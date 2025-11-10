https://uz.sputniknews.ru/20251110/tashkent-kinoforum-exo-evraziya-kinofest-53365420.html

Как в Ташкенте прошел кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест"

Как в Ташкенте прошел кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест"

В программу вошли показы фильмов, мастер-классы, круглый стол и форсайт-сессия.

ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. В Ташкенте завершился международный кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест". Данный кинофорум является продолжением большого фестиваля АНО "Евразия" "Евразия-Кинофест" и объединяет режиссеров, актеров, педагогов, студентов и представителей культурного сообщества из разных стран Евразии. На мероприятии побывала корреспондент Sputnik Узбекистан.На торжественном открытии кинофорума выступили артисты России и Беларуси. С приветственными словами к собравшимся обратился Президент фестиваля "Евразия-Кинофест" Джаник Файзиев, который рассказал о цели и задачах кинофорума. Руководитель Департамента межкультурных программ и международных проектов АНО "Евразия" Вячеслав Матвейчук подчеркнул образовательную направленность кинофорума.Все мероприятия кинофорума проходили в ташкентском филиале ВГИКа.В рамках кинофорума проводились показы лучших фильмов II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест", включающие картины из России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Также прошли образовательные сессии по актерскому мастерству и кинопедагогике. Их провели российский актер театра, кино, педагог Григорий Адаменко и режиссер, продюсер, основатель онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс" Николай Данн.Также были организованы форсайт-сессия Молодежной ассоциации кинематографистов Евразии и круглый стол на тему "Кино Евразии — традиционные ценности сквозь призму современного кинематографа".Завершился кинофорум еще одним ярким концертом и презентацией фильма Зульфикара Мусакова "Умида. Сон о Фудзияме".Ранее кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" прошел в Армении, Абхазии, Беларуси, Китае, Кыргызстане, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.О том, как Ташкент встречал кинофорум, смотрите в видео.

