Как в Ташкенте прошел кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест"
Как в Ташкенте прошел кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест"
10.11.2025
Как в Ташкенте прошел кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест"
В программу вошли показы фильмов, мастер-классы, круглый стол и форсайт-сессия.
ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik.
В Ташкенте завершился международный кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест". Данный кинофорум является продолжением большого фестиваля АНО "Евразия" "Евразия-Кинофест" и объединяет режиссеров, актеров, педагогов, студентов и представителей культурного сообщества из разных стран Евразии. На мероприятии побывала корреспондент Sputnik Узбекистан
.
"Очень важно, что фестивальная программа не заканчивается самим фестивалем. Мы хотим, чтобы наши фильмы увидели простые зрители", — отметил художественный руководитель Международного фестиваля кино стран Евразии "Евразия-Кинофест" Сергей Новожилов.
На торжественном открытии кинофорума выступили артисты России и Беларуси. С приветственными словами к собравшимся обратился Президент фестиваля "Евразия-Кинофест" Джаник Файзиев, который рассказал о цели и задачах кинофорума. Руководитель Департамента межкультурных программ и международных проектов АНО "Евразия" Вячеслав Матвейчук подчеркнул образовательную направленность кинофорума.
"Это, наверное, та основа, посредством которой сквозь призму кинематографа мы как раз и можем сохранять историческую правду, передавать традиционные ценности и основы культуры, которая объединяет и сближает наши народы", — сказал он.
Все мероприятия кинофорума проходили в ташкентском филиале ВГИКа.
"Для нас это очень важно, потому что здесь воспитываются новые поколения кинематографистов. Я уверен, у этих ребят большое будущее. Уже сейчас снимаются хорошие узбекские картины, которые мы видим на наших фестивалях", — добавил Новожилов.
В рамках кинофорума проводились показы лучших фильмов II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест", включающие картины из России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Также прошли образовательные сессии по актерскому мастерству и кинопедагогике. Их провели российский актер театра, кино, педагог Григорий Адаменко и режиссер, продюсер, основатель онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс" Николай Данн.
Также были организованы форсайт-сессия Молодежной ассоциации кинематографистов Евразии и круглый стол на тему "Кино Евразии — традиционные ценности сквозь призму современного кинематографа".
Завершился кинофорум еще одним ярким концертом и презентацией фильма Зульфикара Мусакова "Умида. Сон о Фудзияме".
Ранее кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" прошел в Армении, Абхазии, Беларуси, Китае, Кыргызстане, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
О том, как Ташкент встречал кинофорум, смотрите в видео.