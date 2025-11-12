Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251112/v-tashkente-provoditsya-mejdunarodnyy-forum-po-multimodalnym-perevozkam-53422410.html
В Ташкенте проводится международный форум по мультимодальным перевозкам
В Ташкенте проводится международный форум по мультимодальным перевозкам
Sputnik Узбекистан
Международный форум по мультимодальным перевозкам предоставляет платформу для обмена идеями и лучшими практиками между отраслевыми экспертами, политиками, исследователями и поставщиками технологий для развития мультимодальных транспортных маршрутов.
2025-11-12T17:31+0500
2025-11-12T17:31+0500
ташкент
форум
перевозки
транспорт
логистика
илхом махкамов
отг
трансафганская железная дорога
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0c/53423024_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_3fc7379620d6548decf66a4949d36f33.jpg
ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. В Ташкенте проходит Международный форум по мультимодальным перевозкам, организованный Альянсом логистических центров и грузоперевозчиков, министерством транспорта Узбекистана и Организацией тюркских государств (ОТГ), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Форум проводится по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, выдвинутой на саммитах ОТГ в Бишкеке и Габале. Мероприятие нацелено на укрепление сотрудничества, развитие мультимодальных маршрутов через Средний и Южный коридоры. Здесь также обсуждаются возможности взаимодействия в транспортной сфере, совершенствования логистических систем, перехода на цифровые технологии и упрощения процедур пересечения границ.В нем принимают участие более 400 представителей государственных и частных структур, ведущих транспортно-логистических компаний и предприятий из стран тюркского региона, а также России, Индии, Китая, США, Швейцарии, Беларуси, Германии, Латвии, Литвы, Болгарии, Японии, Афганистана, Нигерии и других государств.В рамках форума состоялось заседание на тему "Стратегия развития транспортных коридоров и логистики в рамках ОТГ", на котором выступили главы министерств транспорта Узбекистана и Кыргызстана, заместители министров транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции, а также генсек ОТГ.В своем выступлении глава Минтранса РУз Илхом Махкамов отметил, что железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан станет кратчайшим коридором, соединяющим Центральную и Южную Азию. Он подчеркнул, что Трансафганская железная дорога обеспечит Узбекистану и всем странам Центральной Азии выход к Индийскому океану через пакистанские порты. В будущем эти два маршрута станут неотъемлемой частью Транскаспийского международного транспортного коридора, образуя непрерывный мультимодальный коридор из Китая в Европу.Кроме того, Махкамов выдвинул ряд инициатив по укреплению сотрудничества в рамках ОТГ. Среди них: В ходе мероприятия выступили главы международных организаций, представители ведущих компаний и экспертов в сфере транспорта и логистики. Обсждения прошли в ходе панельных сессий "Роль "Среднего коридора" для обеспечения транспортной взаимосвязанности: транспортные маршруты, перспективы создания совместных операторов, логистических центров и хабов", "Развитие портовой и наземной инфраструктуры, морские перевозки: глобальные тренды, региональные вызовы и трансформация логистических цепочек", "Переход на электронный документооборот: внедрение и интеграция в международные перевозки", "Пересечение границ и упрощение процедур: проблемы и решения".По итогам мероприятия подписаны соглашения и меморандумы о сотрудничестве между ведущими организациями и компаниями в сфере транспорта и логистики.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0c/53423024_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2b4781f6c74d95f4257e21e7a7d48f68.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ташкент международный форум по мультимодальным перевозкам транспорт логистика
ташкент международный форум по мультимодальным перевозкам транспорт логистика

В Ташкенте проводится международный форум по мультимодальным перевозкам

17:31 12.11.2025
© Sputnik / Александра ТерёхинаВ Ташкенте проходит Международный форум по мультимодальным перевозкам
В Ташкенте проходит Международный форум по мультимодальным перевозкам - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2025
© Sputnik / Александра Терёхина
Подписаться
Международный форум предоставляет платформу для обмена идеями и лучшими практиками между отраслевыми экспертами, политиками, исследователями и поставщиками технологий для развития мультимодальных транспортных маршрутов.
ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. В Ташкенте проходит Международный форум по мультимодальным перевозкам, организованный Альянсом логистических центров и грузоперевозчиков, министерством транспорта Узбекистана и Организацией тюркских государств (ОТГ), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Форум проводится по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, выдвинутой на саммитах ОТГ в Бишкеке и Габале. Мероприятие нацелено на укрепление сотрудничества, развитие мультимодальных маршрутов через Средний и Южный коридоры. Здесь также обсуждаются возможности взаимодействия в транспортной сфере, совершенствования логистических систем, перехода на цифровые технологии и упрощения процедур пересечения границ.
В нем принимают участие более 400 представителей государственных и частных структур, ведущих транспортно-логистических компаний и предприятий из стран тюркского региона, а также России, Индии, Китая, США, Швейцарии, Беларуси, Германии, Латвии, Литвы, Болгарии, Японии, Афганистана, Нигерии и других государств.
© Sputnik / Александра ТерёхинаВ Ташкенте проходит Международный форум по мультимодальным перевозкам
В Ташкенте проходит Международный форум по мультимодальным перевозкам - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2025
В Ташкенте проходит Международный форум по мультимодальным перевозкам
© Sputnik / Александра Терёхина
В рамках форума состоялось заседание на тему "Стратегия развития транспортных коридоров и логистики в рамках ОТГ", на котором выступили главы министерств транспорта Узбекистана и Кыргызстана, заместители министров транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции, а также генсек ОТГ.
В своем выступлении глава Минтранса РУз Илхом Махкамов отметил, что железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан станет кратчайшим коридором, соединяющим Центральную и Южную Азию.
Он подчеркнул, что Трансафганская железная дорога обеспечит Узбекистану и всем странам Центральной Азии выход к Индийскому океану через пакистанские порты. В будущем эти два маршрута станут неотъемлемой частью Транскаспийского международного транспортного коридора, образуя непрерывный мультимодальный коридор из Китая в Европу.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкЖелезная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан станет кратчайшим коридором, соединяющим Центральную и Южную Азию
Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан станет кратчайшим коридором, соединяющим Центральную и Южную Азию - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2025
Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан станет кратчайшим коридором, соединяющим Центральную и Южную Азию
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Кроме того, Махкамов выдвинул ряд инициатив по укреплению сотрудничества в рамках ОТГ. Среди них:
реализация транспортно-инфраструктурных проектов на основе ГЧП;
создание совместных логистических центров в ключевых транспортных узлах;
совместная закупка судов, вагонов и контейнеров;
разработка единой программы сотрудничества для транспортных и таможенных органов;
регулярные встречи в форматах B2B и G2B.
В ходе мероприятия выступили главы международных организаций, представители ведущих компаний и экспертов в сфере транспорта и логистики. Обсждения прошли в ходе панельных сессий "Роль "Среднего коридора" для обеспечения транспортной взаимосвязанности: транспортные маршруты, перспективы создания совместных операторов, логистических центров и хабов", "Развитие портовой и наземной инфраструктуры, морские перевозки: глобальные тренды, региональные вызовы и трансформация логистических цепочек", "Переход на электронный документооборот: внедрение и интеграция в международные перевозки", "Пересечение границ и упрощение процедур: проблемы и решения".
По итогам мероприятия подписаны соглашения и меморандумы о сотрудничестве между ведущими организациями и компаниями в сфере транспорта и логистики.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0