Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251113/prezident-uzbekistana-vstretilsya-s-novym-generalnym-direktorom-yunesko-53438644.html
Президент Узбекистана встретился с новым генеральным директором ЮНЕСКО
Президент Узбекистана встретился с новым генеральным директором ЮНЕСКО
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев поздравил Халеда Аль-Анани с избранием на высокий пост и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
2025-11-13T11:22+0500
2025-11-13T11:22+0500
юнеско
шавкат мирзиёев
сотрудничество
оон
узбекистан
самарканд
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0d/53438113_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0981d100f134e1dd8a301ff1c2348396.jpg
ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял Халеда Аль-Анани, избранного на должность генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Стороны рассмотрели итоги 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в городе Самарканде и перспективы дальнейшего развития сотрудничества с данным авторитетным институтом ООН.Собеседники отметили системное и плодотворное взаимодействие между Узбекистаном и ЮНЕСКО, охватывающее широкий круг направлений, а также подтвердили приверженность дальнейшей активизации сотрудничества, включая расширение проектной деятельности Организации в Узбекистане.Была подчеркнута готовность ЮНЕСКО к совместной реализации стратегических инициатив, выдвинутых главой Узбекистана на церемонии открытия Генеральной конференции.
узбекистан
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0d/53438113_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_64d2728a1bc18cb41d654bdf865e7437.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев халед аль-анани юнеско самарканд оон
шавкат мирзиёев халед аль-анани юнеско самарканд оон

Президент Узбекистана встретился с новым генеральным директором ЮНЕСКО

11:22 13.11.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Халеда Аль-Анани
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Халеда Аль-Анани - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Шавкат Мирзиёев поздравил Халеда Аль-Анани с избранием на высокий пост и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Стороны обсудили итоги 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в городе Самарканде и перспективы сотрудничества с данным институтом ООН.
ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял Халеда Аль-Анани, избранного на должность генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Стороны рассмотрели итоги 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в городе Самарканде и перспективы дальнейшего развития сотрудничества с данным авторитетным институтом ООН.

"В начале беседы глава нашего государства поздравил Халеда Аль-Анани с избранием на высокий пост, пожелав ему успехов в дальнейшей деятельности. В свою очередь избранный генеральный директор выразил Президенту Узбекистана особую признательность за поддержку и высокий уровень организации главного мероприятия ЮНЕСКО", — отметили в пресс-службе.

© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Халеда Аль-Анани
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Халеда Аль-Анани - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2025
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Халеда Аль-Анани
© Пресс-служба президента Узбекистана
Собеседники отметили системное и плодотворное взаимодействие между Узбекистаном и ЮНЕСКО, охватывающее широкий круг направлений, а также подтвердили приверженность дальнейшей активизации сотрудничества, включая расширение проектной деятельности Организации в Узбекистане.
Была подчеркнута готовность ЮНЕСКО к совместной реализации стратегических инициатив, выдвинутых главой Узбекистана на церемонии открытия Генеральной конференции.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0