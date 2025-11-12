Свет, форма, жизнь: мир Мухаммаджона Сатторова

Узбекистан
В Ташкентском Доме фотографии открылась персональная выставка молодого художника Мухаммаджона Сатторова под названием "Свет. Форма. Жизнь".
В Ташкентском Доме фотографии открылась персональная выставка молодого художника Мухаммаджона Сатторова под названием "Свет. Форма. Жизнь".
Экспозиция знакомит зрителя с внутренним миром автора, где свет становится символом знания, форма — выражением порядка, а жизнь — дыханием творчества.
В стремительном ритме XXI века, где изображения сменяют друг друга быстрее, чем мы успеваем их осознать, искусство напоминает нам о необходимости остановиться и всмотреться. Именно такую возможность дарит выставка Мухаммаджона Сатторова — художника, который превращает свет, форму и жизнь в философию визуального восприятия.

Корни и становление

Мухаммаджон Сатторов родился в 1988 году в живописной Ферганской долине, в Риштанском районе — крае мастеров, где природа и традиции переплетаются с древним ремеслом и тонким чувством цвета. С ранних лет он наблюдал за окружающим миром, превращая впечатления в первые рисунки, где уже угадывалась его будущая страсть к живописи.
Художественное образование Мухаммад получил в Национальном институте искусства и дизайна имени Камолиддина Бехзода, на кафедре станковой живописи, где его наставниками стали академики Сабир Рахметов и Акмаль Икрамджанов. Именно они помогли молодому художнику найти свой почерк — тонкий баланс между академизмом и внутренней свободой.
С 2018 года Сатторов является членом Творческого союза художников Узбекистана, активно участвует в республиканских и международных выставках, пленэрах и симпозиумах живописи.

Свет как знание, форма как структура, жизнь как движение

Название выставки — "NUR. SHAKL. HAYOT." ("Свет. Форма. Жизнь") — не случайно. Это своеобразный манифест художника.
"Свет — это не солнце и не лампа. Это знание, рождающееся внутри художника", — говорит автор.
В его работах свет становится источником духовного прозрения, форма — выражением порядка и гармонии, а жизнь — динамикой, пульсом, который соединяет все воедино.
Сатторов соединяет узбекскую орнаментику и современный экспрессионизм, лиричность и конструктивность, создавая собственный визуальный язык, понятный зрителю без слов.

Искусство как отражение внутреннего мира

Будь то натюрморты, пейзажи, портреты или сложные композиционные полотна — во всех работах художника чувствуется глубокая душевность, ностальгия и любовь к жизни. Его краски живут, звучат, дышат. В каждом мазке — ощущение света, в каждом силуэте — движение.
Мухаммад не боится искать новое, экспериментировать с фактурой и цветом, находя гармонию между традицией и современностью. Его картины — это не просто визуальные образы, а возможность почувствовать внутреннюю музыку мира.

"Сегодня Сатторов — один из ярких представителей новой волны узбекской живописи. Его искусство — честное, живое, исполненное света и внутренней энергии. Пожелаем художнику дальнейших успехов и новых открытий. Ведь свет, форма и жизнь продолжают вдохновлять его — и зрителей, встречающих этот свет на полотнах", — говорит художник-живописец, академик Академии художеств Узбекистана, Ибрагим Валиходжаев.

Выставка продлится до 18 ноября 2025 года.
