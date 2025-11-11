Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251111/soglasheniya-eaes-tsentre-vnimaniya-uproschenie-avtomatizatsiya-torgovyx-protsedur-53385630.html
Соглашения в рамках ЕАЭС: в центре внимания упрощение и автоматизация торговых процедур
Соглашения в рамках ЕАЭС: в центре внимания упрощение и автоматизация торговых процедур
Sputnik Узбекистан
Евразийская экономическая комиссия представила на конференции "Международная торговля в XXI веке: от правил ВТО к цифровым экосистемам" деятельность по цифровой трансформации.
2025-11-11T17:31+0500
2025-11-11T17:31+0500
еаэс
еэк
торговля
цифровизация
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0a/51158181_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_6e716393defe2b1239c78112de3e369a.jpg
ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. В рамках заключаемых соглашений ЕАЭС особое внимание уделяется вопросу упрощения и автоматизации торговых процедур, что напрямую снижает издержки бизнеса и повышает предсказуемость поставок. Об этом заявил заместитель директора Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Константин Бегиджанов, сообщает пресс-служба ЕЭК.Он выступил на пленарной сессии "Будущее международной торговли: Россия в условиях смены глобальных правил и цифровых платформ" на ежегодной конференции "Международная торговля в XXI веке: от правил ВТО к цифровым экосистемам". В ходе выступления Бегиджанов представил ключевые приоритеты цифровой трансформации Евразийского экономического союза, сообщил о заключенных преференциальных соглашениях ЕАЭС с третьими странами, работе с перспективными партнерами, включая Египет, Индию и Индонезию. По словам эксперта, успешное завершение переговоров с указанными государствами позволит значительно увеличить долю преференциального товарооборота во внешнеторговой деятельности.В стратегической перспективе Союз сформирует единую цифровую платформу для торговли и транспорта, интегрированную в международные цепочки поставок. В Комиссии отмечают, что это позволит не только повысить прозрачность взаимной торговли, но и обеспечить совместимость с основными торговыми партнерами.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0a/51158181_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_ba45d3022b97f9e46278b6e4f76c111f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
автоматизация торговые процедуры еаэс еэк цифровые технологии
автоматизация торговые процедуры еаэс еэк цифровые технологии

Соглашения в рамках ЕАЭС: в центре внимания упрощение и автоматизация торговых процедур

17:31 11.11.2025
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкЕАЭС обсуждает господдержку аграриев
ЕАЭС обсуждает господдержку аграриев - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2025
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Евразийская экономическая комиссия представила на конференции "Международная торговля в XXI веке: от правил ВТО к цифровым экосистемам" деятельность по цифровой трансформации.
ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. В рамках заключаемых соглашений ЕАЭС особое внимание уделяется вопросу упрощения и автоматизации торговых процедур, что напрямую снижает издержки бизнеса и повышает предсказуемость поставок.
Об этом заявил заместитель директора Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Константин Бегиджанов, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Он выступил на пленарной сессии "Будущее международной торговли: Россия в условиях смены глобальных правил и цифровых платформ" на ежегодной конференции "Международная торговля в XXI веке: от правил ВТО к цифровым экосистемам".
© Пресс-служба ЕЭКЗамдиректора Департамента торговой политики ЕЭК Константин Бегиджанов выступил на ежегодной конференции по международной торговле.
Замдиректора Департамента торговой политики ЕЭК Константин Бегиджанов выступил на ежегодной конференции по международной торговле. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2025
Замдиректора Департамента торговой политики ЕЭК Константин Бегиджанов выступил на ежегодной конференции по международной торговле.
© Пресс-служба ЕЭК
В ходе выступления Бегиджанов представил ключевые приоритеты цифровой трансформации Евразийского экономического союза, сообщил о заключенных преференциальных соглашениях ЕАЭС с третьими странами, работе с перспективными партнерами, включая Египет, Индию и Индонезию.
По словам эксперта, успешное завершение переговоров с указанными государствами позволит значительно увеличить долю преференциального товарооборота во внешнеторговой деятельности.

"В рамках заключаемых соглашений ЕАЭС особое внимание уделяется вопросу упрощения и автоматизации торговых процедур, что напрямую снижает издержки бизнеса и повышает предсказуемость поставок. Работа ведется как по линии тарифных договоренностей, так и в части нетарифного взаимодействия: таможенные процедуры, фитосанитарные и ветеринарные меры, электронный оборот данных", — отметил Бегиджанов.

В стратегической перспективе Союз сформирует единую цифровую платформу для торговли и транспорта, интегрированную в международные цепочки поставок.
В Комиссии отмечают, что это позволит не только повысить прозрачность взаимной торговли, но и обеспечить совместимость с основными торговыми партнерами.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0