В Ташкенте обсудили транспортно-логистическое сотрудничество СНГ на Евразийском континенте

В рамках 21-й Международной выставки "Транспорт и логистика — TransLogistica Uzbekistan 2025" прошло заседание КТС СНГ.

ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. В Ташкенте прошло 45-е заседание Координационного транспортного совещания СНГ. В его рамках прошла пленарная дискуссия на тему "Транспортно-логистическое сотрудничество Содружества Независимых Государств на Евразийском континенте". В ней приняли участие представители министерств и ведомств России, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, Исполкома СНГ и другие.Дмитрий Зверев, статс-секретарь — заместитель Министра транспорта РФ, в режиме онлайн поприветствовал участников и рассказал, что в настоящее время в России активно развиваются беспилотные технологии на транспорте.Первый заместитель министра транспорта Республики Узбекистан Маманбий Омаров сказал, что формат "СНГ плюс" рассматривается Узбекистаном как площадка для формирования единого транспортно-логистического пространства, основанного на принципах взаимодополняемости, технологического сопряжения и экономического суверенитета.Он также отметил, что регион становится ключевым звеном евразийской транспортной системы, формируя основу устойчивого и взаимовыгодного сотрудничества.Директор Департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ Михаил Мыскин подчеркнул, что именно транспорт играет важнейшую роль именно в росте ВВП стран.Заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Сергей Дубина отметил заинтересованность страны в реализации проекта "Бесшовный транзит", который запущен по маршруту Китай – Казахстан – Узбекистан. Далее заседание продолжилось в закрытом формате. Мероприятия прошли в рамках в рамках 21-й Международной выставки "Транспорт и логистика — TransLogistica Uzbekistan 2025".Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.

