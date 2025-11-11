https://uz.sputniknews.ru/20251111/uzbekistan-osvobodivshixsya-po-udo-obyajut-otmechatsya-v-kontroliruyuschix-organax-53390343.html

В Узбекистане ужесточат контроль за лицами, освобожденными по УДО

Депутаты закпалаты одобрили документ, который, по их мнению, поможет установить системный и эффективный контроль за условно-досрочно освобожденными, укрепить правовые основы системы пробации, а также создаст возможность эффективной организации ее деятельности.

ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. На заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты в первом чтении приняли законопроект, направленный на совершенствование механизмов контроля за лицами, условно досрочно освобожденными от отбывания наказания, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.Согласно законопроекту, в статье 73 Уголовного кодекса предусматривается возможность возложения на условно освобожденных лиц обязанности периодически являться для регистрации в контролирующие органы.Кроме того, Уголовно-исполнительный кодекс дополняется новой главой 28-1, в которой устанавливается:Депутаты отметили, что принятие законопроекта будет способствовать дальнейшему укреплению правовых основ системы пробации и создаст возможность эффективной организации ее деятельности.Это имеет важное значение для обеспечения общественного порядка и безопасности, формирования у граждан уважительного отношения к закону и предупреждения повторных преступлений, подчеркнули на заседании.

