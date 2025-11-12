https://uz.sputniknews.ru/20251112/v-tashkente-provoditsya-mejdunarodnyy-forum-po-multimodalnym-perevozkam-53422410.html

В Ташкенте проводится международный форум по мультимодальным перевозкам

Международный форум по мультимодальным перевозкам предоставляет платформу для обмена идеями и лучшими практиками между отраслевыми экспертами, политиками, исследователями и поставщиками технологий для развития мультимодальных транспортных маршрутов.

ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. В Ташкенте проходит Международный форум по мультимодальным перевозкам, организованный Альянсом логистических центров и грузоперевозчиков, министерством транспорта Узбекистана и Организацией тюркских государств (ОТГ), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Форум проводится по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, выдвинутой на саммитах ОТГ в Бишкеке и Габале. Мероприятие нацелено на укрепление сотрудничества, развитие мультимодальных маршрутов через Средний и Южный коридоры. Здесь также обсуждаются возможности взаимодействия в транспортной сфере, совершенствования логистических систем, перехода на цифровые технологии и упрощения процедур пересечения границ.В нем принимают участие более 400 представителей государственных и частных структур, ведущих транспортно-логистических компаний и предприятий из стран тюркского региона, а также России, Индии, Китая, США, Швейцарии, Беларуси, Германии, Латвии, Литвы, Болгарии, Японии, Афганистана, Нигерии и других государств.В рамках форума состоялось заседание на тему "Стратегия развития транспортных коридоров и логистики в рамках ОТГ", на котором выступили главы министерств транспорта Узбекистана и Кыргызстана, заместители министров транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции, а также генсек ОТГ.В своем выступлении глава Минтранса РУз Илхом Махкамов отметил, что железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан станет кратчайшим коридором, соединяющим Центральную и Южную Азию. Он подчеркнул, что Трансафганская железная дорога обеспечит Узбекистану и всем странам Центральной Азии выход к Индийскому океану через пакистанские порты. В будущем эти два маршрута станут неотъемлемой частью Транскаспийского международного транспортного коридора, образуя непрерывный мультимодальный коридор из Китая в Европу.Кроме того, Махкамов выдвинул ряд инициатив по укреплению сотрудничества в рамках ОТГ. Среди них: В ходе мероприятия выступили главы международных организаций, представители ведущих компаний и экспертов в сфере транспорта и логистики. Обсждения прошли в ходе панельных сессий "Роль "Среднего коридора" для обеспечения транспортной взаимосвязанности: транспортные маршруты, перспективы создания совместных операторов, логистических центров и хабов", "Развитие портовой и наземной инфраструктуры, морские перевозки: глобальные тренды, региональные вызовы и трансформация логистических цепочек", "Переход на электронный документооборот: внедрение и интеграция в международные перевозки", "Пересечение границ и упрощение процедур: проблемы и решения".По итогам мероприятия подписаны соглашения и меморандумы о сотрудничестве между ведущими организациями и компаниями в сфере транспорта и логистики.

