Российско-узбекистанское сотрудничество крепнет вопреки западному давлению — посол

14 ноября исполняется 20 лет со дня подписания Договора о союзнических отношениях между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. В МИЦА отмечают 20-летие союзничества двух государств.
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. В Международном институте Центральной Азии проходит круглый стол, посвященный 20-летию Договора о союзнических отношениях между Узбекистаном и Россией. Участники обсуждают развитие политического диалога, экономики, энергетики, миграции и гуманитарных связей.
На мероприятии выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов. Он отметил, что Договор о союзнических отношениях остается ключевым элементом обеспечения безопасности Узбекистана.
"Этот документ стал прочной основой для поступательного развития нашего стратегического партнерства, основанного на доверии, равноправии и взаимном уважении. За два десятилетия союзнические связи между нашими странами значительно укрепились, охватив политическую, экономическую, культурную и гуманитарную сферы", — отметил Посол.
Согласно документу, акт агрессии против одной из сторон рассматривается как агрессия против обеих, что усиливает взаимные гарантии и способствует развитию военно-технического сотрудничества.
Посол подчеркнул, что Россия ценит отношение Узбекистана к ветеранам войны и трудового фронта, а также бережное хранение памяти о вкладе узбекистанцев в общую победу.
Ерхов также заявил, что Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству остается основным инструментом координации торгово-экономических связей двух стран.
"С 2015 по 2024 год товарооборот вырос в 3,6 раза, экспорт — в 3,1 раза, а импорт из Узбекистана — в 5,3 раза", — отметил посол.
Он добавил, что 25-е заседание комиссии прошло в Москве, а следующее состоится в ближайшее время в Ташкенте.
Посол России в Узбекистане подчеркнул, что политические и торгово-экономические отношения двух стран по своей глубине и масштабу остаются примером для многих государств.
"Несмотря на геополитическую напряженность, давление и шантаж со стороны западных стран, продолжается масштабная работа по выстраиванию всего комплекса многогранных российско-узбекистанских связей", — отметил Ерхов.
Он добавил, что основой дальнейших совместных успехов остается интенсивный и доверительный диалог Президента России Владимира Путина и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
По словам дипломата, Россия поддерживает биологическую безопасность и межрегиональное сотрудничество с Узбекистаном.
"Россия вносит вклад в обеспечение биологической безопасности и противодействие опасным заболеваниям на территории Узбекистана. В пандемийный период мы предоставляли особую помощь и налаживали производство вакцин, а сегодня работаем над созданием научного центра изучения инфекционных заболеваний", — заявил Алексей Ерхов.
Он также отметил развитие межрегионального сотрудничества: Совет регионов России и Узбекистана объединяет уже 41 российский субъект и все 14 регионов Узбекистана, реализуя совместные проекты на сотни млрд рублей.
Было отмечено, что за 20 лет взаимная торговля выросла с $2 млрд до $11,6 млрд, а в январе–августе 2025 года превысила $9 млрд.
Кроме того, диломат напомнил о том, что Россия и Узбекистан укрепляют сотрудничество и в миграционной сфере.
"Сообща работаем над тем, чтобы перевести этот процесс на полностью "прозрачные рельсы" и обеспечить трудовым мигрантам комфортные условия. Принятые меры также направлены на борьбу с нарушителями миграционного режима, преступниками и террористами. Это общие вызовы, и наша задача — решать их совместно", — отметил посол.
По словам посла, Россия и Узбекистан доказали, что подлинное союзничество строится на общей истории, близости народов и стремлении к совместному развитию.
"Убежден, что дух дружбы и сотрудничества, заложенный в Договоре 2005 года, и впредь будет направлять нас к новым успехам во благо наших государств и народов", — подчеркнул Алексей Ерхов.
Также на мероприятии выступил старший советник Посольства России в Узбекистане Валентин Гусев. По его мнению, западные финансовые системы теряют доверие — нужны независимые механизмы. Растет недоверие к финансовой системе, основанной на западных резервных валютах, и наблюдается отток средств из ценных бумаг и долговых обязательств западных государств и банков.
"Необходимо активизировать создание эффективных и безопасных двусторонних и многосторонних механизмов, альтернативных тем, которые контролирует Запад. В том числе расширять расчеты в национальных валютах — с Узбекистаном у нас уже порядка 70%", — отметил Гусев.
Он добавил, что создание независимых платежных систем и производственно-сбытовых цепочек позволит государствам быть уверенными в собственной безопасности и конструктивно подходить к решению современных конфликтов.