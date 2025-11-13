https://uz.sputniknews.ru/20251113/top-5-stran-po-kolichestvu-predpriyatiy-inostrannym-uchastiem-uzbekistan-53454273.html
Топ-5 стран по количеству совместных предприятий с иностранным участием в Узбекистане
Топ-5 стран по количеству совместных предприятий с иностранным участием в Узбекистане
В республике действуют почти 17 595 предприятий с участием иностранных инвестиций. По их числу по-прежнему лидирует Китай.
ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, на первое ноября 2025-го в республике действуют 17 595 предприятий с иностранными инвестициями.Из них 4 204 — совместные предприятия, 13 391 — иностранные компании. Этот показатель увеличился на 15 % или на 2 298 предприятий по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Основная часть совместных предприятий приходится на Россию. На 1 ноября их количество составило 898. Далее следуют Китай — 713 и Турция — 490.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
