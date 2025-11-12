Узбекистану передано председательство в ААСС

Узбекистан
В Ташкенте 11-12 ноября проходит международная конференция на тему: "Конституционная реформа и актуальные вопросы развития института конституционного контроля", посвященная 30-летию Конституционного суда Узбекистана.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0c/53403826_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bf3f5deb812f41b31662f55476866e0f.jpg
ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. В год 30-летия со дня образования Конституционного суда Узбекистана председательство в Ассоциации азиатских конституционных судов и приравненных к ним институтов было передано республике от Конституционного суда Королевства Таиланд. Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.В Ташкенте 11-12 ноября проходит международная конференция на тему: "Конституционная реформа и актуальные вопросы развития института конституционного контроля", посвященная 30-летию со дня образования Конституционного суда Узбекистана.В мероприятии приняли участие члены Сената, депутаты Законодательной палаты, а также представители Конституционного суда Республики Узбекистан, Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, а также руководители конституционных судов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Таиланда, Беларуси, России, Германии, Индонезии, представители международных организаций, научных кругов.В своем выступлении председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева особо отметила вклад Конституционного суда в обеспечение верховенства права в стране, укрепление конституционных гарантий граждан и развитие независимости судебной власти на протяжении 30 лет его деятельности.Также особо отмечено взаимодействие Конституционного суда с парламентом. Ежегодно палатам Олий Мажлиса и Президенту судом представляется информация о состоянии судебной практики и конституционного законодательства, а парламент принимает эти рекомендации во внимание в процессе законотворчества.В рамках конференции председательство в Ассоциации азиатских конституционных судов и приравненных к ним институтов было передано Узбекистану от Конституционного суда Королевства Таиланд.На пленарных сессиях конференции участники обсудили конституционные реформы, развитие института конституционного обжалования, роль конституционных судов в защите прав человека.
Новости
В Ташкенте 11-12 ноября проходит международная конференция на тему: "Конституционная реформа и актуальные вопросы развития института конституционного контроля", посвященная 30-летию Конституционного суда Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. В год 30-летия со дня образования Конституционного суда Узбекистана председательство в Ассоциации азиатских конституционных судов и приравненных к ним институтов было передано республике от Конституционного суда Королевства Таиланд. Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.
В Ташкенте 11-12 ноября проходит международная конференция на тему: "Конституционная реформа и актуальные вопросы развития института конституционного контроля", посвященная 30-летию со дня образования Конституционного суда Узбекистана.
В мероприятии приняли участие члены Сената, депутаты Законодательной палаты, а также представители Конституционного суда Республики Узбекистан, Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, а также руководители конституционных судов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Таиланда, Беларуси, России, Германии, Индонезии, представители международных организаций, научных кругов.
В своем выступлении председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева особо отметила вклад Конституционного суда в обеспечение верховенства права в стране, укрепление конституционных гарантий граждан и развитие независимости судебной власти на протяжении 30 лет его деятельности.
"Конституционная реформа, проведенная в 2023 году, является важной вехой на пути к дальнейшему укреплению прав человека, судебной независимости и системы конституционного контроля", — подчеркнуто на конференции.
Также особо отмечено взаимодействие Конституционного суда с парламентом. Ежегодно палатам Олий Мажлиса и Президенту судом представляется информация о состоянии судебной практики и конституционного законодательства, а парламент принимает эти рекомендации во внимание в процессе законотворчества.
В рамках конференции председательство в Ассоциации азиатских конституционных судов и приравненных к ним институтов было передано Узбекистану от Конституционного суда Королевства Таиланд.
"Это можно расценивать как высокое признание международным сообществом проводимых в Узбекистане судебно-правовых реформ", — отметили в Сенате.
На пленарных сессиях конференции участники обсудили конституционные реформы, развитие института конституционного обжалования, роль конституционных судов в защите прав человека.
