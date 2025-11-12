Число трудовых мигрантов из Узбекистана увеличилось до 1,86 миллиона человек

https://uz.sputniknews.ru/20251112/chislo-trudovyx-migrantov-uzbekistana-uvelichilos-53421829.html
В республике с населением 37,8 миллиона человек общая численность трудовых ресурсов в январе — сентябре увеличилась на 1,9% — до 20,35 миллиона человек, в том числе занятое население – до 14,81 миллиона человек (+4,1%)
ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Число трудовых мигрантов, выехавших из Узбекистана на работу за границу в январе–сентябре 2025 года, увеличилось в 1,38 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,86 миллиона человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства занятости и сокращения бедности республики.По данным пресс-службы, в стране с населением 37,8 миллиона человек общая численность трудовых ресурсов в январе–сентябре увеличилась на 1,9% — до 20,35 миллиона человек, в том числе занятое население — до 14,81 миллиона человек (+4,1%).В структуре занятости населения в формальном секторе экономики работало 8,58 миллиона человек (+17%), в неформальном — 4,38 миллиона (минус 26,9%). При этом в службы занятости за поиском работы обращались 760 тысяч человек.По официальным данным в 2024 году число граждан республики, временно работающих за рубежом, снизилось в полтора раза — до 1,3 миллиона человек. При этом общее число трудовых мигрантов в РФ сократилось в 1,7 раза — до порядка 700 тысяч человек.
"Сфера занятости: выехавшие на заработки за границу — 1,86 миллиона человек (+512 тысяч человек). Таким образом, число трудовых мигрантов из Узбекистана за девять месяцев выросло в 1,38 раза", — говорится в сообщении министерства.
В структуре занятости населения в формальном секторе экономики работало 8,58 миллиона человек (+17%), в неформальном — 4,38 миллиона (минус 26,9%). При этом в службы занятости за поиском работы обращались 760 тысяч человек.
"По состоянию на третий квартал 2025 года уровень безработицы в нашей стране составил 4,9%. Этот показатель снизился на 0,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", — отметили в министерстве.
По официальным данным в 2024 году число граждан республики, временно работающих за рубежом, снизилось в полтора раза — до 1,3 миллиона человек. При этом общее число трудовых мигрантов в РФ сократилось в 1,7 раза — до порядка 700 тысяч человек.