https://uz.sputniknews.ru/20251114/prezident-oznakomilsya-s-planami-razvitiya-jd-otrasli-uzbekistan-53460972.html

Президент ознакомился с планами развития жд отрасли Узбекистана — что будет сделано

Президент ознакомился с планами развития жд отрасли Узбекистана — что будет сделано

Sputnik Узбекистан

Президент поручил своевременно и качественно реализовать проекты по модернизации и расширению жд сети, использованию цифровых технологий и искусственного интеллекта, оптимизации затрат, а также созданию комфортной, безопасной и надежной среды для пассажиров и бизнеса.

2025-11-14T09:35+0500

2025-11-14T09:35+0500

2025-11-14T09:56+0500

шавкат мирзиёев

железная дорога

совещание

модернизация

электропоезд

транспорт

транспортное сообщение

искусственный интеллект

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0d/53461764_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ba48587a2adef2e0a730f303c6ae0d81.jpg

ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. Президенту Шавкату Мирзиёеву представлена ​​информация о работе, проводимой в железнодорожной отрасли, и планах на ближайшие годы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.На совещании было отмечено, что реформы в железнодорожном секторе дают положительные результаты. Отрасль впервые завершила с чистой прибылью прошлый год, а за девять месяцев 2025 года чистая прибыль превысила 800 млрд сумов. Растут объемы транзитных и пассажирских перевозок, экспорта и инвестиций.Президент подчеркнул необходимость повышать качество и объем услуг железнодорожного транспорта, а также продолжать снижать издержки в отрасли.В частности, отмечено, что внедрение контроля на основе искусственного интеллекта на всех этапах — от учета перевозок до управления транспортными потоками — анализ затрат и выявление возможных потерь позволит снизить себестоимость на 20%.На совещании было озвучено, что в 2026–2030 годы объем пассажирских и грузовых перевозок должен быть увеличен как минимум в два раза. Для достижения этой цели запланировано строительство 151 километра новых и электрификации 182 километров действующих железнодорожных путей, а также модернизация 27 существующих станций и одной тысячи километров железных дорог.Для активизации услуг пригородных железнодорожных перевозок предлагается открыть 15 новых маршрутов в дополнение к существующим 40.Рассмотрен вопрос расширения сети для высокоскоростных поездов. Президент поручил ускорить ввод в эксплуатацию 102-километровой железнодорожной линии "Навои-Бухара". Запуск этой линии позволит значительно сократить время и затраты на грузовые и пассажирские перевозки.Также были намечены планы по расширению парка локомотивов и вагонов для новых открываемых и строящихся маршрутов в ближайшие годы.В частности, планируется закупить в Китае 38 магистральных, 50 маневровых и гибридных маневровых локомотивов. Поручено совместно с корейской компанией "Hyundai Rotem" доставить 6 высокоскоростных электропоездов и ввести в эксплуатацию первый из них на маршруте Ташкент – Ургенч – Хива в следующем году. Ожидается, что это сократит время в пути с нынешних 14 часов до 7,5 часов.Речь также шла о необходимости расширения проектов государственно-частного партнерства в железнодорожной отрасли.Помимо этого, рассмотрен ход работы по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.Президент, подчеркнув стратегическое значение этой дороги в повышении транспортной связанности в Центральной Азии и дальнейшем укреплении транзитного потенциала Узбекистана, дал указания по обеспечению качества строительных работ.Ответственным лицам он дал поручения по своевременной и качественной реализации проектов модернизации и расширения железнодорожной сети, широкому использованию цифровых технологий и искусственного интеллекта, оптимизации затрат, а также созданию более комфортной, безопасной и надежной среды для пассажиров и бизнеса.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент железнодорожная сфера мирзиёев электропоезд модернизация локомотив