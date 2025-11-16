Седьмая Консультативная встреча глав государств ЦА: какие документы приняли по итогам
В саммите участвовали лидеры Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран ЦА.
ТАШКЕНТ, 16 ноября — Sputnik. В ташкентском Международном конгресс-центре под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прошла седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. По итогам ее участники приняли Совместное заявление, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Кроме того, главы государств приняли:
Обращение к государствам-членам ООН по кандидатуре Кыргызской Республики в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 годы;
Решение о полноправном участии Азербайджанской Республики в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии;
Концепцию региональной безопасности и стабильности в Центральной Азии;
Каталог рисков безопасности Центральной Азии и меры по их предупреждению на 2026-2028 годы.
В саммите участвовали лидеры Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран ЦА, который зачитал обращение Генсека ООН Антониу Гутерриша.
В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего укрепления регионального сотрудничества, а также реализации совместных проектов и инициатив в приоритетных сферах.
Напомним, что лидер Узбекистана дал краткую оценку интеграционным процессам в регионе за последние годы и обозначил ряд приоритетных направлений практического регионального взаимодействия в новом формате.