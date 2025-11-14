Узбекистан
ЕАЭС и Китай внедряют передовой проект по цифровизации жд грузоперевозок
ЕАЭС и Китай внедряют передовой проект по цифровизации жд грузоперевозок
В Евразийской экономической комиссии рассчитывают, что необходимые внутригосударственные процедуры завершатся до конца 2025 года.
2025-11-14T14:12+0500
2025-11-14T14:22+0500
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. В Москве состоялось заседание Совместной комиссии по реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной Республикой, сообщает пресс-служба ЕЭК.По итогам заседания Совместной комиссии министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев заявил о том, что ЕАЭС и Китай продолжают внедрение передового проекта по цифровизации железнодорожных грузоперевозок.В рамках заседания Совместной комиссии состоялись консультации российской стороны с представителями Китайских железных дорог. Они нацелены на финальное согласование всех необходимых условий для подписания Порядка взаимодействия при осуществлении опытных перевозок по безбумажной технологии реализации и Соглашения об осуществлении перевозок по безбумажной технологии.В ЕЭК рассчитывают, что необходимые внутригосударственные процедуры завершатся уже до конца этого года.
14:12 14.11.2025 (обновлено: 14:22 14.11.2025)
© Пресс-служба ЕЭКВ Москве состоялась встреча министра ЕЭК и представителя железных дорог КНР.
В Москве состоялась встреча министра ЕЭК и представителя железных дорог КНР. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2025
© Пресс-служба ЕЭК
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. В Москве состоялось заседание Совместной комиссии по реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной Республикой, сообщает пресс-служба ЕЭК.
По итогам заседания Совместной комиссии министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев заявил о том, что ЕАЭС и Китай продолжают внедрение передового проекта по цифровизации железнодорожных грузоперевозок.

"Одним из ключевых условий сокращения сроков поставки товаров железнодорожным транспортом, устранения административных барьеров и уменьшения издержек бизнеса является переход на электронные транспортные и товаросопроводительные документы", — подчеркнул министр ЕЭК.

В рамках заседания Совместной комиссии состоялись консультации российской стороны с представителями Китайских железных дорог. Они нацелены на финальное согласование всех необходимых условий для подписания Порядка взаимодействия при осуществлении опытных перевозок по безбумажной технологии реализации и Соглашения об осуществлении перевозок по безбумажной технологии.
В ЕЭК рассчитывают, что необходимые внутригосударственные процедуры завершатся уже до конца этого года.

"Также надеемся, что в самое ближайшее время будет готов к подписанию аналогичный пакет документов и с Казахстаном", — отметил глава блока по торговле ЕЭК.

