В Самарканде стартовал IV Международный скульптурный симпозиум

Мероприятие объединило молодых и профессиональных скульпторов из Японии, Великобритании, Китая, Ирана, Турции, Индии, Грузии, Омана и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. В городе Самарканде начал свою работу IV Международный скульптурный симпозиум "Самарканд – 2025". Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии.Мероприятие приурочено к международной Конференции, которая будет проходить в Самарканде с 24 ноября по 5 декабря текущего года. По этому случаю парк "Жаннат макон" в Самарканде распахнул двери для мастеров искусства со всего мира.В течение месяца этот парк превратится в открытую творческую лабораторию под открытым небом, где жители и гости города смогут наблюдать за работой скульпторов из Японии, Великобритании, Китая, Ирана, Турции, Индии, Грузии, Омана и Узбекистана.Все это время его участники будут создавать произведения искусства, посвященные экологическим проблемам.В рамках симпозиума для студентов художественных учебных заведений пройдут мастер-классы профессиональных скульпторов, презентации и круглые столы на тему экологии и искусства, а также экскурсии к историческим памятникам Самарканда и Бухары.Мероприятие организовало министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата совместно с Союзом художников Узбекистана.

