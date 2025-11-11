https://uz.sputniknews.ru/20251111/profsoyuzy-sng-sotrudnichestvo-tsifrovizatsiya-migratsii-53379788.html
Профсоюзы СНГ: сотрудничество, цифровизация и ИИ в миграции — видео
В МПЦ Sputnik обсудили роль профсоюзов в укреплении социального партнерства, современные вызовы рынка труда, лучшие практики в сфере занятости и охраны труда, а также ключевые направления международного взаимодействия.
ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция, посвященная развитию сотрудничества и обмену опытом между профсоюзными организациями стран Содружества Независимых Государств.В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Пинский и заместитель генерального секретаря ВКП Маргарита Усова.Спикеры обсудили роль профсоюзов в укреплении социального партнерства, современные вызовы рынка труда, лучшие практики в сфере занятости и охраны труда, а также ключевые направления международного взаимодействия.Отдельное внимание было уделено проекту комплексной программы по созданию общего рынка труда СНГ, который направлен на сближение требований по защите социально-трудовых прав. Как подчеркнули участники, его реализация позволит гражданам стран Содружества свободно работать и пользоваться социальными гарантиями в любом государстве объединения.По его словам, в странах СНГ уже наблюдаются положительные тенденции — снижение уровня безработицы, рост заработной платы и общий экономический подъем.В то же время, по словам Пинского, остаются проблемы, требующие системного решения. Среди них — недооцененность труда и несоответствие квалификации работников требованиям современных рабочих мест.
ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция, посвященная развитию сотрудничества и обмену опытом между профсоюзными организациями стран Содружества Независимых Государств.
В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Пинский и заместитель генерального секретаря ВКП Маргарита Усова.
Спикеры обсудили роль профсоюзов в укреплении социального партнерства, современные вызовы рынка труда, лучшие практики в сфере занятости и охраны труда, а также ключевые направления международного взаимодействия.
Отдельное внимание было уделено проекту комплексной программы по созданию общего рынка труда СНГ, который направлен на сближение требований по защите социально-трудовых прав. Как подчеркнули участники, его реализация позволит гражданам стран Содружества свободно работать и пользоваться социальными гарантиями в любом государстве объединения.
"Мы также поддерживаем внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в миграционные процессы, чтобы сделать их более прозрачными и легальными. Это важно и для трудовых мигрантов, и для повышения уровня безопасности в целом", — отметил Виктор Пинский.
По его словам, в странах СНГ уже наблюдаются положительные тенденции — снижение уровня безработицы, рост заработной платы и общий экономический подъем.
"В Узбекистане, например, средняя зарплата за январь–сентябрь этого года выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — добавил он.
В то же время, по словам Пинского, остаются проблемы, требующие системного решения. Среди них — недооцененность труда и несоответствие квалификации работников требованиям современных рабочих мест.
"Экономический рост требует более высокого уровня подготовки кадров, и мы разрабатываем рекомендации, направленные на решение этой задачи", — подчеркнул генеральный секретарь ВКП.