ЕАБР: новый конкурс, сотрудничество с Узбекистаном и развитие платформы “Работа в ЕАЭС”

ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. Состоялся видеомост на тему "Цифровые проекты ЕАЭС" с участием заместителя председателя правления Евразийского банка развития, куратора Фонда цифровых инициатив (ФЦИ) ЕАБР Тиграна Саркисяна. Он объявил о старте нового ежегодного конкурса цифровых проектов ФЦИ ЕАБР. К участию приглашаются компании и организации из всех стран-участниц банка, предлагающие решения для евразийского пространства.Прием заявок открыт до 31 января 2026 года. Победители получат грантовую поддержку от Фонда цифровых инициатив.Отвечая на вопросы о сотрудничестве с Узбекистаном, Тигран Саркисян подчеркнул:"Став акционером ЕАБР, Узбекистан получил возможность участвовать в работе Фонда цифровых инициатив и делегировать двух представителей с правом голоса в комитет, утверждающий план, бюджет и проекты для финансирования".Говоря об открытии представительства ЕАБР в Узбекистане, он отметил:Банк уже назначил представителя, поддерживающего связь с правительством республики и участвующего в заседаниях".Также Тигран Саркисян рассказал о развитии цифровой платформы "Работа в ЕАЭС".Внедрение искусственного интеллекта сделает платформу еще доступнее."ИИ позволит трудовым мигрантам получать ответы на родном языке без сложной регистрации", — добавил Саркисян.

