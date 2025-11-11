Медаль Пушкина: признание вклада в культурный диалог РФ и Узбекистана — пресс-конференция

https://uz.sputniknews.ru/20251111/medal-pushkina-priznanie-kulturnyy-dialog-rossiya-uzbekistan-53381479.html
В МПЦ Sputnik обсудят наиболее успешные проекты и инициативы по популяризации русского языка и культуры за рубежом, а также новые проекты в сфере искусства и культурного обмена, которые планируются в ближайшее время.
В МПЦ Sputnik Узбекистан обсудят наиболее успешные проекты по популяризации русского языка и культуры за рубежом, а также новые инициативы в сфере искусства и культурного обмена, которые планируются в ближайшее время.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 13 ноября в 13.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция с участием председателя секции искусствоведов Творческого Союза художников Академии художеств Узбекистана Эльмиры Ахмедовой.
Указом президента Российской Федерации Владимира Путина 4 ноября, в День народного единства, Эльмира Ахмедова награждена медалью Пушкина. Эта государственная награда вручена за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.
Разговор пойдет о том, какие проекты и инициативы по популяризации русского языка и культуры за рубежом можно считать наиболее успешными, каким образом искусство и образование способствуют развитию дружбы и сотрудничества между народами России и Узбекистана, а также какие новые проекты и инициативы в сфере искусства и культурного обмена планируются в ближайшее время.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.