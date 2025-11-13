https://uz.sputniknews.ru/20251113/eek-odobrila-proekt-osnovnyx-orientirov-makroekonomicheskoy-politiki-stran-eaes-53445803.html

ЕЭК одобрила проект Основных ориентиров макроэкономической политики стран ЕАЭС

Основные ориентиры макроэкономической политики являются одним из ключевых программных документов, определяющим кратко- и среднесрочные задачи для экономики государств-членов и предлагающим рекомендации по их реализации.

ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект Основных ориентиров макроэкономической политики государств Евразийского экономического союза на период 2026–2027 годов, сообщает пресс-служба ЕЭК.Как отметили в комиссии, основные ориентиры макроэкономической политики разрабатываются в соответствии с Договором о ЕАЭС и являются одним из ключевых программных документов, определяющим кратко- и среднесрочные задачи для экономики государств-членов и предлагающим рекомендации по их реализации.Документ основывается на ключевых тенденциях глобальной экономики и экономик государств-членов Союза. Первоочередными направлениями достижения поставленной цели в кратко- и среднесрочном периоде в рамках Основных ориентиров макроэкономической политики должны стать:

