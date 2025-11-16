Рияд-2025: как завершили очередной соревновательный день таэквондисты Узбекистана

https://uz.sputniknews.ru/20251116/riyad-2025-taekvondisty-uzbekistan-53511513.html

VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества

ТАШКЕНТ, 16 ноября — Sputnik. В очередной день Исламиады-2025 таэквондисты Узбекистана завоевали 2 медали, сообщает пресс-служба НОК.Победители:СереброБронзаВ рамках сегодняшних соревнований спортсмены Узбекистана примут участие только в поединках по таэквондо WT. В течение дня за медали будут бороться четверо соотечественников, добавили в пресс-службе НОК.VI Игры исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.

