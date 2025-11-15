https://uz.sputniknews.ru/20251115/eaes-uzbekistan-razvitie-tamojennogo-sotrudnichestva-53502997.html

ЕАЭС и Узбекистан: новые шаги в развитии таможенного сотрудничества

Sputnik Узбекистан

Узбекистан остается для ЕАЭС стратегическим и надежным партнером, а расширение взаимодействия открывает новые возможности для бизнеса и интеграции.

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся брифинг министра по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслана Давыдова.По его словам, Узбекистан сегодня является одним из самых активных государств-наблюдателей ЕАЭС, демонстрирует высокий интерес к углублению взаимодействия и участию в ключевых интеграционных процессах. На фоне активного сотрудничества растет и товарооборот: в прошлом году он достиг $15 млрд, а по итогам семи месяцев текущего года увеличился ещё на 10%. Узбекистан остается для ЕАЭС стратегическим и надежным партнером, а расширение взаимодействия открывает новые возможности для бизнеса и интеграции.Одной из центральных тем брифинга стало обсуждение возможного присоединения Узбекистана к единой системе таможенного транзита ЕАЭС. Как отметил министр, в декабре прошлого года главы государств Союза уже подписали соответствующее соглашение, открыв путь для подключения третьих стран.Все процедуры ратификации планируется завершить в первой половине 2025 года, и Узбекистан может стать одним из первых участников новой системы. Уже с февраля в ЕАЭС начнется обязательное применение электронных навигационных пломб для отдельных категорий товаров — шаг, который создает дополнительные преимущества для бизнеса и ускоряет логистику.Отдельное внимание министр уделил уровню цифровой трансформации таможенной службы Узбекистана.Электронное декларирование, автоматизация процедур позволяют республике идти в ногу с современными стандартами.По словам Давыдова, искусственный интеллект уже сегодня помогает переводить рутинные операции в цифровой формат и повышает точность системы управления рисками. Это делает контроль более эффективным, позволяя сосредоточиться на нарушителях, не создавая препятствий для добросовестных участников внешней торговли.В завершение брифинга Руслан Давыдов выразил благодарность Узбекистану за реставрацию и перенос памятника Михаилу Поспелову — реальному прототипу легендарного таможенника Верещагина из фильма "Белое солнце пустыни". Теперь это место становится символичным для всех таможенников стран СНГ — точкой памяти и профессиональной гордости.Полное видео смотрите по ссылке.

