Делегация Татарстана посетила промышленные парки в Бухарской и Навоийской областях
Делегация Татарстана посетила промышленные парки в Бухарской и Навоийской областях
Делегация, которую возглавил министр промышленности и торговли Олег Коробченко встретилась с хокимом Навоийской области Норматом Турсуновым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере производства, высоких технологий и подготовки кадров.
ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Делегация Татарстана во главе с заместителем Премьер-министра — министром промышленности и торговли Олегом Коробченко посетила промышленные парки в Узбекистане, а также провела встречу с хокимом Навоийской области Норматом Турсуновым, на которой обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере производства, высоких технологий и подготовки кадров. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли РТ.По информации ведомства, представители делегации осмотрели промышленные парки, создаваемые при содействии управляющих компаний из Татарстана.На территории промпарка "Бухарский комплекс развития промышленности" уже завершено возведение двух производственных корпусов, началось первое производство. Здесь размещаются резиденты в сфере машиностроения, химии, строительства и телекоммуникаций.Кроме того, делегация встретилась с хокимом Навоийской области Норматом Турсуновым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере производства, высоких технологий и подготовки кадров.В ходе встречи Олег Коробченко обратил внимание, что важно создать систему подготовки кадров для обеспечения нужд промышленных парков квалифицированными специалистами. В частности, организовать обучение в непосредственной близости от производства, чтобы обеспечить рабочей силой развивающиеся отрасли промышленности.В Минпромторге Татарстана подчеркнули, что подобные визиты способствуют достижению целей национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
14:12 12.11.2025 (обновлено: 14:23 12.11.2025)
Делегация, которую возглавил министр промышленности и торговли Олег Коробченко, встретилась с хокимом Навоийской области Норматом Турсуновым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере производства, высоких технологий и подготовки кадров.
ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Делегация Татарстана во главе с заместителем Премьер-министра министром промышленности и торговли Олегом Коробченко посетила промышленные парки в Узбекистане, а также провела встречу с хокимом Навоийской области Норматом Турсуновым, на которой обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере производства, высоких технологий и подготовки кадров. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли РТ.
По информации ведомства, представители делегации осмотрели промышленные парки, создаваемые при содействии управляющих компаний из Татарстана.
На территории промпарка "Бухарский комплекс развития промышленности" уже завершено возведение двух производственных корпусов, началось первое производство. Здесь размещаются резиденты в сфере машиностроения, химии, строительства и телекоммуникаций.
"В промышленном парке "Навоийский комплекс развития промышленности" также завершено строительство производственного комплекса, проведены работы по благоустройству, подведены коммуникации. На территории размещаются резиденты, производящие бытовую технику и химическую продукцию", — отметили в ведомстве.
Кроме того, делегация встретилась с хокимом Навоийской области Норматом Турсуновым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере производства, высоких технологий и подготовки кадров.
В ходе встречи Олег Коробченко обратил внимание, что важно создать систему подготовки кадров для обеспечения нужд промышленных парков квалифицированными специалистами. В частности, организовать обучение в непосредственной близости от производства, чтобы обеспечить рабочей силой развивающиеся отрасли промышленности.
В Минпромторге Татарстана подчеркнули, что подобные визиты способствуют достижению целей национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
