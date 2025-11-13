https://uz.sputniknews.ru/20251113/prezident-uzbekistana-vstretilsya-s-novym-generalnym-direktorom-yunesko-53438644.html

Президент Узбекистана встретился с новым генеральным директором ЮНЕСКО

Шавкат Мирзиёев поздравил Халеда Аль-Анани с избранием на высокий пост и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял Халеда Аль-Анани, избранного на должность генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Стороны рассмотрели итоги 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в городе Самарканде и перспективы дальнейшего развития сотрудничества с данным авторитетным институтом ООН.Собеседники отметили системное и плодотворное взаимодействие между Узбекистаном и ЮНЕСКО, охватывающее широкий круг направлений, а также подтвердили приверженность дальнейшей активизации сотрудничества, включая расширение проектной деятельности Организации в Узбекистане.Была подчеркнута готовность ЮНЕСКО к совместной реализации стратегических инициатив, выдвинутых главой Узбекистана на церемонии открытия Генеральной конференции.

