Что российские компании представили на выставке транспорта и логистики в Ташкенте?

Sputnik Узбекистан
Всего в мероприятии приняли участие 75 компаний из 14 стран.
ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. В Ташкенте завершилась 21-я Международная выставка "Транспорт и логистика – TransLogistica Uzbekistan 2025". Она проходила с 11 по 13 ноября в НВК "Узэкспоцентр".Это одно из ключевых мероприятий транспортной отрасли Узбекистана. В этом году здесь представили различные технологии, продукцию и решения по таким направлениям транспортного сектора, как автомобильные, морские, железнодорожные, мультимодальные, авиационные перевозки, логистические услуги и цепочки. Отдельный акцент был сделан на складских технологиях.В TransLogistica Uzbekistan 2025 приняли участие 75 компаний из 14 стран, в том числе из России.Так, компании "Трансмашхолдинг" и "Даобит" представили современные решения и технологии в сфере транспортной логистики, машиностроения и управления цепочками поставок.Впервые в выставке участвовала российская компания "Негабаритика" — перевозчик крупногабаритных и тяжеловесных грузов по территории России, СНГ, Европы и Китая.АО "МТЗ Трансмаш" — ведущее предприятие по производству тормозных систем для всего цикла подвижного состава. Это грузовые вагоны, локомотивы всех видов: маневровые, тяговые, электровозы и другие. И сотрудничество с Узбекистаном здесь налажено еще со времен бывшего СССР.Транспортный комплекс Республики Беларусь демонстрировался на отдельном стенде.В рамках выставки была организована деловая программа, которая включала в себя Международный авиационно-логистический форум "Uzbekistan Airports, Aviation and Logistics Forum", организованный министерством транспорта Республики Узбекистан. Также прошли семинары-презентации, где представили цифровые решения для автомобильных и железнодорожных перевозок.Организаторы выставки — Международная выставочная компания Iteca Exhibitions и ее партнер ICA Eurasia Group. Подробнее о том, как прошла выставка, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
"Эти связи у нас не прерывались, за исключением небольшого затишья в 90-е годы. В настоящий момент они находятся в динамичном развитии. Мы плотно работаем со всеми вагоностроительными предприятиями Узбекистана, поставляем запчасти для ташкентского метрополитена", — сказал представитель АО "МТЗ Трансмаш" Виталий Сидоров.
"Сегодня на выставке представляем 6 организаций. В их числе 4 завода: минский вагоноремонтный, гомельский вагоностроительный, брестский электротехнический и гомельский электромеханический. Представлена компания Jenty, занимающаяся автомобильными перевозками, а также официальный экспедитор и логистический оператор Белорусской железной дороги "Белинтертранс", — рассказал заведующий центром испытаний транспортных средств и оборудования БелНИИТ "Транстехника" Антон Остроух.
