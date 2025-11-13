https://uz.sputniknews.ru/20251113/chto-rossiyskie-kompanii-predstavili-na-vystavke-transport-logistiki-tashkent-53456344.html

Что российские компании представили на выставке транспорта и логистики в Ташкенте?

Всего в мероприятии приняли участие 75 компаний из 14 стран.

ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. В Ташкенте завершилась 21-я Международная выставка "Транспорт и логистика – TransLogistica Uzbekistan 2025". Она проходила с 11 по 13 ноября в НВК "Узэкспоцентр".Это одно из ключевых мероприятий транспортной отрасли Узбекистана. В этом году здесь представили различные технологии, продукцию и решения по таким направлениям транспортного сектора, как автомобильные, морские, железнодорожные, мультимодальные, авиационные перевозки, логистические услуги и цепочки. Отдельный акцент был сделан на складских технологиях.В TransLogistica Uzbekistan 2025 приняли участие 75 компаний из 14 стран, в том числе из России.Так, компании "Трансмашхолдинг" и "Даобит" представили современные решения и технологии в сфере транспортной логистики, машиностроения и управления цепочками поставок.Впервые в выставке участвовала российская компания "Негабаритика" — перевозчик крупногабаритных и тяжеловесных грузов по территории России, СНГ, Европы и Китая.АО "МТЗ Трансмаш" — ведущее предприятие по производству тормозных систем для всего цикла подвижного состава. Это грузовые вагоны, локомотивы всех видов: маневровые, тяговые, электровозы и другие. И сотрудничество с Узбекистаном здесь налажено еще со времен бывшего СССР.Транспортный комплекс Республики Беларусь демонстрировался на отдельном стенде.В рамках выставки была организована деловая программа, которая включала в себя Международный авиационно-логистический форум "Uzbekistan Airports, Aviation and Logistics Forum", организованный министерством транспорта Республики Узбекистан. Также прошли семинары-презентации, где представили цифровые решения для автомобильных и железнодорожных перевозок.Организаторы выставки — Международная выставочная компания Iteca Exhibitions и ее партнер ICA Eurasia Group. Подробнее о том, как прошла выставка, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

