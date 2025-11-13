https://uz.sputniknews.ru/20251113/v-tashkente-obsudili-transportno-logisticheskoe-sotrudnichestvo-sng-na-evraziyskom-kontinente-53444409.html
В Ташкенте обсудили транспортно-логистическое сотрудничество СНГ на Евразийском континенте
В Ташкенте обсудили транспортно-логистическое сотрудничество СНГ на Евразийском континенте
Sputnik Узбекистан
В рамках 21-й Международной выставки "Транспорт и логистика — TransLogistica Uzbekistan 2025" прошло заседание КТС СНГ.
2025-11-13T14:25+0500
2025-11-13T14:25+0500
2025-11-13T15:01+0500
снг
евразия
видео
транспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0d/53444804_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b7461714185670bda7030248839579d.png
ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. В Ташкенте прошло 45-е заседание Координационного транспортного совещания СНГ. В его рамках прошла пленарная дискуссия на тему "Транспортно-логистическое сотрудничество Содружества Независимых Государств на Евразийском континенте". В ней приняли участие представители министерств и ведомств России, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, Исполкома СНГ и другие.Дмитрий Зверев, статс-секретарь — заместитель Министра транспорта РФ, в режиме онлайн поприветствовал участников и рассказал, что в настоящее время в России активно развиваются беспилотные технологии на транспорте.Первый заместитель министра транспорта Республики Узбекистан Маманбий Омаров сказал, что формат "СНГ плюс" рассматривается Узбекистаном как площадка для формирования единого транспортно-логистического пространства, основанного на принципах взаимодополняемости, технологического сопряжения и экономического суверенитета.Он также отметил, что регион становится ключевым звеном евразийской транспортной системы, формируя основу устойчивого и взаимовыгодного сотрудничества.Директор Департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ Михаил Мыскин подчеркнул, что именно транспорт играет важнейшую роль именно в росте ВВП стран.Заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Сергей Дубина отметил заинтересованность страны в реализации проекта "Бесшовный транзит", который запущен по маршруту Китай – Казахстан – Узбекистан. Далее заседание продолжилось в закрытом формате. Мероприятия прошли в рамках в рамках 21-й Международной выставки "Транспорт и логистика — TransLogistica Uzbekistan 2025".Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0d/53444804_305:0:1745:1080_1920x0_80_0_0_556e907bb405bffc6f61dfb9d975d666.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ташкент транспортно-логистическое сотрудничество снг евразийский континент
ташкент транспортно-логистическое сотрудничество снг евразийский континент
В Ташкенте обсудили транспортно-логистическое сотрудничество СНГ на Евразийском континенте
14:25 13.11.2025 (обновлено: 15:01 13.11.2025)
Эксклюзив
В рамках 21-й Международной выставки "Транспорт и логистика — TransLogistica Uzbekistan 2025" прошло заседание КТС СНГ.
ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. В Ташкенте прошло 45-е заседание Координационного транспортного совещания СНГ. В его рамках прошла пленарная дискуссия на тему "Транспортно-логистическое сотрудничество Содружества Независимых Государств на Евразийском континенте". В ней приняли участие представители министерств и ведомств России, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, Исполкома СНГ и другие.
Дмитрий Зверев, статс-секретарь — заместитель Министра транспорта РФ, в режиме онлайн поприветствовал участников и рассказал, что в настоящее время в России активно развиваются беспилотные технологии на транспорте.
"Россия готова делиться со странами-участниками СНГ наработками в этой сфере", — сказал он.
Первый заместитель министра транспорта Республики Узбекистан Маманбий Омаров сказал, что формат "СНГ плюс" рассматривается Узбекистаном как площадка для формирования единого транспортно-логистического пространства, основанного на принципах взаимодополняемости, технологического сопряжения и экономического суверенитета.
Он также отметил, что регион становится ключевым звеном евразийской транспортной системы, формируя основу устойчивого и взаимовыгодного сотрудничества.
"Координация транспортных политик, цифровизация и совместные инфраструктурные проекты превращают связанность региона в фактор устойчивого роста и геоэкономической стабильности", — сказал он.
Директор Департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ Михаил Мыскин подчеркнул, что именно транспорт играет важнейшую роль именно в росте ВВП стран.
"По данным Статкомитета СНГ, за 8 месяцев 2025 года грузовые перевозки в странах содружества показали рост более чем в 2%. При этом динамика развития именно грузовых перевозок превышает динамику развития промышленного производства, динамику развития взаимной торговли и внешней торговли", — подчеркнул он.
Заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Сергей Дубина отметил заинтересованность страны в реализации проекта "Бесшовный транзит", который запущен по маршруту Китай – Казахстан – Узбекистан.
"Данный проект успешно функционирует на южном транспортном коридоре и позволяет упростить процедуру перевозок грузов за счет создания единого цифрового пространства", — сказал он.
Далее заседание продолжилось в закрытом формате. Мероприятия прошли в рамках в рамках 21-й Международной выставки "Транспорт и логистика — TransLogistica Uzbekistan 2025".
Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан
.