https://uz.sputniknews.ru/20251112/prezidenty-uzbekistana-rossii-proveli-telefonnyy-razgovor-53396540.html

Президенты Узбекистана и России провели телефонный разговор — что обсудили

Президенты Узбекистана и России провели телефонный разговор — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне

2025-11-12T09:30+0500

2025-11-12T09:30+0500

2025-11-12T10:17+0500

россия

узбекистан

шавкат мирзиёев

владимир путин

телефонный разговор

политика

сотрудничество

товарооборот

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/08/51127240_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_7dc6d9f9fb7ac234670483d114f55ee5.jpg

ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин поговорили по телефону, сообщает пресс-служба главы республики.Особое внимание главы государств уделили сохранению динамики роста товарооборота, продвижению кооперации в приоритетных отраслях экономики, в том числе совместных проектов в энергетике, расширению делового сотрудничества регионов и культурно-гуманитарного обмена. Сотрудничество между регионами России и Узбекистана выросло на 50%.Также лидеры Узбекистана и России с удовлетворением отметили плодотворные результаты прошедшего 22 октября в Московской области второго заседания Совета регионов Узбекистана и России.Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий.

https://uz.sputniknews.ru/20251028/53045497.html

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев владимир путин узбекистан россия телефонный разговор сотрудничество