Топ-5 стран по количеству совместных предприятий с иностранным участием в Узбекистане

В республике действуют почти 17 595 предприятий с участием иностранных инвестиций. По их числу по-прежнему лидирует Китай.

ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, на первое ноября 2025-го в республике действуют 17 595 предприятий с иностранными инвестициями.Из них 4 204 — совместные предприятия, 13 391 — иностранные компании. Этот показатель увеличился на 15 % или на 2 298 предприятий по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Основная часть совместных предприятий приходится на Россию. На 1 ноября их количество составило 898. Далее следуют Китай — 713 и Турция — 490.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

