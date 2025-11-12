https://uz.sputniknews.ru/20251112/prezidenty-uzbekistana-rossii-proveli-telefonnyy-razgovor-53396540.html
Президенты Узбекистана и России провели телефонный разговор — что обсудили
Президенты Узбекистана и России провели телефонный разговор — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне
2025-11-12T09:30+0500
2025-11-12T09:30+0500
2025-11-12T10:17+0500
россия
узбекистан
шавкат мирзиёев
владимир путин
телефонный разговор
политика
сотрудничество
товарооборот
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/08/51127240_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_7dc6d9f9fb7ac234670483d114f55ee5.jpg
ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин поговорили по телефону, сообщает пресс-служба главы республики.Особое внимание главы государств уделили сохранению динамики роста товарооборота, продвижению кооперации в приоритетных отраслях экономики, в том числе совместных проектов в энергетике, расширению делового сотрудничества регионов и культурно-гуманитарного обмена. Сотрудничество между регионами России и Узбекистана выросло на 50%.Также лидеры Узбекистана и России с удовлетворением отметили плодотворные результаты прошедшего 22 октября в Московской области второго заседания Совета регионов Узбекистана и России.Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий.
https://uz.sputniknews.ru/20251028/53045497.html
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/08/51127240_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_037c927d32903ce16d9ee94446b34ffc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев владимир путин узбекистан россия телефонный разговор сотрудничество
шавкат мирзиёев владимир путин узбекистан россия телефонный разговор сотрудничество
Президенты Узбекистана и России провели телефонный разговор — что обсудили
09:30 12.11.2025 (обновлено: 10:17 12.11.2025)
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин рассмотрели вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне.
ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik.
Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин поговорили по телефону, сообщает
пресс-служба главы республики.
"Состоялся телефонный разговор президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Российской Федерации Владимира Путина. Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне", — говорится в сообщении.
Особое внимание главы государств уделили сохранению динамики роста товарооборота, продвижению кооперации в приоритетных отраслях экономики, в том числе совместных проектов в энергетике, расширению делового сотрудничества регионов и культурно-гуманитарного обмена.
Также лидеры Узбекистана и России с удовлетворением отметили плодотворные результаты прошедшего 22 октября в Московской области второго заседания Совета регионов Узбекистана и России.
"Отмечена важность результативного проведения предстоящих 3 декабря очередного заседания узбекско-российской Межправительственной комиссии и совместного бизнес-форума", — добавили в пресс-службе.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий.