Делегация Башкортостана приедет в Узбекистан для запуска строительства нового технопарка
Делегация Башкортостана приедет в Узбекистан для запуска строительства нового технопарка
В Ташкенте состоялся круглый стол посвященный двадцатилетию союзнических отношений Узбекистана и России.
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. В Узбекистане ожидается визит делегации Республики Башкортостан, в ходе которого планируется заложить первый камень строительства технопарка в Бекабадском районе Ташкентской области. Об этом сообщил торговый представитель России в республике Константин Злыгостев.Он принял участие в круглом столе "Узбекистан – Россия: двадцать лет союзнических отношений и новые горизонты взаимодействия".Мероприятие организовали Международный институт Центральной Азии и посольство России в республике.Торгпред РФ сообщил, что в 2026 году в Узбекистане будут введены в строй два технопарка с участием компаний из России.Он уточнил, что на обеих площадках уже работают первые резиденты, производящие различную промышленную продукцию.Злыгостев рассказал, что ближайшее время в Ташкентской области будет заложен первый камень в строительство технопарка с участием компаний из Башкортостана.В ходе круглого стола отмечалось, что Узбекистан и Россия активно сотрудничают в создании и развитии совместных технопарков. В марте 2022 года в Ташкентской области Узбекистана началось строительство химико-индустриального технопарка "Чирчик", в апреле 2023 года аналогичный технопарк открылся в Джизакской области. Спустя полгода были достигнуты договоренности о создании в республике еще двух индустриальных парков по модели российских технопарков "Алабуга" и "Мастер". В январе прошлого года ассоциация "Узэлтехпром" начала сотрудничество с компаниями из РФ для развития нового технопарка Eltech Industrial в Ташкентской области.В своем выступлении торгпред отметил динамику развития торгово-экономического сотрудничества двух государств.Если в 2005 году товарооборот между странами едва превышал $2 млрд, то по итогам 2024 года он превысил $10 млрд.Он напомнил о том, что 20 лет назад на территории республики действовало порядка 500 предприятий с участием российского капитала, а сегодня их количество превысило три тысячи. Константин Злыгостев также сообщил, что очередное, 26-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству пройдет в Ташкенте 3 декабря.В рамках комиссии работают 13 подкомиссий и рабочих групп. В этот же день состоится представительский бизнес-форум России и Узбекистана, добавил торгпред.
Делегация Башкортостана приедет в Узбекистан для запуска строительства нового технопарка

В Ташкенте состоялся круглый стол, посвященный двадцатилетию союзнических отношений Узбекистана и России.
ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. В Узбекистане ожидается визит делегации Республики Башкортостан, в ходе которого планируется заложить первый камень строительства технопарка в Бекабадском районе Ташкентской области. Об этом сообщил торговый представитель России в республике Константин Злыгостев.
Он принял участие в круглом столе "Узбекистан – Россия: двадцать лет союзнических отношений и новые горизонты взаимодействия".
Мероприятие организовали Международный институт Центральной Азии и посольство России в республике.
Торгпред РФ сообщил, что в 2026 году в Узбекистане будут введены в строй два технопарка с участием компаний из России.

"Еще два аналогичных проекта тоже при помощи наших коллег из Татарстана в ближайшее время будут запущены в Навои и Бухаре... Докладываю, что все там идет в штатном режиме, в 2026 году площадки будут полностью введены в строй", — сказал Злыгостев, выступая на мероприятии.

Он уточнил, что на обеих площадках уже работают первые резиденты, производящие различную промышленную продукцию.
Злыгостев рассказал, что ближайшее время в Ташкентской области будет заложен первый камень в строительство технопарка с участием компаний из Башкортостана.

"Буквально на следующей неделе ожидается визит делегации Республики Башкортостан, в ходе которого планируется заложить первый камень строительства технопарка в Бекабадском районе Ташкентской области. Это не просто инвестиции, а новые рабочие места, технологии и перспективы для экспорта", — отметил торгпред РФ.

В ходе круглого стола отмечалось, что Узбекистан и Россия активно сотрудничают в создании и развитии совместных технопарков.
В марте 2022 года в Ташкентской области Узбекистана началось строительство химико-индустриального технопарка "Чирчик", в апреле 2023 года аналогичный технопарк открылся в Джизакской области.
Спустя полгода были достигнуты договоренности о создании в республике еще двух индустриальных парков по модели российских технопарков "Алабуга" и "Мастер". В январе прошлого года ассоциация "Узэлтехпром" начала сотрудничество с компаниями из РФ для развития нового технопарка Eltech Industrial в Ташкентской области.
В своем выступлении торгпред отметил динамику развития торгово-экономического сотрудничества двух государств.
Если в 2005 году товарооборот между странами едва превышал $2 млрд, то по итогам 2024 года он превысил $10 млрд.

"Сегодня перед нами стоит уже более амбициозная цель — довести взаимный товарооборот до $30 млрд к 2030 году", — сказал Злыгостев.

Он напомнил о том, что 20 лет назад на территории республики действовало порядка 500 предприятий с участием российского капитала, а сегодня их количество превысило три тысячи.
Эта динамика наглядно демонстрирует, что российско-узбекское сотрудничество прошло путь от первых инвестиций к масштабной системной работе, охватывающей десятки отраслей и формирующей реальные возможности для людей и бизнеса.
Константин Злыгостев также сообщил, что очередное, 26-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству пройдет в Ташкенте 3 декабря.
В рамках комиссии работают 13 подкомиссий и рабочих групп. В этот же день состоится представительский бизнес-форум России и Узбекистана, добавил торгпред.
0