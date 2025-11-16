https://uz.sputniknews.ru/20251116/dognat-i-peregnat-rossiyu-pered-zapadom-vstala-rokovaya-problema-53515093.html

Догнать и перегнать Россию: перед Западом встала роковая проблема

Перемалыванием в труху ВСУ вместе с натовской техникой, боезапасом, вместе со всеми их планами нанести нам стратегическое поражение — сегодня, вот прямо...

Перемалыванием в труху ВСУ вместе с натовской техникой, боезапасом, вместе со всеми их планами нанести нам стратегическое поражение — сегодня, вот прямо сейчас, занимаются наши, пишет колумнист РИА Новости.Новые беспилотные войска. Они мутузят противника так, что сдавшиеся в плен под Купянском и под Красноармейском говорят следующее: "Над нами висела такая плотная паутина дронов, что нельзя было не то что пошевелиться, нельзя было и головы поднять".Дроны, беспилотники, БПЛА — называют эти средства ведения боевых действий по-разному. Но результат — тактический — всегда фатален для нашего противника.А стратегический итог таков, что натовские милитари-эксперты воют от ужаса.Заказавшая драку с нами НАТО сегодня, как выяснилось, категорически не готова к новому стилю ведения боевых действий, в котором Россия, бесспорно, лидирует.Наш новый — беспилотный — род войск был создан по приказу Владимира Путина. Не абстрактное, межеумочное, рассчитанное лишь на пиар-эффект распоряжение, а абсолютно конкретный список мероприятий был выполнен. Структура, ее включенность в нашу оборонную доктрину, система обучения офицерского состава. Промышленность. Конструкторские бюро. Сегодня у нас не просто это все имеется и работает. Россия стремительно увеличивает производство планирующих бомб, тех самых, что запускают в том числе с беспилотников, а дальше бомба сама находит цель и сама ее поражает.Вид вооружений, который позволяет выигрывать противостояние, практически не теряя личный состав.Эксперты, те, что в начале СВО говорили, что "русские выдирают чипы из стиралок и посудомоек, чтобы установить их на ракеты", сегодня просветленно констатируют: "Доктрины западных армий безнадежно устарели. В России это поняли, а в НАТО — нет".Это что же такое получается и какой вывод из подобного "всепропальства" эксперты вынуждены делать?А вот какой.Вся чрезвычайно дорогостоящая военная техника, выехавшая к ЛБС и находящаяся в непосредственной близости от наших границ, все эти "Брэдли", "Мардеры", танки и гаубицы, вся хваленая натовская артиллерия, все истребители, пусть и старые, сегодня не более чем цели для быстрых, мобильных и точных беспилотных войск. Когда операторы, у которых компьютер или иной гаджет, и четкие, до нескольких сантиметров, спутниковые разведданные, получаемые онлайн, превращают все эти потраченные на войну с нами десятки миллиардов денег, хоть долларов, хоть евро — в металлолом. В ту секунду, как отцы-командиры отдадут соответствующие приказы.Россия обнулила не только ту натовскую технику, что болтается и дрыгается в зоне СВО, она своими действиями послала недвусмысленный сигнал в отношении поставок, которые пока готовятся к отправке."Только рыпнетесь — вам сразу каюк. Наши недорогие беспилотники тогда, когда мы сочтем тактически верным и эффективным это сделать, отправят всю вашу изысканную милитаристскую машинерию на тот свет".Для этого не понадобится ни "Орешник", ни "Искандер", достаточно нажать в нужном месте кнопку "ввод", и беспилотники полетят белыми лебедями туда, где их никто не ожидает.Военная машина НАТО (32 страны) и примкнувшие к ней государства-русофобы, составившие "группу Рамштайн", а еще те, вошли в "коалицию желающих", когда продумывали концептуально и создавали практически все эти антироссийские объединения, руководствовались всем чем угодно, кроме как здравым смыслом.Русофобская истерия, развязанная в тамошней медийке, окончательно лишила западных решал последних остатков критического мышления.Они позабыли, что русские научились не только быстро ездить, но и стремительно запрягать. Наш потенциал — научный, ресурсный и инженерный — нашими противниками не был учтен. Ну так а что они хотели, заказывая драку?Не наша ответственность, что Запад пошел на нас войной, используя Украину как субподрядчика. Но наша ответственность в том, что мы, сломав все их планы, сумели навязать Западу новую войну. В которой победитель известен заранее.

