Седьмая Консультативная встреча глав государств ЦА: какие документы приняли по итогам

В саммите участвовали лидеры Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран ЦА.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/06/18173826_232:635:2743:2048_1920x0_80_0_0_4485b185282bcb44c480d8170e551531.jpg
ТАШКЕНТ, 16 ноября — Sputnik. В ташкентском Международном конгресс-центре под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прошла седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. По итогам ее участники приняли Совместное заявление, сообщает пресс-служба руководителя республики.Кроме того, главы государств приняли:В саммите участвовали лидеры Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран ЦА, который зачитал обращение Генсека ООН Антониу Гутерриша.В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего укрепления регионального сотрудничества, а также реализации совместных проектов и инициатив в приоритетных сферах.Напомним, что лидер Узбекистана дал краткую оценку интеграционным процессам в регионе за последние годы и обозначил ряд приоритетных направлений практического регионального взаимодействия в новом формате.
В саммите участвовали лидеры Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран ЦА.
ТАШКЕНТ, 16 ноября — Sputnik. В ташкентском Международном конгресс-центре под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прошла седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. По итогам ее участники приняли Совместное заявление, сообщает пресс-служба руководителя республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПо итогам седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии принято Совместное заявление
По итогам седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии принято Совместное заявление - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2025
По итогам седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии принято Совместное заявление
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, главы государств приняли:
Обращение к государствам-членам ООН по кандидатуре Кыргызской Республики в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 годы;
Решение о полноправном участии Азербайджанской Республики в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии;
Концепцию региональной безопасности и стабильности в Центральной Азии;
Каталог рисков безопасности Центральной Азии и меры по их предупреждению на 2026-2028 годы.
В саммите участвовали лидеры Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран ЦА, который зачитал обращение Генсека ООН Антониу Гутерриша.
В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего укрепления регионального сотрудничества, а также реализации совместных проектов и инициатив в приоритетных сферах.
Напомним, что лидер Узбекистана дал краткую оценку интеграционным процессам в регионе за последние годы и обозначил ряд приоритетных направлений практического регионального взаимодействия в новом формате.
Шавкат Мирзиёев озвучил ключевые направления развития Центральной Азии.
12:27
