Лучники из Узбекистана впервые дошли до финала чемпионата Азии

Ключевое соревнование сезона, прошедшее в Бангладеш, объединило сильнейших лучников континента. Участие в турнире стало важным этапом подготовки узбекистанских спортсменов к международным стартам и крупным мировым первенствам

ТАШКЕНТ, 16 ноября — Sputnik. Лучники из Узбекистана впервые дошли до финала чемпионата Азии, сообщает пресс-служба НОК.Участники летних Олипийских игр Париж-2024 Амирхон Садыков и Зиёдахон Абдусатторова по итогам микст программы вышли в финал и завоевали серебро. Кроме того, мужская команда республики в борьбе за третье место обыграла сборную Казахстана и получила бронзовые награды, добавили в пресс-службе.Чемпионат Азии по стрельбе из лука в Дакке (Бангладеш) — одно из ключевых соревнований сезона, проходившее с 9 по 14 ноября и объединившее сильнейших лучников континента: 207 спортсменов из 29 стран. Участие в турнире стало важным этапом подготовки узбекистанских лучников к международным стартам и крупным мировым первенствам.

