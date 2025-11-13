ЕЭК одобрила проект Основных ориентиров макроэкономической политики стран ЕАЭС
ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект Основных ориентиров макроэкономической политики государств Евразийского экономического союза на период 2026–2027 годов, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Как отметили в комиссии, основные ориентиры макроэкономической политики разрабатываются в соответствии с Договором о ЕАЭС и являются одним из ключевых программных документов, определяющим кратко- и среднесрочные задачи для экономики государств-членов и предлагающим рекомендации по их реализации.
Документ основывается на ключевых тенденциях глобальной экономики и экономик государств-членов Союза.
"Предполагается, что выполнение задач, обозначенных в основных ориентирах, создаст условия для выхода в среднесрочной перспективе на траекторию ежегодного роста совокупного ВВП государств-членов не ниже темпов роста мировой экономики", — говорится в сообщении.
Первоочередными направлениями достижения поставленной цели в кратко- и среднесрочном периоде в рамках Основных ориентиров макроэкономической политики должны стать:
формирование благоприятной макроэкономической среды и создание условий для роста инвестиций, включая обеспечение ценовой стабильности, поддержание бюджетной и долговой устойчивости стран ЕАЭС, развитие конкурентной среды и дальнейшее увеличение использования национальных валют во взаиморасчетах;
укрепление кооперационного сотрудничества в реальном секторе экономики, развитие технологического и инновационного потенциала Союза, в том числе посредством формирования механизма финансового содействия при реализации странами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса, развития транспортной инфраструктуры и реализации транзитного потенциала;
обеспечение стабильного функционирования внутреннего рынка Союза и расширение экспортных возможностей за счет устранения барьеров, сокращения изъятий и ограничений, формирования единого рынка услуг и усиления сотрудничества в других сферах интеграционного взаимодействия.