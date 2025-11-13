https://uz.sputniknews.ru/20251113/eabr-novye-konkurs-sotrudnichestvo-uzbekistan-razvitie-platformy-rabota-eaes-53441488.html
ЕАБР: новый конкурс, сотрудничество с Узбекистаном и развитие платформы "Работа в ЕАЭС"
2025-11-13T18:30+0500
ЕАБР расширяет сотрудничество с Узбекистаном и поддерживает цифровые инициативы ЕАЭС — Тигран Саркисян.
ЕАБР: новый конкурс, сотрудничество с Узбекистаном и развитие платформы “Работа в ЕАЭС”
ЕАБР расширяет сотрудничество с Узбекистаном и поддерживает цифровые инициативы ЕАЭС — Тигран Саркисян.
ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. Состоялся видеомост на тему "Цифровые проекты ЕАЭС" с участием заместителя председателя правления Евразийского банка развития, куратора Фонда цифровых инициатив (ФЦИ) ЕАБР Тиграна Саркисяна.
Он объявил о старте нового ежегодного конкурса цифровых проектов ФЦИ ЕАБР. К участию приглашаются компании и организации из всех стран-участниц банка, предлагающие решения для евразийского пространства.
"Поддержка цифровой трансформации для ЕАБР — это системная работа. Уверен, что новые идеи и технологические решения, которые мы найдем в рамках конкурса, внесут вклад в развитие интеграции и повышение качества жизни миллионов людей", — отметил Тигран Саркисян.
Прием заявок открыт до 31 января 2026 года. Победители получат грантовую поддержку от Фонда цифровых инициатив.
Отвечая на вопросы о сотрудничестве с Узбекистаном, Тигран Саркисян подчеркнул:
"Став акционером ЕАБР, Узбекистан получил возможность участвовать в работе Фонда цифровых инициатив и делегировать двух представителей с правом голоса в комитет, утверждающий план, бюджет и проекты для финансирования".
Говоря об открытии представительства ЕАБР в Узбекистане, он отметил:
"Решение принято. Сейчас юристы банка совместно прорабатывают технические вопросы — соглашение, помещение и статус сотрудников".
Банк уже назначил представителя, поддерживающего связь с правительством республики и участвующего в заседаниях".
Также Тигран Саркисян рассказал о развитии цифровой платформы "Работа в ЕАЭС".
"Мы запустили новый сервис — кабинет работодателя. Теперь компании могут размещать вакансии, а соискатели — напрямую общаться с работодателями через чат. Это делает поиск работы удобнее и быстрее".
Внедрение искусственного интеллекта сделает платформу еще доступнее.
"ИИ позволит трудовым мигрантам получать ответы на родном языке без сложной регистрации", — добавил Саркисян.