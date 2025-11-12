https://uz.sputniknews.ru/20251112/na-granitse-kyrgyzstan-uzbekistan-mojet-byt-sozdan-zelenyy-poyas-drujby-53408981.html

На границе Кыргызстана и Узбекистана хотят создать "зеленый пояс дружбы"

В Кыргызстане в городе Манасе состоялось 7-е заседание Совместной кыргызско-узбекской водохозяйственной комиссии, на котором обсудили развитие сотрудничества Кыргызстана и Узбекистана в сфере водных ресурсов.

ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Власти Кыргызстана предложили создать "зеленый пояс дружбы" вдоль узбекско-кыргызской границы для восстановления лесных массивов и борьбы с опустыниванием. Данная инициатива была выдвинута в ходе 7-го заседания Совместной кыргызско-узбекской водохозяйственной комиссии в городе Манасе, сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.В ходе встречи делегации двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, включая рациональное использование водных ресурсов, обеспечение водно-энергетической безопасности в условиях изменения климата и перспективы регионального развитияЗаместитель председателя кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Бакыт Торобаев указал, что отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном достигли уровня стратегического партнерства, основанного на взаимном доверии, уважении и поддержке. В целях повышения эффективности сотрудничества кыргызская сторона предложила внедрить капельное и автоматизированное орошение в приграничных районах, создать вдоль границы Кыргызстана и Узбекистана "зеленый пояс дружбы" для восстановления лесных массивов и борьбы с опустыниванием, а также укрепить взаимодействие между уполномоченными государственными органами в сфере водно-энергетического управления.Речь также шла о реализация таких крупных проектов как строительство Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, которые открывают новые горизонты для укрепления энергетического потенциала и транспортной связанности как двух стран, так и всего региона.По итогам заседания стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества и реализации новых совместных инициатив.

