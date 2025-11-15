Узбекистан
Al Ain Cup: Узбекистан уверенно обыграл Египет и вышел в финал
Al Ain Cup: Узбекистан уверенно обыграл Египет и вышел в финал
Узбекские футболисты одержали победу в полуфинале международного товарищеского турнира с Египтом. 18 ноября подопечные Фабио Каннаваро сыграют в финале против команды Ирана.
ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. Национальная сборная Узбекистана сыграла против Египта на международном товарищеском турнире в Эль-Айне, ОАЭ, и завершила игру уверенной победой со счетом 2:0.Товарищеский матч Al Ain Cup 1/2 финала проходил на стадионе "Хазза бин Зайед".Два гола забил полузащитник Остон Урунов. Игрок отличился на 4-й и 43-й минутах.Сборная Узбекистана 18 ноября сыграет в финале товарищеского турнира против команды Ирана. Египет и Кабо-Верде встретятся в матче за третье место.
10:32 15.11.2025 (обновлено: 10:55 15.11.2025)
Узбекистан обыграл Египет в товарищеском матче в Эль-Айне.
Узбекские футболисты одержали победу в полуфинале международного товарищеского турнира с Египтом. 18 ноября подопечные Фабио Каннаваро сыграют в финале против команды Ирана.
ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. Национальная сборная Узбекистана сыграла против Египта на международном товарищеском турнире в Эль-Айне, ОАЭ, и завершила игру уверенной победой со счетом 2:0.
Товарищеский матч Al Ain Cup 1/2 финала проходил на стадионе "Хазза бин Зайед".
Два гола забил полузащитник Остон Урунов. Игрок отличился на 4-й и 43-й минутах.
Сборная Узбекистана 18 ноября сыграет в финале товарищеского турнира против команды Ирана. Египет и Кабо-Верде встретятся в матче за третье место.
