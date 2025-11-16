https://uz.sputniknews.ru/20251116/gde-vstretit-novyy-god-v-uzbekistane-53517627.html

Где встретить Новый год в Узбекистане: цены и программы

Одни по традиции предпочитают встречать Новый год дома, другие отправляются за новыми впечатлениями. Sputnik изучил, сколько будет стоить праздник вне дома для жителей Узбекистана

"Как Новый год встретишь, так его и проведешь", гласит народная мудрость. До праздника осталось меньше 50 дней. Подготовку начинаем с самых прозаичных дел: например, поиска места, где отметить. Соцсети уже пестрят предложениями загородных комплексов, отелей и даже туров, где все готово к встрече праздника.Какие новогодние программы предлагают туристические зоны и сколько это будет стоить, изучал корреспондент Sputnik. Мы обзвонили десятки объявлений и выяснили, что мест остается все меньше. Во всех комплексах отдых рассчитан на период с 31 декабря по 2 января.Для тех, кто хочет уехать подальше от городской суеты, один из самых популярных вариантов — Бостанлыкская область. Всего два часа пути от Ташкента. Здесь зима наступает раньше, чем в столице, поэтому шансы встретить Новый год со снегом гораздо выше.В гостиничном комплексе "Avenue Park Hotel" предлагают двухдневный новогодний пакет за 10,5 млн сумов за стандартный двухместный номер. Если ехать вдвоем, выходит по 5,25 млн сумов на человека. Сюда входит праздничный ужин, завтраки, обеды, конкурсы, живая музыка, подарки детям и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой.Горный курорт "Archazor Chimyon" - чуть выше по цене: 12,8 млн сумов за номер на двоих, то есть 6,4 млн сумов на человека. В стоимость входят банкет, шоу-программа, завтрак — все с праздничной атрибутикой. Помимо праздничной части доступны бассейн, сауна, фитнес-зал, кинотеатр и детская зона.Бутик-отель "Nebesa" привлекает деревянными шале, которые ассоциируются со старыми добрыми сказками. Проживание в стандартном номере на двоих обойдется в 3,5 млн сумов, то есть 1,75 млн сумов на человека. Новогодний ужин оплачивается отдельно - 1,5 млн сумов. Итого 3,25 млн сумов за праздник. Для детей предусмотрены специальные тарифы. В программе — привычный новогодний антураж: Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, музыка и танцы. Кроме того, обещают подарок: для всех, кто забронирует проживание в новогоднюю ночь, предоставят бесплатное размещение на 14 февраля.Тех же, кого привлекает простой, душевный отдых и атмосфера фермы, приглашает "Rano Eco Village", расположенная в поселке Кызылтог Паркентского района. Здесь можно заглянуть в гости к ахалтекинским лошадям, бактрийским верблюдам, оленям, козам и гусям. Такой загородный ретрит обойдется одному человеку в 5,85 млн сумов. В цену входят обед, ужин, завтрак, праздничная программа с подарками для детей, салют и игры у костра после полуночи.Если хочется праздника в шумной, веселой компании, дачный комплекс "Lotos Complex" в Паркентском районе предлагает коттеджи: чем больше гостей, тем выгоднее аренда. Компании из 15 человек нужно будет оплатить 14 млн сумов. Следовательно, по 943 тысячи сумов с человека. В стоимость включены проживание, час сауны с бассейном и праздничная программа с участием Деда Мороза. Однако праздничный стол придется организовать самостоятельно.Любителям активного отдыха можно отправиться в Джизакскую область, в Заамин. Туроператоры предлагают программу с проживанием в отеле Wyndham Zaamin. В нее входят: новогодний банкет с живой музыкой, конкурсами и подарками, питание на протяжении всей поездки, прогулка ко второму по величине каньону Узбекистана — Чортанги, переход по стеклянному мосту, а также экскурсия на Плато Суффа с панорамными видами на хребты и долины заповедника. Стоимость — 4,5 млн сумов на одного взрослого. Размещение в двухместных номерах, дополнительная кровать — по запросу.Новогодняя суета — это не только гирлянды и мандарины, но и холодная арифметика бюджета. Выбор встречи Нового года в Узбекистане достаточно большой: от шумных вечеринок до экскурсий по каньонам. Но главный фактор сейчас — время. Бронирование идет стремительно, и популярные комплексы уже работают на пределе загрузки. К середине декабря свободных мест может не остаться.

