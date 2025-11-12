В Ташкенте проводится международный форум по мультимодальным перевозкам
Международный форум предоставляет платформу для обмена идеями и лучшими практиками между отраслевыми экспертами, политиками, исследователями и поставщиками технологий для развития мультимодальных транспортных маршрутов.
ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. В Ташкенте проходит Международный форум по мультимодальным перевозкам, организованный Альянсом логистических центров и грузоперевозчиков, министерством транспорта Узбекистана и Организацией тюркских государств (ОТГ), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Форум проводится по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, выдвинутой на саммитах ОТГ в Бишкеке и Габале. Мероприятие нацелено на укрепление сотрудничества, развитие мультимодальных маршрутов через Средний и Южный коридоры. Здесь также обсуждаются возможности взаимодействия в транспортной сфере, совершенствования логистических систем, перехода на цифровые технологии и упрощения процедур пересечения границ.
В нем принимают участие более 400 представителей государственных и частных структур, ведущих транспортно-логистических компаний и предприятий из стран тюркского региона, а также России, Индии, Китая, США, Швейцарии, Беларуси, Германии, Латвии, Литвы, Болгарии, Японии, Афганистана, Нигерии и других государств.
В рамках форума состоялось заседание на тему "Стратегия развития транспортных коридоров и логистики в рамках ОТГ", на котором выступили главы министерств транспорта Узбекистана и Кыргызстана, заместители министров транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции, а также генсек ОТГ.
В своем выступлении глава Минтранса РУз Илхом Махкамов отметил, что железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан станет кратчайшим коридором, соединяющим Центральную и Южную Азию.
Он подчеркнул, что Трансафганская железная дорога обеспечит Узбекистану и всем странам Центральной Азии выход к Индийскому океану через пакистанские порты. В будущем эти два маршрута станут неотъемлемой частью Транскаспийского международного транспортного коридора, образуя непрерывный мультимодальный коридор из Китая в Европу.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкЖелезная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан станет кратчайшим коридором, соединяющим Центральную и Южную Азию
Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан станет кратчайшим коридором, соединяющим Центральную и Южную Азию
Кроме того, Махкамов выдвинул ряд инициатив по укреплению сотрудничества в рамках ОТГ. Среди них:
реализация транспортно-инфраструктурных проектов на основе ГЧП;
создание совместных логистических центров в ключевых транспортных узлах;
совместная закупка судов, вагонов и контейнеров;
разработка единой программы сотрудничества для транспортных и таможенных органов;
регулярные встречи в форматах B2B и G2B.
В ходе мероприятия выступили главы международных организаций, представители ведущих компаний и экспертов в сфере транспорта и логистики. Обсждения прошли в ходе панельных сессий "Роль "Среднего коридора" для обеспечения транспортной взаимосвязанности: транспортные маршруты, перспективы создания совместных операторов, логистических центров и хабов", "Развитие портовой и наземной инфраструктуры, морские перевозки: глобальные тренды, региональные вызовы и трансформация логистических цепочек", "Переход на электронный документооборот: внедрение и интеграция в международные перевозки", "Пересечение границ и упрощение процедур: проблемы и решения".
По итогам мероприятия подписаны соглашения и меморандумы о сотрудничестве между ведущими организациями и компаниями в сфере транспорта и логистики.