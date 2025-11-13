Узбекистан
ЕЭК одобрила проект Основных ориентиров макроэкономической политики стран ЕАЭС
ЕЭК одобрила проект Основных ориентиров макроэкономической политики стран ЕАЭС
Основные ориентиры макроэкономической политики являются одним из ключевых программных документов, определяющим кратко- и среднесрочные задачи для экономики государств-членов и предлагающим рекомендации по их реализации.
ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект Основных ориентиров макроэкономической политики государств Евразийского экономического союза на период 2026–2027 годов, сообщает пресс-служба ЕЭК.Как отметили в комиссии, основные ориентиры макроэкономической политики разрабатываются в соответствии с Договором о ЕАЭС и являются одним из ключевых программных документов, определяющим кратко- и среднесрочные задачи для экономики государств-членов и предлагающим рекомендации по их реализации.Документ основывается на ключевых тенденциях глобальной экономики и экономик государств-членов Союза. Первоочередными направлениями достижения поставленной цели в кратко- и среднесрочном периоде в рамках Основных ориентиров макроэкономической политики должны стать:
ЕЭК одобрила проект Основных ориентиров макроэкономической политики стран ЕАЭС

Основные ориентиры макроэкономической политики являются одним из ключевых программных документов, определяющим кратко- и среднесрочные задачи для экономики государств-членов и предлагающим рекомендации по их реализации.
ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект Основных ориентиров макроэкономической политики государств Евразийского экономического союза на период 2026–2027 годов, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Как отметили в комиссии, основные ориентиры макроэкономической политики разрабатываются в соответствии с Договором о ЕАЭС и являются одним из ключевых программных документов, определяющим кратко- и среднесрочные задачи для экономики государств-членов и предлагающим рекомендации по их реализации.
Документ основывается на ключевых тенденциях глобальной экономики и экономик государств-членов Союза.
"Предполагается, что выполнение задач, обозначенных в основных ориентирах, создаст условия для выхода в среднесрочной перспективе на траекторию ежегодного роста совокупного ВВП государств-членов не ниже темпов роста мировой экономики", — говорится в сообщении.
Первоочередными направлениями достижения поставленной цели в кратко- и среднесрочном периоде в рамках Основных ориентиров макроэкономической политики должны стать:
формирование благоприятной макроэкономической среды и создание условий для роста инвестиций, включая обеспечение ценовой стабильности, поддержание бюджетной и долговой устойчивости стран ЕАЭС, развитие конкурентной среды и дальнейшее увеличение использования национальных валют во взаиморасчетах;
укрепление кооперационного сотрудничества в реальном секторе экономики, развитие технологического и инновационного потенциала Союза, в том числе посредством формирования механизма финансового содействия при реализации странами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса, развития транспортной инфраструктуры и реализации транзитного потенциала;
обеспечение стабильного функционирования внутреннего рынка Союза и расширение экспортных возможностей за счет устранения барьеров, сокращения изъятий и ограничений, формирования единого рынка услуг и усиления сотрудничества в других сферах интеграционного взаимодействия.
0