Делегация Татарстана посетила промышленные парки в Бухарской и Навоийской областях
14:12 12.11.2025 (обновлено: 14:23 12.11.2025)
© Sputnik / Сгенерировано ИИФлаги Узбекистана и Татарстана
© Sputnik / Сгенерировано ИИ
Подписаться
Делегация, которую возглавил министр промышленности и торговли Олег Коробченко, встретилась с хокимом Навоийской области Норматом Турсуновым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере производства, высоких технологий и подготовки кадров.
ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Делегация Татарстана во главе с заместителем Премьер-министра — министром промышленности и торговли Олегом Коробченко посетила промышленные парки в Узбекистане, а также провела встречу с хокимом Навоийской области Норматом Турсуновым, на которой обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере производства, высоких технологий и подготовки кадров. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли РТ.
По информации ведомства, представители делегации осмотрели промышленные парки, создаваемые при содействии управляющих компаний из Татарстана.
© Минпромторг Татарстана Делегация Татарстана посетила промышленные парки в Узбекистане
Делегация Татарстана посетила промышленные парки в Узбекистане
© Минпромторг Татарстана
На территории промпарка "Бухарский комплекс развития промышленности" уже завершено возведение двух производственных корпусов, началось первое производство. Здесь размещаются резиденты в сфере машиностроения, химии, строительства и телекоммуникаций.
© Министерство промышленности и торговли республики Татарстан.Делегация Татарстана посетила промышленные парки в Узбекистане.
Делегация Татарстана посетила промышленные парки в Узбекистане.
© Министерство промышленности и торговли республики Татарстан.
"В промышленном парке "Навоийский комплекс развития промышленности" также завершено строительство производственного комплекса, проведены работы по благоустройству, подведены коммуникации. На территории размещаются резиденты, производящие бытовую технику и химическую продукцию", — отметили в ведомстве.
Кроме того, делегация встретилась с хокимом Навоийской области Норматом Турсуновым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере производства, высоких технологий и подготовки кадров.
© Министерство промышленности и торговли республики Татарстан.Делегация Татарстана посетила промышленные парки в Узбекистане.
Делегация Татарстана посетила промышленные парки в Узбекистане.
© Министерство промышленности и торговли республики Татарстан.
В ходе встречи Олег Коробченко обратил внимание, что важно создать систему подготовки кадров для обеспечения нужд промышленных парков квалифицированными специалистами. В частности, организовать обучение в непосредственной близости от производства, чтобы обеспечить рабочей силой развивающиеся отрасли промышленности.
В Минпромторге Татарстана подчеркнули, что подобные визиты способствуют достижению целей национального проекта "Международная кооперация и экспорт".