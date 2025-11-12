https://uz.sputniknews.ru/20251112/aziatskiy-bank-razvitiya-vydelil-300-mln-na-razvitie-mikrofinansirovaniya-v-uzbekistane-53417069.html
Азиатский банк развития выделил $300 млн на развитие микрофинансирования в Узбекистане
Азиатский банк развития выделил $300 млн на развитие микрофинансирования в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Средства планируют направить на расширение доступа к финансированию для микро-, малых и средних предприятий, особенно возглавляемых женщинами, и укрепление сектора микрофинансирования республики.
2025-11-12T18:31+0500
2025-11-12T18:31+0500
2025-11-12T18:31+0500
абр
узбекистан
кредит
микрофинансирование
азиатский банк развития
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1c/51578674_25:0:825:450_1920x0_80_0_0_d43b2ee9eb4b2eacd8ce8b3052cf84c0.jpg
ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) одобрил Узбекистану заем на сумму $300 млн, включая $100 млн на льготных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.Средства планируют направить на расширение доступа к финансированию для микро-, малых и средних предприятий (ММСП), особенно возглавляемых женщинами, а также на укрепление сектора микрофинансирования республики. Среди запланированных мер — увеличение максимального размера микрокредитов, совершенствование нормативных актов в сфере микрофинансирования, присоединение к международному Кодексу финансирования женщин-предпринимателей, а также разработка нормативной базы для исламского микрофинансирования. Программой вводятся новые меры политики, направленные на усиление защиты прав потребителей и продвижение гендерного равенства в финансовом секторе. В числе ключевых инициатив:В АБР отмечают, что в рамках программы была проведена оценка Национальной стратегии финансовой инклюзии (НСФИ) на 2021–2023 годы, которая показала положительную динамику: 60% взрослых граждан Узбекистана имеют счета в официальных финансовых учреждениях. Инициативой также предусмотрено создание микрофинансовых банков, принимающих депозиты, что позволит значительно расширить доступ к финансированию. АБР является ведущим многосторонним банком развития, поддерживающим инклюзивный, устойчивый и стабильный рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Банк основан в 1966 году, его членами являются 69 стран, 50 из которых находятся в регионе.С момента вступления Узбекистана в АБР в 1995 году банк предоставил стране займы, гранты и техническое содействие государственному сектору на общую сумму $14,6 млрд.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1c/51578674_225:0:825:450_1920x0_80_0_0_12f29a140b89eaed0aae9a01443fa21c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
микрофинансирование абр узбекистан заем кредит
микрофинансирование абр узбекистан заем кредит
Азиатский банк развития выделил $300 млн на развитие микрофинансирования в Узбекистане
Средства планируют направить на расширение доступа к финансированию для микро-, малых и средних предприятий, особенно возглавляемых женщинами, а также на укрепление сектора микрофинансирования республики.
ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik.
Азиатский банк развития (АБР) одобрил Узбекистану заем на сумму $300 млн, включая $100 млн на льготных условиях. Об этом сообщили
в пресс-службе финансовой организации.
Средства планируют направить на расширение доступа к финансированию для микро-, малых и средних предприятий (ММСП), особенно возглавляемых женщинами, а также на укрепление сектора микрофинансирования республики.
"Этот заем на основе мер политики направлен на стимулирование инклюзивного экономического роста и развитие предпринимательства", — отметили в АБР.
Среди запланированных мер — увеличение максимального размера микрокредитов, совершенствование нормативных актов в сфере микрофинансирования, присоединение к международному Кодексу финансирования женщин-предпринимателей, а также разработка нормативной базы для исламского микрофинансирования.
"Реализация программы откроет доступ к финансированию для самозанятых и микропредпринимателей, будет способствовать продвижению гендерного равенства и усилит защиту прав потребителей в финансовом секторе", — отметила Канокпан Лао-Арая, директор Постоянного представительства АБР в Узбекистане.
Программой вводятся новые меры политики, направленные на усиление защиты прав потребителей и продвижение гендерного равенства в финансовом секторе.
В числе ключевых инициатив:
обновление руководящих принципов ответственного кредитования;
регулирование новых финансовых продуктов, таких как "покупай сейчас, плати позже";
усиление цифрового финансового надзора.
В АБР отмечают, что в рамках программы была проведена оценка Национальной стратегии финансовой инклюзии (НСФИ) на 2021–2023 годы, которая показала положительную динамику: 60% взрослых граждан Узбекистана имеют счета в официальных финансовых учреждениях.
"Этот рост во многом обусловлен быстрым развитием цифровых финансовых услуг, расширяющих доступ к банковским продуктам и повышающих уровень финансовой грамотности населения", — отмечает организация.
Инициативой также предусмотрено создание микрофинансовых банков, принимающих депозиты, что позволит значительно расширить доступ к финансированию.
"Для этого внедряется необходимая нормативно-правовая и надзорная база, основанная на оценке рисков, с целью обеспечения финансовой стабильности. На сегодняшний день уже выданы две предварительные лицензии на создание таких банков", — говорится в сообщении.
АБР является ведущим многосторонним банком развития, поддерживающим инклюзивный, устойчивый и стабильный рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Банк основан в 1966 году, его членами являются 69 стран, 50 из которых находятся в регионе.
С момента вступления Узбекистана в АБР в 1995 году банк предоставил стране займы, гранты и техническое содействие государственному сектору на общую сумму $14,6 млрд.