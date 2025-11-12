https://uz.sputniknews.ru/20251112/tashkent-dan-start-stroitelstvu-stadiona-na-55-tysyach-mest-53394554.html
В Новом Ташкенте стартовало строительство стадиона на 55 тысяч мест
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом футбольного стадиона на 55 тысяч мест в Новом Ташкенте и принял участие в церемонии, посвященной началу строительства данного объекта.
ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии закладки первого камня строительства крупного футбольного стадиона в Новом Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Как отмечается, в настоящее время в регионах страны функционируют 75 больших и 302 мини-стадиона. В 2017 году в стране было всего 3 футбольных поля, отвечающих требованиям ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации, а сегодня их число превысило 10.В Юкоричирчикском районе завершено строительство современного Национального футбольного центра. Более 65 тысяч юных спортсменов занимаются футболом в специализированных школах, куда привлечены тренеры и специалисты по спортивной медицине из ведущих зарубежных клубов.Сегодня 20 узбекских футболистов выступают в престижных зарубежных клубах. Их совокупная трансферная стоимость превышает $60 млн, а защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов стал самым дорогим футболистом Азии.Президент также сообщил, что во время недавнего визита в Узбекистан президент ФИФА Джанни Инфантино высоко оценил уделяемое внимание футболу, созданную инфраструктуру и коренные изменения, произошедшие в узбекском футболе. Глава государства напомнил, что 2 октября Совет ФИФА принял решение о проведении чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет в 2027 году в Узбекистане и Азербайджане. В каждой стране матчи чемпионата пройдут на трех стадионах. Финал и полуфиналы должны проводиться на стадионе вместимостью более 50 тысяч зрителей — это одно из требований ФИФА.Новый стадион будет интегрирован в природную среду и построен на принципах “зеленой энергии”, “умного управления” и создания комфортной городской среды.Также в рамках подготовки к чемпионату будет утверждена государственная программа, в которой определят задачи по инфраструктуре, транспорту, гостиничному сервису, медицине и волонтерскому движению.В завершение мероприятия президент заложил капсулу в фундамент и дал старт строительству стадиона.
В Новом Ташкенте стартовало строительство стадиона на 55 тысяч мест
10:28 12.11.2025 (обновлено: 10:46 12.11.2025)
Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии закладки первого камня строительства крупного футбольного стадиона в Новом Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
пресс-служба главы государства.
Как отмечается, в настоящее время в регионах страны функционируют 75 больших и 302 мини-стадиона. В 2017 году в стране было всего 3 футбольных поля, отвечающих требованиям ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации, а сегодня их число превысило 10.
В Юкоричирчикском районе завершено строительство современного Национального футбольного центра. Более 65 тысяч юных спортсменов занимаются футболом в специализированных школах, куда привлечены тренеры и специалисты по спортивной медицине из ведущих зарубежных клубов.
Сегодня 20 узбекских футболистов выступают в престижных зарубежных клубах. Их совокупная трансферная стоимость превышает $60 млн, а защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов стал самым дорогим футболистом Азии.
Президент также сообщил, что во время недавнего визита в Узбекистан президент ФИФА Джанни Инфантино высоко оценил уделяемое внимание футболу, созданную инфраструктуру и коренные изменения, произошедшие в узбекском футболе.
Глава государства напомнил, что 2 октября Совет ФИФА принял решение о проведении чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет в 2027 году в Узбекистане и Азербайджане. В каждой стране матчи чемпионата пройдут на трех стадионах. Финал и полуфиналы должны проводиться на стадионе вместимостью более 50 тысяч зрителей — это одно из требований ФИФА.
"Поэтому мы начинаем строительство важного для отечественного футбола объекта — стадиона в Новом Ташкенте. Почему для этого проекта стоимостью 100 миллионов долларов выбран Новый Ташкент? Потому что Новый Ташкент станет центром возможностей и передовых идей", — отметил Мирзиёев.
Новый стадион будет интегрирован в природную среду и построен на принципах “зеленой энергии”, “умного управления” и создания комфортной городской среды.
"Стадион будет возведен в соответствии со всеми требованиями ФИФА и станет одним из крупнейших и самых технологичных футбольных объектов Азии. Сооружение будет работать не только для чемпионата мира U-20 в 2027 году, но и станет драйвером развития всего узбекского футбола и молодежного спорта на десятилетия вперед", — говорилось на мероприятии по случаю начала строительства.
Также в рамках подготовки к чемпионату будет утверждена государственная программа, в которой определят задачи по инфраструктуре, транспорту, гостиничному сервису, медицине и волонтерскому движению.
"Фундамент стадиона Нового Ташкента, который мы закладываем сегодня, — это основа наших побед завтра. Уверен, этот стадион станет источником вдохновения для молодежи, символом гордости народа и большим подарком миллионам болельщиков", — сказал глава государства.
В завершение мероприятия президент заложил капсулу в фундамент и дал старт строительству стадиона.