители должны пройти проверку знаний правил дорожного движения и получить соответствующее водительское удостоверение.По словам представителя ведомства, данная мера направлена на упорядочение движения маломощных транспортных средств и повышение уровня безопасности на дорогах. Полную запись смотрите по ссылке.
Как изменится система управления транспортом в Узбекистане: что нужно знать — видео
ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам совершенствования системы управления транспортными средствами в Узбекистане.
В мероприятии приняли участие пресс-секретарь Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Республики Узбекистан Зоир Юлдашев и главный специалист — редактор Информационной службы СБДД Департамента общественной безопасности МВД РУз Рамиль Валатов.
Спикеры рассказали о ключевых положениях Постановления Кабинета Министров № 676 от 25 октября 2025 года, направленного на повышение эффективности управления дорожным движением, обеспечение безопасности участников и внедрение современных цифровых решений в транспортной сфере.
Особое внимание было уделено введению новой водительской категории А1, предназначенной для лиц, управляющих мопедами и скутерами.
Как отметил начальник пресс-службы СБДД МВД Узбекистана Зоир Юлдашев, получение категории А1 не требует обязательного обучения в автошколе. Однако водители должны пройти проверку знаний правил дорожного движения и получить соответствующее водительское удостоверение.
По словам представителя ведомства, данная мера направлена на упорядочение движения маломощных транспортных средств и повышение уровня безопасности на дорогах.
Полную запись смотрите по ссылке
.