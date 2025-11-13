"БАХМАЛ" — персональная выставка Худоберди Нурназарова в галерее Bonum Factum

Узбекистан
В галерее Bonum Factum открылась персональная выставка живописи художника Худойберди Нурназарова под названием "БАХМАЛ".
Название выставки — "БАХМАЛ" — не случайно. Оно отсылает не только к географическому месту, где художник родился и вырос, но и к образу плотной, рельефной ткани, что перекликается с живописной манерой автора.Бахмальский район, окружённый горной цепью Ойкор, славится своими плодородными землями и уникальными яблоками — символами изобилия и природной гармонии. Именно эта земля стала источником вдохновения для Худойберди Нурназарова, который через краски и мазки передает теплоту, насыщенность и глубину родного края.Работы художника выполнены в импрессионистической манере — плотный, энергичный мазок формирует живую фактуру, где цвет буквально становится материей. Полотна Нурназарова словно сотканы из света и воздуха, из оттенков земли и неба Бахмала.Эта фактурность, насыщенность цвета и энергии создает эффект присутствия — зритель будто чувствует аромат яблоневых садов, шорох листвы и дыхание гор.В экспозицию вошли пейзажи, портреты и жанровые сцены, объединённые темой родной земли. Наряду с реалистическими мотивами, автор обращается к символическим композициям, исследуя границы между наблюдением и воображением, между реальностью и памятью.Худойберди Нурназаров — магистр Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода (2007), художник с богатым педагогическим и творческим опытом. Ранее он уже представил две персональные выставки в Джизаке, а нынешняя экспозиция в Ташкенте — важный этап в его профессиональном пути.Выставка "БАХМАЛ" — это приглашение к размышлению о корнях, о связи человека с природой и культурным ландшафтом. Через живопись автор создает своеобразный мост между личной историей и всеобщими темами — памятью, землей, светом и цветом.Информация для посетителейВыставка продлится до 22 ноября 2025 года.Режим работы:— вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье — с 12.00 до 20.00;— понедельник и пятница — выходные.
Подписаться
Эксклюзив
В галерее Bonum Factum открылась персональная выставка живописи художника Худойберди Нурназарова под названием "БАХМАЛ".
Название выставки — "БАХМАЛ" — не случайно. Оно отсылает не только к географическому месту, где художник родился и вырос, но и к образу плотной, рельефной ткани, что перекликается с живописной манерой автора.
Бахмальский район, окружённый горной цепью Ойкор, славится своими плодородными землями и уникальными яблоками — символами изобилия и природной гармонии. Именно эта земля стала источником вдохновения для Худойберди Нурназарова, который через краски и мазки передает теплоту, насыщенность и глубину родного края.
Работы художника выполнены в импрессионистической манере — плотный, энергичный мазок формирует живую фактуру, где цвет буквально становится материей. Полотна Нурназарова словно сотканы из света и воздуха, из оттенков земли и неба Бахмала.
Эта фактурность, насыщенность цвета и энергии создает эффект присутствия — зритель будто чувствует аромат яблоневых садов, шорох листвы и дыхание гор.

"Мой интерес к живописи впервые пробудился в моем родном кишлаке — в Бахмальском районе Джизакской области." На стенах нашей школы висели афиши художника из нашей края — Исфандиара Хайдарова. Мы смотрели на эти изображения, но никогда не видели настоящие картины. Именно те афиши пробудили во мне интерес к искусству живописи.

Учкун ака — мой первый наставник. Он помог мне поверить в себя и по-настоящему полюбить живопись. Благодаря ему мой интерес к живописи стал еще сильнее.

Из художников Западной Европы мне особенно нравятся Анри Матисс, Клод Моне, Ван Гог и Гоген", — сказал художник Худойберди Нурназаров в интервью Sputnik Узбекистан.

В экспозицию вошли пейзажи, портреты и жанровые сцены, объединённые темой родной земли. Наряду с реалистическими мотивами, автор обращается к символическим композициям, исследуя границы между наблюдением и воображением, между реальностью и памятью.
Худойберди Нурназаров — магистр Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода (2007), художник с богатым педагогическим и творческим опытом. Ранее он уже представил две персональные выставки в Джизаке, а нынешняя экспозиция в Ташкенте — важный этап в его профессиональном пути.
Выставка "БАХМАЛ" — это приглашение к размышлению о корнях, о связи человека с природой и культурным ландшафтом. Через живопись автор создает своеобразный мост между личной историей и всеобщими темами — памятью, землей, светом и цветом.

Информация для посетителей

Выставка продлится до 22 ноября 2025 года.
Режим работы:
— вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье — с 12.00 до 20.00;
— понедельник и пятница — выходные.
