Лучники из Узбекистана впервые дошли до финала чемпионата Азии
ТАШКЕНТ, 16 ноября — Sputnik. Лучники из Узбекистана впервые дошли до финала чемпионата Азии, сообщает пресс-служба НОК.Участники летних Олипийских игр Париж-2024 Амирхон Садыков и Зиёдахон Абдусатторова по итогам микст программы вышли в финал и завоевали серебро. Кроме того, мужская команда республики в борьбе за третье место обыграла сборную Казахстана и получила бронзовые награды, добавили в пресс-службе.Чемпионат Азии по стрельбе из лука в Дакке (Бангладеш) — одно из ключевых соревнований сезона, проходившее с 9 по 14 ноября и объединившее сильнейших лучников континента: 207 спортсменов из 29 стран. Участие в турнире стало важным этапом подготовки узбекистанских лучников к международным стартам и крупным мировым первенствам.
2025
Новости
ru_UZ
ТАШКЕНТ, 16 ноября — Sputnik
. Лучники из Узбекистана впервые дошли до финала чемпионата Азии, сообщает
пресс-служба НОК.
“В Бангладеш прошел чемпионат Азии по стрельбе из лука. Примечательно, что сборная Узбекистана впервые в истории стала призером континентального первенства”, — говорится в сообщении.
Участники летних Олипийских игр Париж-2024 Амирхон Садыков и Зиёдахон Абдусатторова по итогам микст программы вышли в финал и завоевали серебро. Кроме того, мужская команда республики в борьбе за третье место обыграла сборную Казахстана и получила бронзовые награды, добавили в пресс-службе.
Чемпионат Азии по стрельбе из лука в Дакке (Бангладеш) — одно из ключевых соревнований сезона, проходившее с 9 по 14 ноября и объединившее сильнейших лучников континента: 207 спортсменов из 29 стран. Участие в турнире стало важным этапом подготовки узбекистанских лучников к международным стартам и крупным мировым первенствам.