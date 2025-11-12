Азиатский банк развития выделил $300 млн на развитие микрофинансирования в Узбекистане

https://uz.sputniknews.ru/20251112/aziatskiy-bank-razvitiya-vydelil-300-mln-na-razvitie-mikrofinansirovaniya-v-uzbekistane-53417069.html

Средства планируют направить на расширение доступа к финансированию для микро-, малых и средних предприятий, особенно возглавляемых женщинами, и укрепление сектора микрофинансирования республики.

ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) одобрил Узбекистану заем на сумму $300 млн, включая $100 млн на льготных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.Средства планируют направить на расширение доступа к финансированию для микро-, малых и средних предприятий (ММСП), особенно возглавляемых женщинами, а также на укрепление сектора микрофинансирования республики. Среди запланированных мер — увеличение максимального размера микрокредитов, совершенствование нормативных актов в сфере микрофинансирования, присоединение к международному Кодексу финансирования женщин-предпринимателей, а также разработка нормативной базы для исламского микрофинансирования. Программой вводятся новые меры политики, направленные на усиление защиты прав потребителей и продвижение гендерного равенства в финансовом секторе. В числе ключевых инициатив:В АБР отмечают, что в рамках программы была проведена оценка Национальной стратегии финансовой инклюзии (НСФИ) на 2021–2023 годы, которая показала положительную динамику: 60% взрослых граждан Узбекистана имеют счета в официальных финансовых учреждениях. Инициативой также предусмотрено создание микрофинансовых банков, принимающих депозиты, что позволит значительно расширить доступ к финансированию. АБР является ведущим многосторонним банком развития, поддерживающим инклюзивный, устойчивый и стабильный рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Банк основан в 1966 году, его членами являются 69 стран, 50 из которых находятся в регионе.С момента вступления Узбекистана в АБР в 1995 году банк предоставил стране займы, гранты и техническое содействие государственному сектору на общую сумму $14,6 млрд.

