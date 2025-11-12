https://uz.sputniknews.ru/20251112/tashkent-mejdunarodnaya-konferentsiya-posvyaschennaya-30-letiyu-konstitutsionnogo-suda--53400131.html

Узбекистану передано председательство в ААСС

Узбекистану передано председательство в ААСС

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте 11-12 ноября проходит международная конференция на тему: "Конституционная реформа и актуальные вопросы развития института конституционного контроля", посвященная 30-летию Конституционного суда Узбекистана.

2025-11-12T13:15+0500

2025-11-12T13:15+0500

2025-11-12T13:15+0500

узбекистан

таиланд

суд

конференция

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0c/53403826_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bf3f5deb812f41b31662f55476866e0f.jpg

ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. В год 30-летия со дня образования Конституционного суда Узбекистана председательство в Ассоциации азиатских конституционных судов и приравненных к ним институтов было передано республике от Конституционного суда Королевства Таиланд. Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.В Ташкенте 11-12 ноября проходит международная конференция на тему: "Конституционная реформа и актуальные вопросы развития института конституционного контроля", посвященная 30-летию со дня образования Конституционного суда Узбекистана.В мероприятии приняли участие члены Сената, депутаты Законодательной палаты, а также представители Конституционного суда Республики Узбекистан, Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, а также руководители конституционных судов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Таиланда, Беларуси, России, Германии, Индонезии, представители международных организаций, научных кругов.В своем выступлении председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева особо отметила вклад Конституционного суда в обеспечение верховенства права в стране, укрепление конституционных гарантий граждан и развитие независимости судебной власти на протяжении 30 лет его деятельности.Также особо отмечено взаимодействие Конституционного суда с парламентом. Ежегодно палатам Олий Мажлиса и Президенту судом представляется информация о состоянии судебной практики и конституционного законодательства, а парламент принимает эти рекомендации во внимание в процессе законотворчества.В рамках конференции председательство в Ассоциации азиатских конституционных судов и приравненных к ним институтов было передано Узбекистану от Конституционного суда Королевства Таиланд.На пленарных сессиях конференции участники обсудили конституционные реформы, развитие института конституционного обжалования, роль конституционных судов в защите прав человека.

узбекистан

таиланд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

конституционный суд конференция ташкент нарбаева