Президент ознакомился с планами развития жд отрасли Узбекистана — что будет сделано
09:35 14.11.2025 (обновлено: 09:56 14.11.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву представлена информация о проводимой работе в жд отрасли и планах на ближайшие годы.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент поручил своевременно и качественно реализовать проекты по модернизации и расширению жд сети, использованию цифровых технологий и искусственного интеллекта, оптимизации затрат, а также созданию комфортной, безопасной и надежной среды для пассажиров и бизнеса.
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. Президенту Шавкату Мирзиёеву представлена информация о работе, проводимой в железнодорожной отрасли, и планах на ближайшие годы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
На совещании было отмечено, что реформы в железнодорожном секторе дают положительные результаты. Отрасль впервые завершила с чистой прибылью прошлый год, а за девять месяцев 2025 года чистая прибыль превысила 800 млрд сумов. Растут объемы транзитных и пассажирских перевозок, экспорта и инвестиций.
Президент подчеркнул необходимость повышать качество и объем услуг железнодорожного транспорта, а также продолжать снижать издержки в отрасли.
В частности, отмечено, что внедрение контроля на основе искусственного интеллекта на всех этапах — от учета перевозок до управления транспортными потоками — анализ затрат и выявление возможных потерь позволит снизить себестоимость на 20%.
На совещании было озвучено, что в 2026–2030 годы объем пассажирских и грузовых перевозок должен быть увеличен как минимум в два раза. Для достижения этой цели запланировано строительство 151 километра новых и электрификации 182 километров действующих железнодорожных путей, а также модернизация 27 существующих станций и одной тысячи километров железных дорог.
Будут построены новые электрифицированные железнодорожные линии на маршрутах “Нурафшан – Пскент – Бука – Бекабад – Баявут – Янгиер” и “Хаваст – Даштабад”. Планируется электрифицировать маршруты “Кумкурган – Кудукли”, “Самарканд – Ургут” и “Байткурган – Паркент”, а также увеличить пропускную способность маршрутов “Ташкент – Самарканд”, “Тукимачи – Ангрен” и “Ангрен – Пап”.
Для активизации услуг пригородных железнодорожных перевозок предлагается открыть 15 новых маршрутов в дополнение к существующим 40.
Организация пригородного сообщения по таким маршрутам, как “Ташкент – Нурафшан – Ахангаран – Ангрен”, “Навои – Зарафшан – Учкудук”, “Каган – Наманган – Андижан – Маргилан”, “Термез – Кумкурган – Байсун – Дарбанд”, “Нукус – Шават – Ургенч – Хива”, “Джизак – Дустлик – Айдар-Арнасай”, “Карши – Шахрисабз” позволит создать благоприятные условия для ежедневных поездок населения.
Рассмотрен вопрос расширения сети для высокоскоростных поездов. Президент поручил ускорить ввод в эксплуатацию 102-километровой железнодорожной линии "Навои-Бухара". Запуск этой линии позволит значительно сократить время и затраты на грузовые и пассажирские перевозки.
Также были намечены планы по расширению парка локомотивов и вагонов для новых открываемых и строящихся маршрутов в ближайшие годы.
В частности, планируется закупить в Китае 38 магистральных, 50 маневровых и гибридных маневровых локомотивов. Поручено совместно с корейской компанией "Hyundai Rotem" доставить 6 высокоскоростных электропоездов и ввести в эксплуатацию первый из них на маршруте Ташкент – Ургенч – Хива в следующем году. Ожидается, что это сократит время в пути с нынешних 14 часов до 7,5 часов.
"Кроме того, будут расширены условия для пассажирских перевозок за счет производства 250 современных пассажирских вагонов и приобретения 23 междугородних электропоездов. Поставлены задачи по изготовлению 10 тысяч, восстановлению более 6 тысяч грузовых вагонов и капитальному ремонту 12 электровозов", — отмечалось на совещании.
Речь также шла о необходимости расширения проектов государственно-частного партнерства в железнодорожной отрасли.
Помимо этого, рассмотрен ход работы по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.
Президент, подчеркнув стратегическое значение этой дороги в повышении транспортной связанности в Центральной Азии и дальнейшем укреплении транзитного потенциала Узбекистана, дал указания по обеспечению качества строительных работ.
Ответственным лицам он дал поручения по своевременной и качественной реализации проектов модернизации и расширения железнодорожной сети, широкому использованию цифровых технологий и искусственного интеллекта, оптимизации затрат, а также созданию более комфортной, безопасной и надежной среды для пассажиров и бизнеса.