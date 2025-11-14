Делегация Башкортостана приедет в Узбекистан для запуска строительства нового технопарка
Президент Шавкат Мирзиёев посетил инновационный учебно-производственный технопарк "Inno" в Алмазарском районе столицы.
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. В Узбекистане ожидается визит делегации Республики Башкортостан, в ходе которого планируется заложить первый камень строительства технопарка в Бекабадском районе Ташкентской области. Об этом сообщил торговый представитель России в республике Константин Злыгостев.
Он принял участие в круглом столе "Узбекистан – Россия: двадцать лет союзнических отношений и новые горизонты взаимодействия".
Мероприятие организовали Международный институт Центральной Азии и посольство России в республике.
Торгпред РФ сообщил, что в 2026 году в Узбекистане будут введены в строй два технопарка с участием компаний из России.
"Еще два аналогичных проекта тоже при помощи наших коллег из Татарстана в ближайшее время будут запущены в Навои и Бухаре... Докладываю, что все там идет в штатном режиме, в 2026 году площадки будут полностью введены в строй", — сказал Злыгостев, выступая на мероприятии.
Он уточнил, что на обеих площадках уже работают первые резиденты, производящие различную промышленную продукцию.
Злыгостев рассказал, что ближайшее время в Ташкентской области будет заложен первый камень в строительство технопарка с участием компаний из Башкортостана.
"Буквально на следующей неделе ожидается визит делегации Республики Башкортостан, в ходе которого планируется заложить первый камень строительства технопарка в Бекабадском районе Ташкентской области. Это не просто инвестиции, а новые рабочие места, технологии и перспективы для экспорта", — отметил торгпред РФ.
В ходе круглого стола отмечалось, что Узбекистан и Россия активно сотрудничают в создании и развитии совместных технопарков.
В марте 2022 года в Ташкентской области Узбекистана началось строительство химико-индустриального технопарка "Чирчик", в апреле 2023 года аналогичный технопарк открылся в Джизакской области.
Спустя полгода были достигнуты договоренности о создании в республике еще двух индустриальных парков по модели российских технопарков "Алабуга" и "Мастер". В январе прошлого года ассоциация "Узэлтехпром" начала сотрудничество с компаниями из РФ для развития нового технопарка Eltech Industrial в Ташкентской области.
В своем выступлении торгпред отметил динамику развития торгово-экономического сотрудничества двух государств.
Если в 2005 году товарооборот между странами едва превышал $2 млрд, то по итогам 2024 года он превысил $10 млрд.
"Сегодня перед нами стоит уже более амбициозная цель — довести взаимный товарооборот до $30 млрд к 2030 году", — сказал Злыгостев.
Он напомнил о том, что 20 лет назад на территории республики действовало порядка 500 предприятий с участием российского капитала, а сегодня их количество превысило три тысячи.
Эта динамика наглядно демонстрирует, что российско-узбекское сотрудничество прошло путь от первых инвестиций к масштабной системной работе, охватывающей десятки отраслей и формирующей реальные возможности для людей и бизнеса.
Константин Злыгостев также сообщил, что очередное, 26-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству пройдет в Ташкенте 3 декабря.
В рамках комиссии работают 13 подкомиссий и рабочих групп. В этот же день состоится представительский бизнес-форум России и Узбекистана, добавил торгпред.