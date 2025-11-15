https://uz.sputniknews.ru/20251115/al-ain-cup-uzbekistan-uverenno-obygral-egipet-i-vyshel-v-final-53491883.html

Al Ain Cup: Узбекистан уверенно обыграл Египет и вышел в финал

Al Ain Cup: Узбекистан уверенно обыграл Египет и вышел в финал

Узбекские футболисты одержали победу в полуфинале международного товарищеского турнира с Египтом. 18 ноября подопечные Фабио Каннаваро сыграют в финале против команды Ирана.

ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. Национальная сборная Узбекистана сыграла против Египта на международном товарищеском турнире в Эль-Айне, ОАЭ, и завершила игру уверенной победой со счетом 2:0.Товарищеский матч Al Ain Cup 1/2 финала проходил на стадионе "Хазза бин Зайед".Два гола забил полузащитник Остон Урунов. Игрок отличился на 4-й и 43-й минутах.Сборная Узбекистана 18 ноября сыграет в финале товарищеского турнира против команды Ирана. Египет и Кабо-Верде встретятся в матче за третье место.

