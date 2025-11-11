https://uz.sputniknews.ru/20251111/profsoyuzy-sng-sotrudnichestvo-tsifrovizatsiya-migratsii-53379788.html

Профсоюзы СНГ: сотрудничество, цифровизация и ИИ в миграции — видео

В МПЦ Sputnik обсудили роль профсоюзов в укреплении социального партнерства, современные вызовы рынка труда, лучшие практики в сфере занятости и охраны труда, а также ключевые направления международного взаимодействия.

ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция, посвященная развитию сотрудничества и обмену опытом между профсоюзными организациями стран Содружества Независимых Государств.В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Пинский и заместитель генерального секретаря ВКП Маргарита Усова.Спикеры обсудили роль профсоюзов в укреплении социального партнерства, современные вызовы рынка труда, лучшие практики в сфере занятости и охраны труда, а также ключевые направления международного взаимодействия.Отдельное внимание было уделено проекту комплексной программы по созданию общего рынка труда СНГ, который направлен на сближение требований по защите социально-трудовых прав. Как подчеркнули участники, его реализация позволит гражданам стран Содружества свободно работать и пользоваться социальными гарантиями в любом государстве объединения.По его словам, в странах СНГ уже наблюдаются положительные тенденции — снижение уровня безработицы, рост заработной платы и общий экономический подъем.В то же время, по словам Пинского, остаются проблемы, требующие системного решения. Среди них — недооцененность труда и несоответствие квалификации работников требованиям современных рабочих мест.Полное видео по ссылке.

