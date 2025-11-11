https://uz.sputniknews.ru/20251111/uzbekistan-osvobodivshixsya-po-udo-obyajut-otmechatsya-v-kontroliruyuschix-organax-53390343.html
В Узбекистане ужесточат контроль за лицами, освобожденными по УДО
В Узбекистане ужесточат контроль за лицами, освобожденными по УДО
Депутаты закпалаты одобрили документ, который, по их мнению, поможет установить системный и эффективный контроль за условно-досрочно освобожденными, укрепить правовые основы системы пробации, а также создаст возможность эффективной организации ее деятельности.
ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. На заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты в первом чтении приняли законопроект, направленный на совершенствование механизмов контроля за лицами, условно досрочно освобожденными от отбывания наказания, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.Согласно законопроекту, в статье 73 Уголовного кодекса предусматривается возможность возложения на условно освобожденных лиц обязанности периодически являться для регистрации в контролирующие органы.Кроме того, Уголовно-исполнительный кодекс дополняется новой главой 28-1, в которой устанавливается:Депутаты отметили, что принятие законопроекта будет способствовать дальнейшему укреплению правовых основ системы пробации и создаст возможность эффективной организации ее деятельности.Это имеет важное значение для обеспечения общественного порядка и безопасности, формирования у граждан уважительного отношения к закону и предупреждения повторных преступлений, подчеркнули на заседании.
В Узбекистане ужесточат контроль за лицами, освобожденными по УДО
18:12 11.11.2025 (обновлено: 18:27 11.11.2025)
Депутаты Закпалаты одобрили документ, который, по их мнению, поможет установить системный и эффективный контроль за условно досрочно освобожденными, укрепить правовые основы системы пробации.
ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. На заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты в первом чтении приняли законопроект, направленный на совершенствование механизмов контроля за лицами, условно досрочно освобожденными от отбывания наказания, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно законопроекту, в статье 73 Уголовного кодекса предусматривается возможность возложения на условно освобожденных лиц обязанности периодически являться для регистрации в контролирующие органы.
"Это создаст возможность установления системного и эффективного контроля за лицами, условно освобожденными от наказания", — отмечает Закпалата.
Кроме того, Уголовно-исполнительный кодекс дополняется новой главой 28-1, в которой устанавливается:
порядок и основания для осуществления пробационного надзора за лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания;
порядок внесения в суд представлений о возложении на таких лиц дополнительных обязанностей или об их повторном направлении для отбывания наказания в случае нарушения ими требований надзора, в том числе об освобождении лица от отдельных обязанностей.
Депутаты отметили, что принятие законопроекта будет способствовать дальнейшему укреплению правовых основ системы пробации и создаст возможность эффективной организации ее деятельности.
Это имеет важное значение для обеспечения общественного порядка и безопасности, формирования у граждан уважительного отношения к закону и предупреждения повторных преступлений, подчеркнули на заседании.