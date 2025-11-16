https://uz.sputniknews.ru/20251116/sedmaya-konsultativnaya-vstrecha-glav-gosudarstv-tsa-kakie-dokumenty-prinyali-po-itogam-53520620.html

Седьмая Консультативная встреча глав государств ЦА: какие документы приняли по итогам

Седьмая Консультативная встреча глав государств ЦА: какие документы приняли по итогам

Sputnik Узбекистан

В саммите участвовали лидеры Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран ЦА.

2025-11-16T16:00+0500

2025-11-16T16:00+0500

2025-11-16T16:00+0500

политика

узбекистан

ташкент

центральная азия

встреча

глава государства

подписание документов

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/06/18173826_232:635:2743:2048_1920x0_80_0_0_4485b185282bcb44c480d8170e551531.jpg

ТАШКЕНТ, 16 ноября — Sputnik. В ташкентском Международном конгресс-центре под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прошла седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. По итогам ее участники приняли Совместное заявление, сообщает пресс-служба руководителя республики.Кроме того, главы государств приняли:В саммите участвовали лидеры Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран ЦА, который зачитал обращение Генсека ООН Антониу Гутерриша.В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего укрепления регионального сотрудничества, а также реализации совместных проектов и инициатив в приоритетных сферах.Напомним, что лидер Узбекистана дал краткую оценку интеграционным процессам в регионе за последние годы и обозначил ряд приоритетных направлений практического регионального взаимодействия в новом формате.

https://uz.sputniknews.ru/20251116/53515695.html

узбекистан

ташкент

центральная азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

центральная азия главы государства встреча итоги документы