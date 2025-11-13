https://uz.sputniknews.ru/20251113/tashkent-pervoe-zasedanie-soveta-ministrov-torgovli-investitsiy-stran-tsentralnoy-53451268.html
Узбекистан предлагает странам Центральной Азии производить продукцию под единым брендом
Узбекистан предлагает странам Центральной Азии производить продукцию под единым брендом
Взаимная торговля между Узбекистаном и странами Центральной Азии демонстрирует устойчивую положительную динамику. В 2017 году товарооборот составлял $3,2 млрд, к 2024 году он увеличился вдвое и достиг $6,9 млрд.
2025-11-13T16:42+0500
2025-11-13T16:42+0500
2025-11-13T17:01+0500
ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. Узбекистан предлагает странам Центральной Азии создать совместные производственные мощности для выпуска продукции под единым брендом Made in Central Asia, заявил министр инвестиций, промышленности и торговли республики Лазиз Кудратов. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.В Ташкенте состоялось первое заседание Совета министров торговли и инвестиций стран Центральной Азии и Азербайджана, проведенное министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. В ходе заседания министры торговли и инвестиций стран Центральной Азии обсудили меры, направленные на развитие взаимной торговли и промышленной интеграции. Особое внимание уделили вопросам:По его оценке, в современных условиях растущей конкуренции на глобальных рынках важно не только развивать взаимную торговлю, но и формировать совместные производственные цепочки. Отмечалось, что взаимная торговля между Узбекистаном и странами Центральной Азии демонстрирует устойчивую положительную динамику. Если в 2017 году товарооборот составлял $3,2 млрд, то к 2024 году он увеличился более чем в два раза и достиг $6,9 млрд. В частности, товарооборот с Участники заседания подчеркнули необходимость дальнейшей оптимизации таможенных и пограничных процедур, синхронизации транспортно-логистической инфраструктуры и создания индустриальных хабов, способных объединить производственные цепочки стран региона. Речь также шла о промышленной кооперации, совместном освоении сырьевых и технологических потенциалов, развитии экспорта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.По итогам заседания подписано совместное коммюнике, в котором зафиксированы ключевые договоренности по углублению экономического сотрудничества, развитию кооперации и совместных производств, а также по созданию новых механизмов инвестиционного взаимодействия.
16:42 13.11.2025 (обновлено: 17:01 13.11.2025)
В Ташкенте состоялось первое заседание Совета министров торговли и инвестиций стран Центральной Азии и Азербайджана, проведенное Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik.
Узбекистан предлагает странам Центральной Азии создать совместные производственные мощности для выпуска продукции под единым брендом Made in Central Asia, заявил министр инвестиций, промышленности и торговли республики Лазиз Кудратов. Об этом сообщает
пресс-служба МИПТ.
В Ташкенте состоялось первое заседание Совета министров торговли и инвестиций стран Центральной Азии и Азербайджана, проведенное министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.
"Мероприятие направлено на укрепление практического взаимодействия между странами региона в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации, а также на реализацию совместных инициатив по увеличению взаимного товарооборота и созданию кооперационных производств", — отметили в ведомстве.
В ходе заседания министры торговли и инвестиций стран Центральной Азии обсудили меры, направленные на развитие взаимной торговли и промышленной интеграции.
Особое внимание уделили вопросам:
создания рабочих инструментов для увеличения товарооборота между странами региона до $20 млрд;
формирования совместных производственных площадок под брендом “Made in Central Asia”;
привлечения международных финансовых институтов и крупных инвесторов к реализации совместных инфраструктурных и промышленных проектов.
"Предлагаем создать совместные производственные мощности для выпуска продукции под единым брендом Made in Central Asia, который должен стать символом качества, доверия и промышленной солидарности региона", — сказал Кудратов, выступая на заседании. Слова министра цитирует РИА Новости.
По его оценке, в современных условиях растущей конкуренции на глобальных рынках важно не только развивать взаимную торговлю, но и формировать совместные производственные цепочки.
"Большой потенциал мы видим по таким направлениям, как легкая промышленность, химия, пищевая отрасль, производство строительной продукции и фармацевтика", — добавил Кудратов.
Отмечалось, что взаимная торговля между Узбекистаном и странами Центральной Азии демонстрирует устойчивую положительную динамику. Если в 2017 году товарооборот составлял $3,2 млрд, то к 2024 году он увеличился более чем в два раза и достиг $6,9 млрд.
В частности, товарооборот с
Казахстаном приближается к $4 млрд,
Кыргызстаном — к $700 млн,
Таджикистаном превысил $570 млн,
Туркменистаном за пять лет вырос более чем вдвое — до $1,15 млрд,
Азербайджаном значительно выросла торговля – 13% с начала года.
Участники заседания подчеркнули необходимость дальнейшей оптимизации таможенных и пограничных процедур, синхронизации транспортно-логистической инфраструктуры и создания индустриальных хабов, способных объединить производственные цепочки стран региона.
Речь также шла о промышленной кооперации, совместном освоении сырьевых и технологических потенциалов, развитии экспорта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.
По итогам заседания подписано совместное коммюнике, в котором зафиксированы ключевые договоренности по углублению экономического сотрудничества, развитию кооперации и совместных производств, а также по созданию новых механизмов инвестиционного взаимодействия.