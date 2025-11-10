https://uz.sputniknews.ru/20251110/zoloto-v-mejdunarodnyx-rezervax-uzbekistana-infografika-53361496.html
Sputnik Узбекистан
На фоне роста мировых цен на золото золотовалютные резервы Узбекистана с начала года значительно увеличились. По состоянию на 1 ноября они превысили $59,3 млрд — это рекордный показатель за всю историю республики
2025-11-10T18:05+0500
2025-11-10T18:05+0500
2025-11-10T18:05+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0a/53361597_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_83eaf49631749e72725bae0b224fdc53.png
Золотовалютные резервы Узбекистана по состоянию на 1 ноября достигли $59,3 млрд. Это на $4,3 млрд больше, чем месяцем ранее, сообщает Центробанк республики.Основной вклад в рост обеспечило подорожание золота: его стоимость в хранилищах Центробанка увеличилась на $3,6 млрд и достигла $47,8 млрд. Физический объем запасов золота также увеличился с 11,6 до 11,9 миллиона тройских унций. На золото приходится свыше 80% всех резервов республики.В течение октября валютная часть резервов увеличилась на $731,3 млн и составила $10,91 млрд. Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Золото в международных резервах Узбекистана — инфографика
Золотовалютные резервы Узбекистана по состоянию на 1 ноября достигли $59,3 млрд. Это на $4,3 млрд больше, чем месяцем ранее, сообщает Центробанк республики.
Основной вклад в рост обеспечило подорожание золота: его стоимость в хранилищах Центробанка увеличилась на $3,6 млрд и достигла $47,8 млрд. Физический объем запасов золота также увеличился с 11,6 до 11,9 миллиона тройских унций.
На золото приходится свыше 80% всех резервов республики.
В течение октября валютная часть резервов увеличилась на $731,3 млн и составила $10,91 млрд.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.