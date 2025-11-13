https://uz.sputniknews.ru/20251113/tashkent-pervoe-zasedanie-soveta-ministrov-torgovli-investitsiy-stran-tsentralnoy-53451268.html

Узбекистан предлагает странам Центральной Азии производить продукцию под единым брендом

Взаимная торговля между Узбекистаном и странами Центральной Азии демонстрирует устойчивую положительную динамику. В 2017 году товарооборот составлял $3,2 млрд, к 2024 году он увеличился вдвое и достиг $6,9 млрд.

ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. Узбекистан предлагает странам Центральной Азии создать совместные производственные мощности для выпуска продукции под единым брендом Made in Central Asia, заявил министр инвестиций, промышленности и торговли республики Лазиз Кудратов. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.В Ташкенте состоялось первое заседание Совета министров торговли и инвестиций стран Центральной Азии и Азербайджана, проведенное министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. В ходе заседания министры торговли и инвестиций стран Центральной Азии обсудили меры, направленные на развитие взаимной торговли и промышленной интеграции. Особое внимание уделили вопросам:По его оценке, в современных условиях растущей конкуренции на глобальных рынках важно не только развивать взаимную торговлю, но и формировать совместные производственные цепочки. Отмечалось, что взаимная торговля между Узбекистаном и странами Центральной Азии демонстрирует устойчивую положительную динамику. Если в 2017 году товарооборот составлял $3,2 млрд, то к 2024 году он увеличился более чем в два раза и достиг $6,9 млрд. В частности, товарооборот с Участники заседания подчеркнули необходимость дальнейшей оптимизации таможенных и пограничных процедур, синхронизации транспортно-логистической инфраструктуры и создания индустриальных хабов, способных объединить производственные цепочки стран региона. Речь также шла о промышленной кооперации, совместном освоении сырьевых и технологических потенциалов, развитии экспорта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.По итогам заседания подписано совместное коммюнике, в котором зафиксированы ключевые договоренности по углублению экономического сотрудничества, развитию кооперации и совместных производств, а также по созданию новых механизмов инвестиционного взаимодействия.

