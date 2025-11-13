https://uz.sputniknews.ru/20251113/riyad-2025-v-kopilku-sbornoy-uzbekistana-dobavilos-10-medaley-53435129.html

Рияд-2025: в копилку сборной Узбекистана добавилось 10 медалей

Рияд-2025: в копилку сборной Узбекистана добавилось 10 медалей

2025-11-13

В очередной соревновательный день Игр исламской солидарности сборная Узбекистана завоевала 5 золотых и 5 бронзовых медалей.

ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала еще десять медалей на Играх исламской солидарности, проходящих в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в пресс-службе НОК.Три золотые награды по тяжелой атлетике завоевал выступавший в весовой категории до 110 кг узбекский спортсмен Акбар Джураев. Он занял первые места в упражнениях рывка, толчка и двоеборья. Обладателями наград высшей пробы также стали пловцы Илья Сибирцев в программе плавание 400 м вольным стилем и Элдор Усмонов в плавании на 100 м баттерфляем.Три бронзовые награды завоевала представительница сборной по тяжелой атлетике Турсуной Джабборова (+86 кг) в программах рывок, толчок и двоеборье.Также бронзы удостоились тяжелоатлет Шарофиддин Амриддинов (+110 кг) в рывке и мужская команда по плаванию в эстафете 4×100 м вольным стилем.VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.

