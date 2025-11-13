Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251113/riyad-2025-v-kopilku-sbornoy-uzbekistana-dobavilos-10-medaley-53435129.html
Рияд-2025: в копилку сборной Узбекистана добавилось 10 медалей
Рияд-2025: в копилку сборной Узбекистана добавилось 10 медалей
Sputnik Узбекистан
В очередной соревновательный день Игр исламской солидарности сборная Узбекистана завоевала 5 золотых и 5 бронзовых медалей.
2025-11-13T10:26+0500
2025-11-13T10:31+0500
спортивные соревнования
саудовская аравия
золото
бронза
тяжелая атлетика
плавание
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0d/53435620_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_4cc2108204cff90a083d01623a18d3ce.jpg
ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала еще десять медалей на Играх исламской солидарности, проходящих в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в пресс-службе НОК.Три золотые награды по тяжелой атлетике завоевал выступавший в весовой категории до 110 кг узбекский спортсмен Акбар Джураев. Он занял первые места в упражнениях рывка, толчка и двоеборья. Обладателями наград высшей пробы также стали пловцы Илья Сибирцев в программе плавание 400 м вольным стилем и Элдор Усмонов в плавании на 100 м баттерфляем.Три бронзовые награды завоевала представительница сборной по тяжелой атлетике Турсуной Джабборова (+86 кг) в программах рывок, толчок и двоеборье.Также бронзы удостоились тяжелоатлет Шарофиддин Амриддинов (+110 кг) в рывке и мужская команда по плаванию в эстафете 4×100 м вольным стилем.VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.
саудовская аравия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0d/53435620_0:0:2560:1921_1920x0_80_0_0_6822f6cbcb927cde38c25e54bd4fc8f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
медали эр-рияд саудовская аравия спорт золото бронза
медали эр-рияд саудовская аравия спорт золото бронза

Рияд-2025: в копилку сборной Узбекистана добавилось 10 медалей

10:26 13.11.2025 (обновлено: 10:31 13.11.2025)
© НОК УзбекистанаВ Эр-Рияде сборная Узбекистана завоевала 5 золотых и 5 бронзовых медалей.
В Эр-Рияде сборная Узбекистана завоевала 5 золотых и 5 бронзовых медалей. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2025
© НОК Узбекистана
Подписаться
В очередной соревновательный день Игр исламской солидарности сборная Узбекистана завоевала 5 золотых и 5 бронзовых медалей.
ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала еще десять медалей на Играх исламской солидарности, проходящих в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в пресс-службе НОК.

"В Эр-Рияде завершился еще один соревновательный день VI Игр исламской солидарности. Сегодня сборная Узбекистана завоевала 5 золотых и 5 бронзовых медалей", — говорится в сообщении.

Три золотые награды по тяжелой атлетике завоевал выступавший в весовой категории до 110 кг узбекский спортсмен Акбар Джураев. Он занял первые места в упражнениях рывка, толчка и двоеборья.
© НОК УзбекистанаВ Эр-Рияде сборная Узбекистана завоевала 5 золотых и 5 бронзовых медалей.
В Эр-Рияде сборная Узбекистана завоевала 5 золотых и 5 бронзовых медалей. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2025
В Эр-Рияде сборная Узбекистана завоевала 5 золотых и 5 бронзовых медалей.
© НОК Узбекистана
Обладателями наград высшей пробы также стали пловцы Илья Сибирцев в программе плавание 400 м вольным стилем и Элдор Усмонов в плавании на 100 м баттерфляем.
© НОК УзбекистанаВ Эр-Рияде сборная Узбекистана завоевала 5 золотых и 5 бронзовых медалей.
В Эр-Рияде сборная Узбекистана завоевала 5 золотых и 5 бронзовых медалей. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2025
В Эр-Рияде сборная Узбекистана завоевала 5 золотых и 5 бронзовых медалей.
© НОК Узбекистана
Три бронзовые награды завоевала представительница сборной по тяжелой атлетике Турсуной Джабборова (+86 кг) в программах рывок, толчок и двоеборье.
© НОК УзбекистанаВ Эр-Рияде сборная Узбекистана завоевала 5 золотых и 5 бронзовых медалей.
В Эр-Рияде сборная Узбекистана завоевала 5 золотых и 5 бронзовых медалей. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2025
В Эр-Рияде сборная Узбекистана завоевала 5 золотых и 5 бронзовых медалей.
© НОК Узбекистана
Также бронзы удостоились тяжелоатлет Шарофиддин Амриддинов (+110 кг) в рывке и мужская команда по плаванию в эстафете 4×100 м вольным стилем.
© НОК УзбекистанаВ Эр-Рияде сборная Узбекистана завоевала 5 золотых и 5 бронзовых медалей.
В Эр-Рияде сборная Узбекистана завоевала 5 золотых и 5 бронзовых медалей. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2025
В Эр-Рияде сборная Узбекистана завоевала 5 золотых и 5 бронзовых медалей.
© НОК Узбекистана
VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0