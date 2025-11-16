https://uz.sputniknews.ru/20251116/eaeu-zaschita-prav-potrebiteley-53514733.html

ЕАЭС: сотрудничество в сфере защиты прав потребителей достигло принципиально нового уровня

ЕАЭС: сотрудничество в сфере защиты прав потребителей достигло принципиально нового уровня

Sputnik Узбекистан

Члены Консультативного комитета ЕЭК обсудили новую программу совместных действий государств-членов до 2030 года, проект которой представят на утверждение главам правительств в следующем году

2025-11-16T12:21+0500

2025-11-16T12:21+0500

2025-11-16T12:21+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

потребители

права

еэк

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/10/49383298_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_2f13e41688296fcf8a3e0607ea2f8f8a.jpg

ТАШКЕНТ, 16 ноября — Sputnik. Сотрудничество в сфере защиты прав потребителей в ЕАЭС достигло принципиально нового уровня. Об этом сообщил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валентин Татарицкий на заседании Консультативного комитета ЕЭК по вопросам защиты прав потребителей.Участники подвели итоги пятилетнего периода реализации профильных мероприятий Стратегии-2025.Также речь шла о новой программе совместных действий государств-членов до 2030 года, проект которой представят на утверждение главам правительств в следующем году.По словам министра ЕЭК, программа предусматривает активное участие общественных организаций и бизнеса. Это позволит обеспечить комплексный и сбалансированный подход к развитию общего потребительского рынка.Для справки: Консультативный комитет по вопросам защиты прав потребителей государств Союза создан при Коллегии Комиссии для подготовки предложений, рекомендаций и проведения консультаций по вопросам реализации государствами-членами согласованной политики в профильной сфере.В его состав входят представители госорганов, бизнеса, научных и общественных организаций стран ЕАЭС. Председатель Консультативного комитета – министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс сотрудничество защита прав потребителей еэк