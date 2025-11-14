https://uz.sputniknews.ru/20251114/eaes-kitay-vnedryayut-peredovoy-proekt-po-tsifrovizatsii-jd-gruzoperevozok-53473109.html

ЕАЭС и Китай внедряют передовой проект по цифровизации жд грузоперевозок

ЕАЭС и Китай внедряют передовой проект по цифровизации жд грузоперевозок

В Евразийской экономической комиссии рассчитывают, что необходимые внутригосударственные процедуры завершатся до конца 2025 года.

ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. В Москве состоялось заседание Совместной комиссии по реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной Республикой, сообщает пресс-служба ЕЭК.По итогам заседания Совместной комиссии министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев заявил о том, что ЕАЭС и Китай продолжают внедрение передового проекта по цифровизации железнодорожных грузоперевозок.В рамках заседания Совместной комиссии состоялись консультации российской стороны с представителями Китайских железных дорог. Они нацелены на финальное согласование всех необходимых условий для подписания Порядка взаимодействия при осуществлении опытных перевозок по безбумажной технологии реализации и Соглашения об осуществлении перевозок по безбумажной технологии.В ЕЭК рассчитывают, что необходимые внутригосударственные процедуры завершатся уже до конца этого года.

