Рияд-2025: как завершили очередной соревновательный день таэквондисты Узбекистана
Sputnik Узбекистан
VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества
2025-11-16T11:05+0500
2025-11-16T11:05+0500
2025-11-16T11:05+0500
спорт
нок узбекистана
исламские страны
саудовская аравия
спортивные соревнования
таэквондо
медали
узбекистанцы
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/10/53511658_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_f6d29f65b9dc84ca577902baed6fef14.jpg
ТАШКЕНТ, 16 ноября — Sputnik. В очередной день Исламиады-2025 таэквондисты Узбекистана завоевали 2 медали, сообщает пресс-служба НОК.Победители:СереброБронзаВ рамках сегодняшних соревнований спортсмены Узбекистана примут участие только в поединках по таэквондо WT. В течение дня за медали будут бороться четверо соотечественников, добавили в пресс-службе НОК.VI Игры исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.
саудовская аравия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/10/53511658_128:0:2404:1707_1920x0_80_0_0_79684b0487dc35af7a1f0f8fadc885e0.jpg
ТАШКЕНТ, 16 ноября — Sputnik
. В очередной день Исламиады-2025 таэквондисты Узбекистана завоевали 2 медали, сообщает
пресс-служба НОК.
“В столице Саудовской Аравии завершился очередной день Игр исламской солидарности. В рамках этого дня делегация Узбекистана завоевала по одной серебряной и бронзовой медали”, — говорится в сообщении.
Нажмиддин Косимходжиев (таэквондо, до 74 кг);
Джахонгир Худойбердиев (таэквондо, до 54 кг).
В рамках сегодняшних соревнований спортсмены Узбекистана примут участие только в поединках по таэквондо WT. В течение дня за медали будут бороться четверо соотечественников, добавили в пресс-службе НОК.
VI Игры исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.