Соглашения в рамках ЕАЭС: в центре внимания упрощение и автоматизация торговых процедур

Евразийская экономическая комиссия представила на конференции "Международная торговля в XXI веке: от правил ВТО к цифровым экосистемам" деятельность по цифровой трансформации.

ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. В рамках заключаемых соглашений ЕАЭС особое внимание уделяется вопросу упрощения и автоматизации торговых процедур, что напрямую снижает издержки бизнеса и повышает предсказуемость поставок. Об этом заявил заместитель директора Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Константин Бегиджанов, сообщает пресс-служба ЕЭК.Он выступил на пленарной сессии "Будущее международной торговли: Россия в условиях смены глобальных правил и цифровых платформ" на ежегодной конференции "Международная торговля в XXI веке: от правил ВТО к цифровым экосистемам". В ходе выступления Бегиджанов представил ключевые приоритеты цифровой трансформации Евразийского экономического союза, сообщил о заключенных преференциальных соглашениях ЕАЭС с третьими странами, работе с перспективными партнерами, включая Египет, Индию и Индонезию. По словам эксперта, успешное завершение переговоров с указанными государствами позволит значительно увеличить долю преференциального товарооборота во внешнеторговой деятельности.В стратегической перспективе Союз сформирует единую цифровую платформу для торговли и транспорта, интегрированную в международные цепочки поставок. В Комиссии отмечают, что это позволит не только повысить прозрачность взаимной торговли, но и обеспечить совместимость с основными торговыми партнерами.

