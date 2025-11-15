Al Ain Cup: Узбекистан уверенно обыграл Египет и вышел в финал
10:32 15.11.2025 (обновлено: 10:55 15.11.2025)
© НОК УзбекистанаУзбекистан обыграл Египет в товарищеском матче в Эль-Айне.
© НОК Узбекистана
Подписаться
Узбекские футболисты одержали победу в полуфинале международного товарищеского турнира с Египтом. 18 ноября подопечные Фабио Каннаваро сыграют в финале против команды Ирана.
ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. Национальная сборная Узбекистана сыграла против Египта на международном товарищеском турнире в Эль-Айне, ОАЭ, и завершила игру уверенной победой со счетом 2:0.
© НОК УзбекистанаУзбекистан обыграл Египет в товарищеском матче в Эль-Айне.
Узбекистан обыграл Египет в товарищеском матче в Эль-Айне.
© НОК Узбекистана
Товарищеский матч Al Ain Cup 1/2 финала проходил на стадионе "Хазза бин Зайед".
© НОК УзбекистанаУзбекистан обыграл Египет в товарищеском матче в Эль-Айне.
Узбекистан обыграл Египет в товарищеском матче в Эль-Айне.
© НОК Узбекистана
Два гола забил полузащитник Остон Урунов. Игрок отличился на 4-й и 43-й минутах.
© НОК УзбекистанаУзбекистан обыграл Египет в товарищеском матче в Эль-Айне.
Узбекистан обыграл Египет в товарищеском матче в Эль-Айне.
© НОК Узбекистана
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкСборная Узбекистана по футболу одолела Египет со счетом 2:0
Сборная Узбекистана по футболу одолела Египет со счетом 2:0
© telegram sputnikuzbekistan/
Сборная Узбекистана 18 ноября сыграет в финале товарищеского турнира против команды Ирана. Египет и Кабо-Верде встретятся в матче за третье место.
© НОК УзбекистанаУзбекистан обыграл Египет в товарищеском матче в Эль-Айне.
Узбекистан обыграл Египет в товарищеском матче в Эль-Айне.
© НОК Узбекистана