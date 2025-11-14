https://uz.sputniknews.ru/20251114/eaes-kitay-vnedryayut-peredovoy-proekt-po-tsifrovizatsii-jd-gruzoperevozok-53473109.html
ЕАЭС и Китай внедряют передовой проект по цифровизации жд грузоперевозок
ЕАЭС и Китай внедряют передовой проект по цифровизации жд грузоперевозок
Sputnik Узбекистан
В Евразийской экономической комиссии рассчитывают, что необходимые внутригосударственные процедуры завершатся до конца 2025 года.
2025-11-14T14:12+0500
2025-11-14T14:12+0500
2025-11-14T14:22+0500
еаэс
китай
грузоперевозки
железная дорога
проект
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0e/53473492_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_a33c7e91abb6babca7b42c7791a68aea.jpg
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. В Москве состоялось заседание Совместной комиссии по реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной Республикой, сообщает пресс-служба ЕЭК.По итогам заседания Совместной комиссии министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев заявил о том, что ЕАЭС и Китай продолжают внедрение передового проекта по цифровизации железнодорожных грузоперевозок.В рамках заседания Совместной комиссии состоялись консультации российской стороны с представителями Китайских железных дорог. Они нацелены на финальное согласование всех необходимых условий для подписания Порядка взаимодействия при осуществлении опытных перевозок по безбумажной технологии реализации и Соглашения об осуществлении перевозок по безбумажной технологии.В ЕЭК рассчитывают, что необходимые внутригосударственные процедуры завершатся уже до конца этого года.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0e/53473492_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_ff115a08158533f4d9a0284abb524b9c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс и китай проект цифровизация жд грузоперевозки слепнев еэк
еаэс и китай проект цифровизация жд грузоперевозки слепнев еэк
ЕАЭС и Китай внедряют передовой проект по цифровизации жд грузоперевозок
14:12 14.11.2025 (обновлено: 14:22 14.11.2025)
В Евразийской экономической комиссии рассчитывают, что необходимые внутригосударственные процедуры завершатся до конца 2025 года.
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik.
В Москве состоялось заседание Совместной комиссии по реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной Республикой, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
По итогам заседания Совместной комиссии министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев заявил о том, что ЕАЭС и Китай продолжают внедрение передового проекта по цифровизации железнодорожных грузоперевозок.
"Одним из ключевых условий сокращения сроков поставки товаров железнодорожным транспортом, устранения административных барьеров и уменьшения издержек бизнеса является переход на электронные транспортные и товаросопроводительные документы", — подчеркнул министр ЕЭК.
В рамках заседания Совместной комиссии состоялись консультации российской стороны с представителями Китайских железных дорог. Они нацелены на финальное согласование всех необходимых условий для подписания Порядка взаимодействия при осуществлении опытных перевозок по безбумажной технологии реализации и Соглашения об осуществлении перевозок по безбумажной технологии.
В ЕЭК рассчитывают, что необходимые внутригосударственные процедуры завершатся уже до конца этого года.
"Также надеемся, что в самое ближайшее время будет готов к подписанию аналогичный пакет документов и с Казахстаном", — отметил глава блока по торговле ЕЭК.