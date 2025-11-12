https://uz.sputniknews.ru/20251112/tashkent-dan-start-stroitelstvu-stadiona-na-55-tysyach-mest-53394554.html

В Новом Ташкенте стартовало строительство стадиона на 55 тысяч мест

В Новом Ташкенте стартовало строительство стадиона на 55 тысяч мест

2025-11-12

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом футбольного стадиона на 55 тысяч мест в Новом Ташкенте и принял участие в церемонии, посвященной началу строительства данного объекта.

ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии закладки первого камня строительства крупного футбольного стадиона в Новом Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Как отмечается, в настоящее время в регионах страны функционируют 75 больших и 302 мини-стадиона. В 2017 году в стране было всего 3 футбольных поля, отвечающих требованиям ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации, а сегодня их число превысило 10.В Юкоричирчикском районе завершено строительство современного Национального футбольного центра. Более 65 тысяч юных спортсменов занимаются футболом в специализированных школах, куда привлечены тренеры и специалисты по спортивной медицине из ведущих зарубежных клубов.Сегодня 20 узбекских футболистов выступают в престижных зарубежных клубах. Их совокупная трансферная стоимость превышает $60 млн, а защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов стал самым дорогим футболистом Азии.Президент также сообщил, что во время недавнего визита в Узбекистан президент ФИФА Джанни Инфантино высоко оценил уделяемое внимание футболу, созданную инфраструктуру и коренные изменения, произошедшие в узбекском футболе. Глава государства напомнил, что 2 октября Совет ФИФА принял решение о проведении чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет в 2027 году в Узбекистане и Азербайджане. В каждой стране матчи чемпионата пройдут на трех стадионах. Финал и полуфиналы должны проводиться на стадионе вместимостью более 50 тысяч зрителей — это одно из требований ФИФА.Новый стадион будет интегрирован в природную среду и построен на принципах “зеленой энергии”, “умного управления” и создания комфортной городской среды.Также в рамках подготовки к чемпионату будет утверждена государственная программа, в которой определят задачи по инфраструктуре, транспорту, гостиничному сервису, медицине и волонтерскому движению.В завершение мероприятия президент заложил капсулу в фундамент и дал старт строительству стадиона.

