Российско-узбекистанское сотрудничество крепнет вопреки западному давлению — посол

14 ноября исполняется 20 лет со дня подписания Договора о союзнических отношениях между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. В МИЦА отмечают 20-летие союзничества двух государств.

ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. В Международном институте Центральной Азии проходит круглый стол, посвященный 20-летию Договора о союзнических отношениях между Узбекистаном и Россией. Участники обсуждают развитие политического диалога, экономики, энергетики, миграции и гуманитарных связей. На мероприятии выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов. Он отметил, что Договор о союзнических отношениях остается ключевым элементом обеспечения безопасности Узбекистана. Согласно документу, акт агрессии против одной из сторон рассматривается как агрессия против обеих, что усиливает взаимные гарантии и способствует развитию военно-технического сотрудничества. Посол подчеркнул, что Россия ценит отношение Узбекистана к ветеранам войны и трудового фронта, а также бережное хранение памяти о вкладе узбекистанцев в общую победу.Ерхов также заявил, что Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству остается основным инструментом координации торгово-экономических связей двух стран. Он добавил, что 25-е заседание комиссии прошло в Москве, а следующее состоится в ближайшее время в Ташкенте.Посол России в Узбекистане подчеркнул, что политические и торгово-экономические отношения двух стран по своей глубине и масштабу остаются примером для многих государств. Он добавил, что основой дальнейших совместных успехов остается интенсивный и доверительный диалог Президента России Владимира Путина и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.По словам дипломата, Россия поддерживает биологическую безопасность и межрегиональное сотрудничество с Узбекистаном.Он также отметил развитие межрегионального сотрудничества: Совет регионов России и Узбекистана объединяет уже 41 российский субъект и все 14 регионов Узбекистана, реализуя совместные проекты на сотни млрд рублей. Было отмечено, что за 20 лет взаимная торговля выросла с $2 млрд до $11,6 млрд, а в январе–августе 2025 года превысила $9 млрд.Кроме того, диломат напомнил о том, что Россия и Узбекистан укрепляют сотрудничество и в миграционной сфере.По словам посла, Россия и Узбекистан доказали, что подлинное союзничество строится на общей истории, близости народов и стремлении к совместному развитию.Также на мероприятии выступил старший советник Посольства России в Узбекистане Валентин Гусев. По его мнению, западные финансовые системы теряют доверие — нужны независимые механизмы. Растет недоверие к финансовой системе, основанной на западных резервных валютах, и наблюдается отток средств из ценных бумаг и долговых обязательств западных государств и банков. Он добавил, что создание независимых платежных систем и производственно-сбытовых цепочек позволит государствам быть уверенными в собственной безопасности и конструктивно подходить к решению современных конфликтов.

