Золото в международных резервах Узбекистана — инфографика

На фоне роста мировых цен на золото золотовалютные резервы Узбекистана с начала года значительно увеличились. По состоянию на 1 ноября они превысили $59,3 млрд — это рекордный показатель за всю историю республики

Золотовалютные резервы Узбекистана по состоянию на 1 ноября достигли $59,3 млрд. Это на $4,3 млрд больше, чем месяцем ранее, сообщает Центробанк республики.Основной вклад в рост обеспечило подорожание золота: его стоимость в хранилищах Центробанка увеличилась на $3,6 млрд и достигла $47,8 млрд. Физический объем запасов золота также увеличился с 11,6 до 11,9 миллиона тройских унций. На золото приходится свыше 80% всех резервов республики.В течение октября валютная часть резервов увеличилась на $731,3 млн и составила $10,91 млрд. Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

