"БАХМАЛ" — персональная выставка Худоберди Нурназарова в галерее Bonum Factum

"Мой интерес к живописи впервые пробудился в моем родном кишлаке — в Бахмальском районе Джизакской области." На стенах нашей школы висели афиши художника из нашей края — Исфандиара Хайдарова. Мы смотрели на эти изображения, но никогда не видели настоящие картины. Именно те афиши пробудили во мне интерес к искусству живописи.

Учкун ака — мой первый наставник. Он помог мне поверить в себя и по-настоящему полюбить живопись. Благодаря ему мой интерес к живописи стал еще сильнее.

Из художников Западной Европы мне особенно нравятся Анри Матисс, Клод Моне, Ван Гог и Гоген", — сказал художник Худойберди Нурназаров в интервью Sputnik Узбекистан.