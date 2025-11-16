https://uz.sputniknews.ru/20251116/eaeu-zaschita-prav-potrebiteley-53514733.html
Члены Консультативного комитета ЕЭК обсудили новую программу совместных действий государств-членов до 2030 года, проект которой представят на утверждение главам правительств в следующем году
ТАШКЕНТ, 16 ноября — Sputnik. Сотрудничество в сфере защиты прав потребителей в ЕАЭС достигло принципиально нового уровня. Об этом сообщил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валентин Татарицкий на заседании Консультативного комитета ЕЭК по вопросам защиты прав потребителей.Участники подвели итоги пятилетнего периода реализации профильных мероприятий Стратегии-2025.Также речь шла о новой программе совместных действий государств-членов до 2030 года, проект которой представят на утверждение главам правительств в следующем году.По словам министра ЕЭК, программа предусматривает активное участие общественных организаций и бизнеса. Это позволит обеспечить комплексный и сбалансированный подход к развитию общего потребительского рынка.Для справки: Консультативный комитет по вопросам защиты прав потребителей государств Союза создан при Коллегии Комиссии для подготовки предложений, рекомендаций и проведения консультаций по вопросам реализации государствами-членами согласованной политики в профильной сфере.В его состав входят представители госорганов, бизнеса, научных и общественных организаций стран ЕАЭС. Председатель Консультативного комитета – министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий.
ЕАЭС: сотрудничество в сфере защиты прав потребителей достигло принципиально нового уровня
Члены Консультативного комитета ЕЭК обсудили новую программу совместных действий государств-членов до 2030 года, проект которой представят на утверждение главам правительств в следующем году.
ТАШКЕНТ, 16 ноября — Sputnik.
Сотрудничество в сфере защиты прав потребителей в ЕАЭС достигло принципиально нового уровня. Об этом сообщил
министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валентин Татарицкий на заседании Консультативного комитета ЕЭК по вопросам защиты прав потребителей.
Участники подвели итоги пятилетнего периода реализации профильных мероприятий Стратегии-2025.
"Сотрудничество в сфере защиты прав потребителей достигло принципиально нового уровня. Впервые принята программа совместных действий стран Союза, которая стала своевременным и необходимым шагом для формирования надежного механизма защиты прав потребителей в рамках ЕАЭС. О результатах совместной работы в этом направлении планируется проинформировать Евразийский межправсовет в первом полугодии 2026 года", — сказал он.
Также речь шла о новой программе совместных действий государств-членов до 2030 года, проект которой представят на утверждение главам правительств в следующем году.
По словам министра ЕЭК, программа предусматривает активное участие общественных организаций и бизнеса. Это позволит обеспечить комплексный и сбалансированный подход к развитию общего потребительского рынка.
Для справки: Консультативный комитет по вопросам защиты прав потребителей государств Союза создан при Коллегии Комиссии для подготовки предложений, рекомендаций и проведения консультаций по вопросам реализации государствами-членами согласованной политики в профильной сфере.
В его состав входят представители госорганов, бизнеса, научных и общественных организаций стран ЕАЭС. Председатель Консультативного комитета – министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий.