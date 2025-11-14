https://uz.sputniknews.ru/20251114/uzbekistan-2026-god-otkroetsya-esche-dva-texnopark-rossiya-53474857.html

Делегация Башкортостана приедет в Узбекистан для запуска строительства нового технопарка

В Ташкенте состоялся круглый стол посвященный двадцатилетию союзнических отношений Узбекистана и России.

ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. В Узбекистане ожидается визит делегации Республики Башкортостан, в ходе которого планируется заложить первый камень строительства технопарка в Бекабадском районе Ташкентской области. Об этом сообщил торговый представитель России в республике Константин Злыгостев.Он принял участие в круглом столе "Узбекистан – Россия: двадцать лет союзнических отношений и новые горизонты взаимодействия".Мероприятие организовали Международный институт Центральной Азии и посольство России в республике.Торгпред РФ сообщил, что в 2026 году в Узбекистане будут введены в строй два технопарка с участием компаний из России.Он уточнил, что на обеих площадках уже работают первые резиденты, производящие различную промышленную продукцию.Злыгостев рассказал, что ближайшее время в Ташкентской области будет заложен первый камень в строительство технопарка с участием компаний из Башкортостана.В ходе круглого стола отмечалось, что Узбекистан и Россия активно сотрудничают в создании и развитии совместных технопарков. В марте 2022 года в Ташкентской области Узбекистана началось строительство химико-индустриального технопарка "Чирчик", в апреле 2023 года аналогичный технопарк открылся в Джизакской области. Спустя полгода были достигнуты договоренности о создании в республике еще двух индустриальных парков по модели российских технопарков "Алабуга" и "Мастер". В январе прошлого года ассоциация "Узэлтехпром" начала сотрудничество с компаниями из РФ для развития нового технопарка Eltech Industrial в Ташкентской области.В своем выступлении торгпред отметил динамику развития торгово-экономического сотрудничества двух государств.Если в 2005 году товарооборот между странами едва превышал $2 млрд, то по итогам 2024 года он превысил $10 млрд.Он напомнил о том, что 20 лет назад на территории республики действовало порядка 500 предприятий с участием российского капитала, а сегодня их количество превысило три тысячи. Константин Злыгостев также сообщил, что очередное, 26-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству пройдет в Ташкенте 3 декабря.В рамках комиссии работают 13 подкомиссий и рабочих групп. В этот же день состоится представительский бизнес-форум России и Узбекистана, добавил торгпред.

